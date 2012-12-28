ElarGroup3 Мастер

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Биткоин: почему он сейчас в каждом портфолио Биткоин: почему он сейчас в каждом портфолио







Технология называется «взрывной», если она создает особый рынок, который сначала возбуждает, а затем вытесняет более раннюю технологию. Биткоин как раз и является такой технологией и не только. Тот факт, что он может нарушить самый большой и взаимосвязанный рынок в мире — банкнот, банкинга и финансов – делает его, пожалуй, наиболее перспективной возможностью инвестиций нашего времени.



В отличие от нашей текущей все более нестабильной и непредсказуемой финансовой системы, биткоин – технология 21 века, начиная с ядра. Цифровая валюта и клиринговая сеть с открытым исходным кодом, мобильность, P2P, криптографическая защита, конфиденциальность, ориентированы на связь с интернетом. Слияние этих технологий позволяет обеспечить уровень безопасности и эффективность, беспрецедентную в мире финансов.



Вот только несколько сфер, где технология блокчейн может составить конкуренцию:



$ 2 трлн в обороте рынка электронных платежей в год.

$ 1 триллион составляет объем рынка электронной коммерции.

$ 514 млрд в рынке денежных переводов за год.

$ 2,3 трлн рынка хедж-фондов.

$ 7 триллионов «золотого» оборота.

$ 4,5 трлн рынка банкнот.

$ 16700000000000 оффшорного и депозитарного рынков.



Потенциал биткоин не остался незамеченным. После того как он получил высокую оценку технических магнатов, таких как Билла Гейтса («технологическое проявление силы») и основателя Gmail Пола Бакхайта («биткоин может стать TCP/IP для денег), деньги начали говорить. Мы видели инвестиции в биткоин от топовых предпринимателей венчурных капиталов, таких как Марк Андриссен, Рид Хоффман, Фред Уилсон и соучридель PayPal Питер Тиль; миллиардеров, таких как Джеффри Скол (соучредитель eBay) и Ли КаШин (по всем источникам самый богатый человек Азии); известных руководителей, таких как Викрам Пандит (CitiGroup), Блайт Мастерс (JP Norgan Chase) и Том Глоссер (Reuters); и совсем недавно крупными капитализированными компаниями, таких как Google, Qualcomm, NYSE, Nasdaq, USAA (американский банк и страховщик) и NTT DoCoMo ($75b японская сотовая компания). И наконец, несколько академических и правительственных тяжеловесов также примкнули к биткоин компании: Ларри Саммерс (екс-министр финансов, главный экономист Всемирного банка), Джеймс Ньюсон (CFTC и NYMEX) и Артур Левитт (SEC).



Главной ценностью блокчейн системы является то, что по словам исполнительного инженера IBM Ричарда Брауна — биткоин — чрезвычайно сложный, распределенный реестр глобальных активов. А то что Р. Браун и другие эксперты намекают на то, что биткоин в будущем сможет служить не только в качестве децентрализованной валюты и платформой для транзакций, но и в качестве базой для «интернет собственности».



И в результате

В результате это даст децентрализованную глобальную платформу, доступность через смартфон, через который юридические и частные лица будут в состоянии выпускать, покупать и продавать акции, облигации, услуги, товары и огромное количество других финансовых активов. Эффектом станет удаление большей части бюрократии и барьеров для входа, представляя огромную возможность для 2,5 миллиардов человек в мире, не охваченных банковскими услугами.



Возникает вопрос: почему биткоин, а не какая-то другая цифровая валюта? Ответ может лежать в сетевом эффекте: из всех цифровых валют именно биткоин имеет самый высокий уровень принятия и сильнейшую безопасность. Объединенная вычислительная мощность майнинга биткоин служит в качестве защитного брандмауэра вокруг платежной сети. Чтобы дать представление о его размере, обратимся к комментарию генерального директора 21 Inc. Баладжи Сринивазан:



Весь Google сегодня составляет менее 1% от объема генерации биткоин». Короче говоря: ни одна другая валюта не является столь же безопасной, как биткоин. Этот атрибут сам по себе привлекает больше капитала, что, в свою очередь, делает сеть еще более безопасной и производительной. Из-за своей надежности сеть биткоин теперь считается протоколом для новой парадигмы в области финансов. И точно также как и TCP/IP стал основой для интернет данных, сеть биткоин, вероятно, станет якорем для интернета денег и финансов. Скорость может быть обеспечена оффчейном, лайтнинг сетью или сайдчейном транзакций, но для высокой стоимости сделок завтра, биткоин вполне может стать безопасным представлением базовой валюты.



Итак, сколько всего этого потенциала уже реализовано? С момента создания биткоин в 2009 и до января 2011 года его рыночная капитализация выросла до 1,5 млн. долларов. Оттуда она взлетела до 145 млн. баксов в январе 2013, а некоторые пики в 2014 указывали и на $10 млрд. После двухлетнего периода консолидации, который прошел совсем недавно, рыночная капитализация держится на отметке 10 миллиардов долларов.



Несмотря на значительные колебания цен, год от года тенденция принятия заметно направлена вверх: по состоянию на 1 квартал 2016 насчитывалось более 13 млн. кошельков (+60%), а хэшрейт сети был 1028 PTH/s (+300%). Своим огромным потенциалом биткоин привлек немалые инвестиции в экосистему. В 2013 году почти 40 сделок о сотрудничестве были проведены, в общей сложности на $96 млн. Это число выросло почти в четыре раза в 2014 году, достигнув 335 млн. долларов инвестиций. В 2016, несмотря на смягчающий партнерский климат, биткоин и блокчейн стартапы привлекли в общей сложности $490 млн., выросши на 46%.



Значение биткоина в обращении неуклонно растет. Это можно объяснить главным образом тем фактом, что он является дефицитным товаром (максимальная выдача составляет 21 000 000 монет) с быстро растущей полезностью. Есть несколько возможных сценариев будущей стоимости биткоина, но большинство прогнозистов уверенно говорят, что он будет расти.



Возможные риски



Проецируемые сценарии не высечены на камне, потому что биткоин может столкнуться с рядом рисков в будущем, например:



появление гораздо лучшей цифровой валюты, которая займет лидерство на рынке;

незамеченная ошибка в системе;

хардфорк (что происходит, когда некоторые ноды в системе начинают работать с обновленным программным обеспечением биткоин, несовместимым с предыдущими версиями), чем разделяет платежную сеть на две части;

устойчивая атака организации с существенными финансовыми ресурсами, такими как правительство.



Насколько серьезен риск при появлении таких проблем? Рассмотрим.



Может и создадут лучшую валюту, но опыт показывает, что разрядные протоколы, такие SMTP для электронной почты и TCP/IP для интернета оказались очень устойчивыми после их принятия критической массой населения.



Как и с любым другим программным приложением, обнаружение ошибок может дестабилизировать систему, но с открытым исходным кодом природа биткоина позволяет отслеживать проблемы множеством глаз и выяснять решения множеством умов.



Хардфорк создает конкуренцию между двумя версиями биткоин, и после периода страха и сомнений, в конце концов значимой будет та версия, считающаяся наиболее полезной для пользователей – другими словами – угроза не долгосрочна.



Организованная атака на сеть возможна, но весьма дороговата, тем более что есть много потенциальных механизмов защиты: майнеры могут отказаться от подозрительных сделок или повышать плату, уязвимость в коде может быть исправлена и так далее. С точки зрения правительства, приближаясь к надежной, децентрализованной сети биткоин, прямого запрета на использование системы с большой вероятностью просто быть не может. Поэтому налогообложение, регулирование и принятие кажется более вероятным исходом.



В любом случае, всем довольно ясно, что технология цифровых валют сейчас существует, чтобы остаться навсегда. Биткоин не появился, чтобы стать причудой или пузырем, и не просто одноразовым хеджированием против золота. С риском и вознаграждением это предложение привлекательно. Держа в руках небольшой процент биткоинов в одном портфеле, как спекуляцию для применения в других, может быть, одно из самых мудрых инвестиционных решений нашего времени.

источник Технология называется «взрывной», если она создает особый рынок, который сначала возбуждает, а затем вытесняет более раннюю технологию. Биткоин как раз и является такой технологией и не только. Тот факт, что он может нарушить самый большой и взаимосвязанный рынок в мире — банкнот, банкинга и финансов – делает его, пожалуй, наиболее перспективной возможностью инвестиций нашего времени.В отличие от нашей текущей все более нестабильной и непредсказуемой финансовой системы, биткоин – технология 21 века, начиная с ядра. Цифровая валюта и клиринговая сеть с открытым исходным кодом, мобильность, P2P, криптографическая защита, конфиденциальность, ориентированы на связь с интернетом. Слияние этих технологий позволяет обеспечить уровень безопасности и эффективность, беспрецедентную в мире финансов.Вот только несколько сфер, где технология блокчейн может составить конкуренцию:Потенциал биткоин не остался незамеченным. После того как он получил высокую оценку технических магнатов, таких как Билла Гейтса («технологическое проявление силы») и основателя Gmail Пола Бакхайта («биткоин может стать TCP/IP для денег), деньги начали говорить. Мы видели инвестиции в биткоин от топовых предпринимателей венчурных капиталов, таких как Марк Андриссен, Рид Хоффман, Фред Уилсон и соучридель PayPal Питер Тиль; миллиардеров, таких как Джеффри Скол (соучредитель eBay) и Ли КаШин (по всем источникам самый богатый человек Азии); известных руководителей, таких как Викрам Пандит (CitiGroup), Блайт Мастерс (JP Norgan Chase) и Том Глоссер (Reuters); и совсем недавно крупными капитализированными компаниями, таких как Google, Qualcomm, NYSE, Nasdaq, USAA (американский банк и страховщик) и NTT DoCoMo ($75b японская сотовая компания). И наконец, несколько академических и правительственных тяжеловесов также примкнули к биткоин компании: Ларри Саммерс (екс-министр финансов, главный экономист Всемирного банка), Джеймс Ньюсон (CFTC и NYMEX) и Артур Левитт (SEC).Главной ценностью блокчейн системы является то, что по словам исполнительного инженера IBM Ричарда Брауна — биткоин — чрезвычайно сложный, распределенный реестр глобальных активов. А то что Р. Браун и другие эксперты намекают на то, что биткоин в будущем сможет служить не только в качестве децентрализованной валюты и платформой для транзакций, но и в качестве базой для «интернет собственности».В результате это даст децентрализованную глобальную платформу, доступность через смартфон, через который юридические и частные лица будут в состоянии выпускать, покупать и продавать акции, облигации, услуги, товары и огромное количество других финансовых активов. Эффектом станет удаление большей части бюрократии и барьеров для входа, представляя огромную возможность для 2,5 миллиардов человек в мире, не охваченных банковскими услугами.Возникает вопрос: почему биткоин, а не какая-то другая цифровая валюта? Ответ может лежать в сетевом эффекте: из всех цифровых валют именно биткоин имеет самый высокий уровень принятия и сильнейшую безопасность. Объединенная вычислительная мощность майнинга биткоин служит в качестве защитного брандмауэра вокруг платежной сети. Чтобы дать представление о его размере, обратимся к комментарию генерального директора 21 Inc. Баладжи Сринивазан:Итак, сколько всего этого потенциала уже реализовано? С момента создания биткоин в 2009 и до января 2011 года его рыночная капитализация выросла до 1,5 млн. долларов. Оттуда она взлетела до 145 млн. баксов в январе 2013, а некоторые пики в 2014 указывали и на $10 млрд. После двухлетнего периода консолидации, который прошел совсем недавно, рыночная капитализация держится на отметке 10 миллиардов долларов.Несмотря на значительные колебания цен, год от года тенденция принятия заметно направлена вверх: по состоянию на 1 квартал 2016 насчитывалось более 13 млн. кошельков (+60%), а хэшрейт сети был 1028 PTH/s (+300%). Своим огромным потенциалом биткоин привлек немалые инвестиции в экосистему. В 2013 году почти 40 сделок о сотрудничестве были проведены, в общей сложности на $96 млн. Это число выросло почти в четыре раза в 2014 году, достигнув 335 млн. долларов инвестиций. В 2016, несмотря на смягчающий партнерский климат, биткоин и блокчейн стартапы привлекли в общей сложности $490 млн., выросши на 46%.Значение биткоина в обращении неуклонно растет. Это можно объяснить главным образом тем фактом, что он является дефицитным товаром (максимальная выдача составляет 21 000 000 монет) с быстро растущей полезностью. Есть несколько возможных сценариев будущей стоимости биткоина, но большинство прогнозистов уверенно говорят, что он будет расти.Проецируемые сценарии не высечены на камне, потому что биткоин может столкнуться с рядом рисков в будущем, например:Насколько серьезен риск при появлении таких проблем? Рассмотрим.Может и создадут лучшую валюту, но опыт показывает, что разрядные протоколы, такие SMTP для электронной почты и TCP/IP для интернета оказались очень устойчивыми после их принятия критической массой населения.Как и с любым другим программным приложением, обнаружение ошибок может дестабилизировать систему, но с открытым исходным кодом природа биткоина позволяет отслеживать проблемы множеством глаз и выяснять решения множеством умов.Хардфорк создает конкуренцию между двумя версиями биткоин, и после периода страха и сомнений, в конце концов значимой будет та версия, считающаяся наиболее полезной для пользователей – другими словами – угроза не долгосрочна.Организованная атака на сеть возможна, но весьма дороговата, тем более что есть много потенциальных механизмов защиты: майнеры могут отказаться от подозрительных сделок или повышать плату, уязвимость в коде может быть исправлена и так далее. С точки зрения правительства, приближаясь к надежной, децентрализованной сети биткоин, прямого запрета на использование системы с большой вероятностью просто быть не может. Поэтому налогообложение, регулирование и принятие кажется более вероятным исходом.В любом случае, всем довольно ясно, что технология цифровых валют сейчас существует, чтобы остаться навсегда. Биткоин не появился, чтобы стать причудой или пузырем, и не просто одноразовым хеджированием против золота. С риском и вознаграждением это предложение привлекательно. Держа в руках небольшой процент биткоинов в одном портфеле, как спекуляцию для применения в других, может быть, одно из самых мудрых инвестиционных решений нашего времени.

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