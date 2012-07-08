5 ключевых факторов успешного инвестирования в Hyip



Любой инвестор должен понимать, что хайп рано или поздно может оказаться аферой. Но в этом и есть вся прелесть инвестирования. Вкладчики могут неплохо заработать. Достаточно просто обратить своевременное внимание на аспекты, которые находятся вне поля зрения инвестора. Вложения могут вернуться, если правильно рассчитать время вхождения в проект, время выхода, объем инвестиций и техническую стратегию.



Важным фактором при выборе хайпа является его популярность. Она формируется исходя из рекламы и отзывов на форумах. Ваша задача – определить максимально надежный и долгосрочный хайп. Обращайте внимание на уровень подготовки рекламной кампании. Вас должны привлекать новизна инвестиционных решений, уровень инвестиций, удобство пополнения и вывода средств. Только так вы сможете выбрать надежный проект.



Определите перспективу. Изучите проекты, разберитесь со временем их работы, и определитесь с тарифом. От этого зависит успешность проекта. Чем быстрее хайп, чем выше процент он предлагает, тем более рискованны вложения. Чаще всего начинающим инвесторам стоит вкладываться в проекты, которые отработают 3-6 месяцев. Позже можно рассматривать долгосрочные хайпы, срок жизни которых составляет год и более.



Время выхода из хайпа. Чтобы определить ключевое время, нужно внимательно следить за развитием рекламной компании, а также за местными законами. Важным фактором является возможность мониторить отзывы и изменения в выплатах. Эти и другие косвенные данные могут помочь вам определить, когда пора перестать инвестировать в проект.

При вложении в высокопроцентные хайпы критично важен ежедневный анализ, в случае с более медленными проектами – еженедельный, а иногда и ежемесячный. Но он всегда необходим! Время – очень важный фактор для хайпа, ведь вы рискуете собственными деньгами.



Опытные инвесторы придерживаются «золотого» правила – «никогда не кладите все яйца в одну корзину», то есть никогда не стоит инвестировать все средства в один проект. Стоит обращать внимание на долгосрочные хайпы. Инвестиции в среднесрочные проекты не должны превышать 40% портфеля, а остальные вложения — 10%. Диверсификация инвестиций застрахует вас от потери денег в случае коллапса одного или нескольких проектов.



Важно также помнить о возможности увеличить депозит. Инвестор вкладывает большую сумму, чем ту, которой готов рисковать. Потом он изымает значительное количество вложений, а на остальную сумму пытается получить прибыль. Таким образом, существенно снижается риск проигрыша, и, значит, он рискует процентами, а не собственными средствами.



Проценты. Опытные игроки на рынке рекомендуют сразу же забирать проценты из быстрых и средних хайпов. Рисковать собственными средствами можно только в долгосрочном проекте. Любая докапитализация возможна только в самом начале развития хайпа. Статья подготовлена для рубрики " Заказывай а мы переведем Любой инвестор должен понимать, что хайп рано или поздно может оказаться аферой. Но в этом и есть вся прелесть инвестирования. Вкладчики могут неплохо заработать. Достаточно просто обратить своевременное внимание на аспекты, которые находятся вне поля зрения инвестора. Вложения могут вернуться, если правильно рассчитать время вхождения в проект, время выхода, объем инвестиций и техническую стратегию.Важным фактором при выборе хайпа является его. Она формируется исходя из рекламы и отзывов на форумах. Ваша задача – определить максимально надежный и долгосрочный хайп. Обращайте внимание на уровень подготовки рекламной кампании. Вас должны привлекать новизна инвестиционных решений, уровень инвестиций, удобство пополнения и вывода средств. Только так вы сможете выбрать надежный проект.. Изучите проекты, разберитесь со временем их работы, и определитесь с тарифом. От этого зависит успешность проекта. Чем быстрее хайп, чем выше процент он предлагает, тем более рискованны вложения. Чаще всего начинающим инвесторам стоит вкладываться в проекты, которые отработают 3-6 месяцев. Позже можно рассматривать долгосрочные хайпы, срок жизни которых составляет год и более.. Чтобы определить ключевое время, нужно внимательно следить за развитием рекламной компании, а также за местными законами. Важным фактором является возможность мониторить отзывы и изменения в выплатах. Эти и другие косвенные данные могут помочь вам определить, когда пора перестать инвестировать в проект.При вложении в высокопроцентные хайпы критично важен ежедневный анализ, в случае с более медленными проектами – еженедельный, а иногда и ежемесячный. Но он всегда необходим! Время – очень важный фактор для хайпа, ведь вы рискуете собственными деньгами.Опытные инвесторы придерживаются «золотого» правила – «никогда не кладите все яйца в одну корзину», то есть никогда не стоит инвестировать все средства в один проект. Стоит обращать внимание на долгосрочные хайпы. Инвестиции в среднесрочные проекты не должны превышать 40% портфеля, а остальные вложения — 10%.инвестиций застрахует вас от потери денег в случае коллапса одного или нескольких проектов.Важно также помнить о возможности увеличить депозит. Инвестор вкладывает большую сумму, чем ту, которой готов рисковать. Потом он изымает значительное количество вложений, а на остальную сумму пытается получить прибыль. Таким образом, существенно снижается риск проигрыша, и, значит, он рискует процентами, а не собственными средствами.. Опытные игроки на рынке рекомендуют сразу же забирать проценты из быстрых и средних хайпов. Рисковать собственными средствами можно только в долгосрочном проекте. Любая докапитализация возможна только в самом начале развития хайпа.