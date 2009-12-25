Финляндия может начать использовать блокчейн для борьбы с бюрократией

Финляндия недавно начал беспрецедентный социальный эксперимент. Она стала первой страной в Европе, выплачивающей безусловную ежемесячную сумму своим безработным гражданам. В течение следующих двух лет 2000 безработных финнов в возрасте от 25 до 58 лет получат гарантированную сумму 560 евро.
Деньги заменят социальные льготы, которые они получали до сих пор, и будут выплачены, даже если они найдут работу.
Kela, орган социального обеспечения Финляндии, говорит о том, что проект направлен на снижение уровня бедности и безработицы. В то же время это прекрасная возможность для сокращения бюрократии и оптимизации сложных систем и процессов социального обеспечения.
Технология имеет важное значение для Финляндии. Есть множество примеров, когда страна поражала мировое сообщество своими инновационными решениями. Возможно, мы увидим, что Финляндия стала пионером в применении блокчейна для борьбы с государственной бюрократией.
Прозрачность блокчейна часто рассматривается в качестве одного из своих основных ценностей. Так почему бы не использовать его для обновления громоздких систем, начиная с системы социального обеспечения, а точнее с универсальной базовой схемы дохода?
Укко Кумпулайнен, начальник службы занятости UKKO, видит в блокчейне огромные возможности для такого рода государственного учреждения. Он говорит:
“Блокчейн обеспечит необходимую прозрачность передаче данных, но скроет истинную идентичность лица, получающего основной доход. В сочетании с Эфириумом я вижу потенциал для автоматизации большинства правительственных задач и принятия решений по безработице и разнообразным льготам”.
Источник: Cointelegraph