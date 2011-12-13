Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Passive Loan - passiveloan.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 02:05
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.12.2011
Сообщений: 16,124
Благодарностей: 1,611
КП: 0.000
Passive Loan - passiveloan.com
Я не админ/не владелец проекта

Старт : 2017.01.20



Легенда
Цитата:
Смысл нашего сайта происходит от 2-х слов: «Пассивный» и «Кредит», который представляет видение для создания устойчивой и самостоятельной эффективный P2P платформы кредита. PassiveLoan о получении пассивный поток прибыли подпитывается постоянно растущий спрос на P2P кредитования. Мы также позволяют зарабатывать деньги в Интернете, распространяя слово среди друзей.

Пассивный Loan посредничество услуга является побочным продуктом эволюции, возник из старейших основ нашего финансового общества. Это, чтобы помочь друг другу, чтобы извлечь будущий ресурс времени в настоящее время, для того, чтобы как для повышения прибыльности и расширения.

В нижней строке мы надеемся установить счастливое сообщество кредиторов, где "беспроигрышным" ситуация культивируется с самого начала на долгосрочную перспективу.
Планы проекта:
Цитата:
- 5,2% в течение 30 дней
- 107% через 5 дней.
Принимает - Perfectmoney, Bitcoin, Payeer, Payza.

Минималка - $25

Выплаты - мгновенное

Реф. программа - 5% - 10%

DDOS защита от - Blockdos

SSL сертификат от - Comodo
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The certificate should be trusted by all major web browsers (all the correct intermediate certificates are installed).
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Мой вклад
The amount of 50 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U1896276->U13535991. Memo: Shopping Cart Payment. Lending via PassiveLoans member hyipdollar for Default Plan.. Date: 22:24 20.01.17. Batch: 161002691.

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Старый Сегодня, 02:46
#2
Специалист
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Адрес: Крым
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 07.07.2014
Сообщений: 797
Благодарностей: 867
КП: 0.111
Re: Passive Loan - passiveloan.com
какая занимательная контора....
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Modulle на форуме  
Старый Сегодня, 02:49
#3
Любитель
 
Пол: Женский
Адрес: Санкт - Петербург
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.09.2016
Сообщений: 524
Благодарностей: 52
КП: 0.000
Re: Passive Loan - passiveloan.com
Очень хитрая программа, минималка на вывод 2.5 доллара, время на вывод - без ограничений:
Ваши запросы на снятие будут выплачены на ваш электронный кошелек, как только разрешит программное обеспечение распределения капитала, которое зависит от размера капитала кредиторов . Обычно это занимает несколько часов, но нет никаких ограничений на то, сколько времени это может занять.
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tionio на форуме  
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