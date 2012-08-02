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Великолепная шестерка: как выглядят самые известные банкноты мира

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Великолепная шестерка: как выглядят самые известные банкноты мира
Некоторые не только не держали в руках самые известные в мире банкноты, но и не знают, как они выглядят. В этом обзоре журналисты покажут, как выглядят эти валюты и поделится интересными фактами о популярных купюрах.

Как выглядит доллар США


Изображения: политические деятели, правительственные здания, картина «Декларация Независимости», государственная эмблема США.


Сегодня на всех американских банкнотах изображены мужчины – президенты и политические деятели США. Однако в ближайшие несколько лет на американском долларе может появиться портрет женщины.

Министерство финансов США сообщило, что на новых 20-долларовых банкнотах будет изображена афроамериканская активистка Гарриет Табмен, выступавшая против рабства. Она станет первой женщиной, изображенной на американских банкнотах более чем за сто лет. И первым темнокожим человеком на американской валюте за всю историю ее существования.

До нее на американских банкнотах женщины появлялись лишь дважды — Бывшая первая леди Марта Вашингтон, изображенная на серебряном сертификате в один доллар выпуска 1891-1896 годов, и индейская принцесса Покахонтас — ее изображение присутствовало на 20-долларовой купюре с 1865 по 1869 годы.

Как выглядит евро


Изображения: мосты, архитектурные ансамбли, карта Евросоюза, портрет греческой богини Европы


Интересно:

Европейским банкнотам всего 15 лет, однако, на них удалось отобразить ключевые вехи истории региона. В этом можно убедиться, изучив мосты, изображенные на купюрах. Все они являются стилизованным отображением главных для разных периодов истории архитектурных стилей – от классики до модерна.

Не все, однако, знают, что на самом деле этих мостов не существовало… до недавних пор. В 2014 году голландский дизайнер сделал вымышленные мосты реальностью, перекинув их через небольшой канал в спальном районе Роттердама. Все они пешеходные.

Как выглядит фунт стерлингов


Изображения: Королева Елизавета II, выдающиеся граждане Соединенного Королевства, памятники архитектуры, сюжеты на разные темы


Интересно:

На британских фунтах изображают не только политиков и общественных деятелей. В разное время на банкнотах появлялись портреты писателей (Уильям Шекспир, Чарльз Диккенс), ученых (Исаак Ньютон, Чарльз Дарвин), изобретателей (Джеймс Уатт).

А с 2020 года на британской банкноте номиналом 20 фунтов, к тому времени уже пластиковой, впервые появится автопортрет известного британского художника. По итогам опроса общественности было решено, что им станет Уильям Тернер, автор многочисленных пейзажей в романтическом стиле. Одна из самых выдающихся работ художника – «Последний рейс корабля „Отважный“» — появится на реверсе банкноты, вместе с цитатой и подписью автора.

Уильям Тернер


Как выглядит швейцарский франк


Изображения: деятели искусства – швейцарские архитекторы, композиторы, художники, скульпторы, писатели.


Интересно:

В отличие от большинства банкнот, швейцарский франк имеет вертикальный дизайн. Такое решение было предложено впервые в 1995 году. С тех пор продольные изображения используются при разработке всех денежных знаков, в том числе и новой, девятой серии банкнот, которая заменит старую к 2019.

Первая купюра выпуска (50 франков) уже запущена в обращение. Отображая мотив всей новой серии – «Швейцария открыта миру» — банкнота акцентирует внимание на возможностях, которые может предложить эта страна. Для отображения этого мотива дизайнеры выбрали одуванчик и ветер.


Как выглядит китайский юань


Изображения: Мао Цзедун, герб Китая, пейзажи и архитектурные ансамбли, цветы.


Максимальный номинал китайской национальной валюты — 100 юаней ($14,5). Поэтому китайцам, которые готовятся совершить крупную покупку, нужно нести с собой буквально мешок денег.

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