Анна Чернобай Профессионал

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Великолепная шестерка: как выглядят самые известные банкноты мира



Как выглядит доллар США



Изображения: политические деятели, правительственные здания, картина «Декларация Независимости», государственная эмблема США.





Сегодня на всех американских банкнотах изображены мужчины – президенты и политические деятели США. Однако в ближайшие несколько лет на американском долларе может появиться портрет женщины.



Министерство финансов США сообщило, что на новых 20-долларовых банкнотах будет изображена афроамериканская активистка Гарриет Табмен, выступавшая против рабства. Она станет первой женщиной, изображенной на американских банкнотах более чем за сто лет. И первым темнокожим человеком на американской валюте за всю историю ее существования.



До нее на американских банкнотах женщины появлялись лишь дважды — Бывшая первая леди Марта Вашингтон, изображенная на серебряном сертификате в один доллар выпуска 1891-1896 годов, и индейская принцесса Покахонтас — ее изображение присутствовало на 20-долларовой купюре с 1865 по 1869 годы.



Как выглядит евро



Изображения: мосты, архитектурные ансамбли, карта Евросоюза, портрет греческой богини Европы





Интересно:



Европейским банкнотам всего 15 лет, однако, на них удалось отобразить ключевые вехи истории региона. В этом можно убедиться, изучив мосты, изображенные на купюрах. Все они являются стилизованным отображением главных для разных периодов истории архитектурных стилей – от классики до модерна.



Не все, однако, знают, что на самом деле этих мостов не существовало… до недавних пор. В 2014 году голландский дизайнер сделал вымышленные мосты реальностью, перекинув их через небольшой канал в спальном районе Роттердама. Все они пешеходные.



Как выглядит фунт стерлингов



Изображения: Королева Елизавета II, выдающиеся граждане Соединенного Королевства, памятники архитектуры, сюжеты на разные темы





Интересно:



На британских фунтах изображают не только политиков и общественных деятелей. В разное время на банкнотах появлялись портреты писателей (Уильям Шекспир, Чарльз Диккенс), ученых (Исаак Ньютон, Чарльз Дарвин), изобретателей (Джеймс Уатт).



А с 2020 года на британской банкноте номиналом 20 фунтов, к тому времени уже пластиковой, впервые появится автопортрет известного британского художника. По итогам опроса общественности было решено, что им станет Уильям Тернер, автор многочисленных пейзажей в романтическом стиле. Одна из самых выдающихся работ художника – «Последний рейс корабля „Отважный“» — появится на реверсе банкноты, вместе с цитатой и подписью автора.



Уильям Тернер





Как выглядит швейцарский франк



Изображения: деятели искусства – швейцарские архитекторы, композиторы, художники, скульпторы, писатели.





Интересно:



В отличие от большинства банкнот, швейцарский франк имеет вертикальный дизайн. Такое решение было предложено впервые в 1995 году. С тех пор продольные изображения используются при разработке всех денежных знаков, в том числе и новой, девятой серии банкнот, которая заменит старую к 2019.



Первая купюра выпуска (50 франков) уже запущена в обращение. Отображая мотив всей новой серии – «Швейцария открыта миру» — банкнота акцентирует внимание на возможностях, которые может предложить эта страна. Для отображения этого мотива дизайнеры выбрали одуванчик и ветер.





Как выглядит китайский юань



Изображения: Мао Цзедун, герб Китая, пейзажи и архитектурные ансамбли, цветы.





Максимальный номинал китайской национальной валюты — 100 юаней ($14,5). Поэтому китайцам, которые готовятся совершить крупную покупку, нужно нести с собой буквально мешок денег.





Источник Некоторые не только не держали в руках самые известные в мире банкноты, но и не знают, как они выглядят. В этом обзоре журналисты покажут, как выглядят эти валюты и поделится интересными фактами о популярных купюрах.Изображения: политические деятели, правительственные здания, картина «Декларация Независимости», государственная эмблема США.Сегодня на всех американских банкнотах изображены мужчины – президенты и политические деятели США. Однако в ближайшие несколько лет на американском долларе может появиться портрет женщины.Министерство финансов США сообщило, что на новых 20-долларовых банкнотах будет изображена афроамериканская активистка Гарриет Табмен, выступавшая против рабства. Она станет первой женщиной, изображенной на американских банкнотах более чем за сто лет. И первым темнокожим человеком на американской валюте за всю историю ее существования.До нее на американских банкнотах женщины появлялись лишь дважды — Бывшая первая леди Марта Вашингтон, изображенная на серебряном сертификате в один доллар выпуска 1891-1896 годов, и индейская принцесса Покахонтас — ее изображение присутствовало на 20-долларовой купюре с 1865 по 1869 годы.Изображения: мосты, архитектурные ансамбли, карта Евросоюза, портрет греческой богини ЕвропыЕвропейским банкнотам всего 15 лет, однако, на них удалось отобразить ключевые вехи истории региона. В этом можно убедиться, изучив мосты, изображенные на купюрах. Все они являются стилизованным отображением главных для разных периодов истории архитектурных стилей – от классики до модерна.Не все, однако, знают, что на самом деле этих мостов не существовало… до недавних пор. В 2014 году голландский дизайнер сделал вымышленные мосты реальностью, перекинув их через небольшой канал в спальном районе Роттердама. Все они пешеходные.Изображения: Королева Елизавета II, выдающиеся граждане Соединенного Королевства, памятники архитектуры, сюжеты на разные темыНа британских фунтах изображают не только политиков и общественных деятелей. В разное время на банкнотах появлялись портреты писателей (Уильям Шекспир, Чарльз Диккенс), ученых (Исаак Ньютон, Чарльз Дарвин), изобретателей (Джеймс Уатт).А с 2020 года на британской банкноте номиналом 20 фунтов, к тому времени уже пластиковой, впервые появится автопортрет известного британского художника. По итогам опроса общественности было решено, что им станет Уильям Тернер, автор многочисленных пейзажей в романтическом стиле. Одна из самых выдающихся работ художника – «Последний рейс корабля „Отважный“» — появится на реверсе банкноты, вместе с цитатой и подписью автора.Уильям ТернерИзображения: деятели искусства – швейцарские архитекторы, композиторы, художники, скульпторы, писатели.В отличие от большинства банкнот, швейцарский франк имеет вертикальный дизайн. Такое решение было предложено впервые в 1995 году. С тех пор продольные изображения используются при разработке всех денежных знаков, в том числе и новой, девятой серии банкнот, которая заменит старую к 2019.Первая купюра выпуска (50 франков) уже запущена в обращение. Отображая мотив всей новой серии – «Швейцария открыта миру» — банкнота акцентирует внимание на возможностях, которые может предложить эта страна. Для отображения этого мотива дизайнеры выбрали одуванчик и ветер.Изображения: Мао Цзедун, герб Китая, пейзажи и архитектурные ансамбли, цветы.Максимальный номинал китайской национальной валюты — 100 юаней ($14,5). Поэтому китайцам, которые готовятся совершить крупную покупку, нужно нести с собой буквально мешок денег.

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