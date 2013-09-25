RevJob.com - Revjob

Представляю на обсуждение, и рассмотрение вашему вниманию новый перспективный, и весьма интересный проект, напоминающий TrafficMonsoon.
Я не Админ
Название проекта
: RevJob Зарегистрироваться можно здесь
Дата старта проекта: Ноябрь 2016.
Язык сайта: Русский, Английский, и др.
Из положительных сторон проекта хотелось бы отметить достаточно большое количество возможностей для заработка, как пассивного, так и активного. Заработать в проекте можно без собственных финансовых вложений.
Ниже рассмотрим способы заработка:
В RevJob есть несколько статусов участника.
Каждый из пакетов дает участнику свои возможности, и преимущества:
Standart — Без вложений.
Beginner — 29$ (30 дней).
Intermediate — 99$ (30 дней).
Advanced— 299$ (30 дней).
Professional — 799$ (30 дней).
Разделы для заработка:
Раздел CPA/GPT — Позволит зарабатывать на выполнении различных заданий.
Раздел AdPack — В данном разделе предлагается приобрести рекламный пакет, стоимостью в 20 долларов. Рекламный пакет будет приносить 1,5%, и отработает 23,40$. При покупке AdPacks вы так же получите 200 поинтов для просмотра ваших рекламных баннеров, и 500 посещений на ваш сайт. Для того что бы получать с приобретенного рекламного пакета доход, необходимо посещать раздел AdPack, и просматривать там 12 ссылок ежедневно.
Cash Links — Данный раздел является основным для заработка, он позволяет просматривать
рекламные ссылки, за которые можно получить в день в среднем от 2 до 15 центов.
TrafficX — Заработок на обмене трафиком.
Video — В данном разделе можно заработать поинты просматривая видео, просмотр одного видео дает 3 поинта, в день можно просмотреть 16 видео заработав 42 поинта. (Что такое поинты, и что с ними делать я расскажу ниже).
Likes — Данный раздел предоставляет возможность получения поинтов на лайках в социальной сети Facebook.
TrafficGrid — Этот раздел позволяет испытать свою удачу кликая по рекламным пикселям просматриваю рекламу от рекламодателей. Предоставляется 20 попыток.
В проекте предусмотрена привлекательная реферальная программа: 100% за клик ваших прямых рефералов, и 10% от покупки рекламного пакета вашим рефералом.
Что такое поинты, и что с ними делать?
В проекте есть баланс который называется Ad, этот баланс для покупки AdPack, заработанные вами поинты можно обменять в пунтке Money, подразделе Deposit, вкладке Points на баланс AdPack для покупки AdPack. Курс 100 Points = $0,5000.
Платежные системы для вывода: Bitcoin.
Минимальная сумма для вывода: $4 в эквиваленте Bitcoin. С каждым последующим выводом средств, минимальная сумма вывода будет увеличена на 4$.
Зарегистрироваться можно здесь
Своих рефералов доавлю в скайп-чат. Пишите в личку.
Моя выплата: 0.00373078