Passive Loan - passiveloan.com Я не админ/не владелец проекта



Старт : 2017.01.20







Легенда

Цитата: Смысл нашего сайта происходит от 2-х слов: «Пассивный» и «Кредит», который представляет видение для создания устойчивой и самостоятельной эффективный P2P платформы кредита. PassiveLoan о получении пассивный поток прибыли подпитывается постоянно растущий спрос на P2P кредитования. Мы также позволяют зарабатывать деньги в Интернете, распространяя слово среди друзей.



Пассивный Loan посредничество услуга является побочным продуктом эволюции, возник из старейших основ нашего финансового общества. Это, чтобы помочь друг другу, чтобы извлечь будущий ресурс времени в настоящее время, для того, чтобы как для повышения прибыльности и расширения.



В нижней строке мы надеемся установить счастливое сообщество кредиторов, где "беспроигрышным" ситуация культивируется с самого начала на долгосрочную перспективу. Планы проекта:

Цитата: - 5,2% в течение 30 дней

- 107% через 5 дней. Принимает - Perfectmoney, Bitcoin, Payeer, Payza.



Минималка - $25



Выплаты - мгновенное



Реф. программа - 5% - 10%



DDOS защита от - Blockdos



SSL сертификат от - Comodo

Цитата: The certificate should be trusted by all major web browsers (all the correct intermediate certificates are installed).

The certificate was issued by Comodo.

The certificate will expire in 333 days. Domain - Created on 2016-09-20 - Expires on 2019-09-20



IP Address - 167.114.140.21 is hosted on a dedicated server



Мой вклад

The amount of 50 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U1896276->U13535991. Memo: Shopping Cart Payment. Lending via PassiveLoans member hyipdollar for Default Plan.. Date: 22:24 20.01.17. Batch: 161002691.



