Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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RevJob.com - Revjob

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Старый Сегодня, 12:19
#1
Интересующийся
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 25.09.2013
Сообщений: 102
Благодарностей: 0
КП: 0.000
RevJob.com - Revjob
Представляю на обсуждение, и рассмотрение вашему вниманию новый перспективный, и весьма интересный проект, напоминающий TrafficMonsoon.

Я не Админ

Название проекта: RevJob Зарегистрироваться можно здесь
Дата старта проекта: Ноябрь 2016.
Язык сайта: Русский, Английский, и др.

Из положительных сторон проекта хотелось бы отметить достаточно большое количество возможностей для заработка, как пассивного, так и активного. Заработать в проекте можно без собственных финансовых вложений.

Ниже рассмотрим способы заработка:

В RevJob есть несколько статусов участника.
Каждый из пакетов дает участнику свои возможности, и преимущества:

Standart — Без вложений.
Beginner — 29$ (30 дней).
Intermediate — 99$ (30 дней).
Advanced— 299$ (30 дней).
Professional — 799$ (30 дней).




Разделы для заработка:

Раздел CPA/GPT — Позволит зарабатывать на выполнении различных заданий.

Раздел AdPack — В данном разделе предлагается приобрести рекламный пакет, стоимостью в 20 долларов. Рекламный пакет будет приносить 1,5%, и отработает 23,40$. При покупке AdPacks вы так же получите 200 поинтов для просмотра ваших рекламных баннеров, и 500 посещений на ваш сайт. Для того что бы получать с приобретенного рекламного пакета доход, необходимо посещать раздел AdPack, и просматривать там 12 ссылок ежедневно.

Cash Links — Данный раздел является основным для заработка, он позволяет просматривать
рекламные ссылки, за которые можно получить в день в среднем от 2 до 15 центов.



TrafficX — Заработок на обмене трафиком.

Video — В данном разделе можно заработать поинты просматривая видео, просмотр одного видео дает 3 поинта, в день можно просмотреть 16 видео заработав 42 поинта. (Что такое поинты, и что с ними делать я расскажу ниже).

Likes — Данный раздел предоставляет возможность получения поинтов на лайках в социальной сети Facebook.

TrafficGrid — Этот раздел позволяет испытать свою удачу кликая по рекламным пикселям просматриваю рекламу от рекламодателей. Предоставляется 20 попыток.


В проекте предусмотрена привлекательная реферальная программа: 100% за клик ваших прямых рефералов, и 10% от покупки рекламного пакета вашим рефералом.

Что такое поинты, и что с ними делать?
В проекте есть баланс который называется Ad, этот баланс для покупки AdPack, заработанные вами поинты можно обменять в пунтке Money, подразделе Deposit, вкладке Points на баланс AdPack для покупки AdPack. Курс 100 Points = $0,5000.


Платежные системы для вывода: Bitcoin.
Минимальная сумма для вывода: $4 в эквиваленте Bitcoin. С каждым последующим выводом средств, минимальная сумма вывода будет увеличена на 4$.



Зарегистрироваться можно здесь
Своих рефералов доавлю в скайп-чат. Пишите в личку.

Моя выплата: 0.00373078

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На правах рекламы: Надоело сливать на Форексе? Инвестируй в реальные проекты!
megapowermix на форуме  
Старый Сегодня, 12:24
#2
Интересующийся
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 25.09.2013
Сообщений: 102
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: RevJob.com - Revjob
Покупка AdPack за 15 января.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения Название: Покупка AdPack.JPG Просмотров: 8 Размер: 29.8 Кб ID: 177175  
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На правах рекламы: Надоело сливать на Форексе? Инвестируй в реальные проекты!
megapowermix на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:27
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