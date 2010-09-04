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Мгновенный выпуск карты: клиенты смогут печатать карты в одно касание

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Старый Вчера, 23:59
#1
Топ Мастер
 
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награды Волшебный горшочек 
Мгновенный выпуск карты: клиенты смогут печатать карты в одно касание

С помощью нового терминала самообслуживания банковские клиенты смогут самостоятельно выпускать платежные карты.

Клиенты одного из банков в Саудовской Аравии — Al Rajhi Bank – смогут самостоятельно печатать дебетовые карты в терминалах самообслуживания, оснащенных сканерами отпечатков пальцев.

Сейчас таких терминалов самообслуживания от компании Diebold Nixdorf насчитывается 100.

Чтобы самостоятельно напечатать карту, клиентам необходимо приложить палец к сканеру для аутентификации, ввести свое имя, которое будет отображено на пластиковой карте, после чего карта будет готова к печати. Инновационные терминалы также служат для печати чековых книжек, открытия предварительных счетов, внутренних и международных денежных переводов.

Al Rajhi Bank стал первым банком в регионе, который представил подобный сервис для своих клиентов.


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Последний раз редактировалось bizneser; Сегодня в 00:02.
bizneser на форуме  
Старый Сегодня, 00:31
#2
Специалист
 
Имя: Антон
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
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Сообщений: 756
Благодарностей: 128
КП: 0.159
Re: Мгновенный выпуск карты: клиенты смогут печатать карты в одно касание
Интересно как быстро подобный "чудо аппарат" появится у нас, ну хотя бы в Москве.
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Метки
новости, платежная система
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