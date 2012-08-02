Великолепная шестерка: как выглядят самые известные банкноты мира

Некоторые не только не держали в руках самые известные в мире банкноты, но и не знают, как они выглядят. В этом обзоре журналисты покажут, как выглядят эти валюты и поделится интересными фактами о популярных купюрах.
Как выглядит доллар США
Изображения: политические деятели, правительственные здания, картина «Декларация Независимости», государственная эмблема США.
Сегодня на всех американских банкнотах изображены мужчины – президенты и политические деятели США. Однако в ближайшие несколько лет на американском долларе может появиться портрет женщины.
Министерство финансов США сообщило, что на новых 20-долларовых банкнотах будет изображена афроамериканская активистка Гарриет Табмен, выступавшая против рабства. Она станет первой женщиной, изображенной на американских банкнотах более чем за сто лет. И первым темнокожим человеком на американской валюте за всю историю ее существования.
До нее на американских банкнотах женщины появлялись лишь дважды — Бывшая первая леди Марта Вашингтон, изображенная на серебряном сертификате в один доллар выпуска 1891-1896 годов, и индейская принцесса Покахонтас — ее изображение присутствовало на 20-долларовой купюре с 1865 по 1869 годы.
Как выглядит евро
Изображения: мосты, архитектурные ансамбли, карта Евросоюза, портрет греческой богини Европы
Интересно:
Европейским банкнотам всего 15 лет, однако, на них удалось отобразить ключевые вехи истории региона. В этом можно убедиться, изучив мосты, изображенные на купюрах. Все они являются стилизованным отображением главных для разных периодов истории архитектурных стилей – от классики до модерна.
Не все, однако, знают, что на самом деле этих мостов не существовало… до недавних пор. В 2014 году голландский дизайнер сделал вымышленные мосты реальностью, перекинув их через небольшой канал в спальном районе Роттердама. Все они пешеходные.
Как выглядит фунт стерлингов
Изображения: Королева Елизавета II, выдающиеся граждане Соединенного Королевства, памятники архитектуры, сюжеты на разные темы
Интересно:
На британских фунтах изображают не только политиков и общественных деятелей. В разное время на банкнотах появлялись портреты писателей (Уильям Шекспир, Чарльз Диккенс), ученых (Исаак Ньютон, Чарльз Дарвин), изобретателей (Джеймс Уатт).
А с 2020 года на британской банкноте номиналом 20 фунтов, к тому времени уже пластиковой, впервые появится автопортрет известного британского художника. По итогам опроса общественности было решено, что им станет Уильям Тернер, автор многочисленных пейзажей в романтическом стиле. Одна из самых выдающихся работ художника – «Последний рейс корабля „Отважный“» — появится на реверсе банкноты, вместе с цитатой и подписью автора.
Уильям Тернер
Как выглядит швейцарский франк
Изображения: деятели искусства – швейцарские архитекторы, композиторы, художники, скульпторы, писатели.
Интересно:
В отличие от большинства банкнот, швейцарский франк имеет вертикальный дизайн. Такое решение было предложено впервые в 1995 году. С тех пор продольные изображения используются при разработке всех денежных знаков, в том числе и новой, девятой серии банкнот, которая заменит старую к 2019.
Первая купюра выпуска (50 франков) уже запущена в обращение. Отображая мотив всей новой серии – «Швейцария открыта миру» — банкнота акцентирует внимание на возможностях, которые может предложить эта страна. Для отображения этого мотива дизайнеры выбрали одуванчик и ветер.
Как выглядит китайский юань
Изображения: Мао Цзедун, герб Китая, пейзажи и архитектурные ансамбли, цветы.
Максимальный номинал китайской национальной валюты — 100 юаней ($14,5). Поэтому китайцам, которые готовятся совершить крупную покупку, нужно нести с собой буквально мешок денег.