Форекс-брокер LQD FX вошел в ФинКом

Теперь нейтральный медиатор принимает на рассмотрение претензии клиентов двадцати одного брокера.
Финансовая Комиссия (Financial Commission), нейтральный медиатор, регулирующий отношения участников индустрии онлайн трейдинга, бинарных опционов и криптовалют продолжает пополнять список участников. На этот раз, независимый регулятор сообщил о присоединении к нему, с 13-го января, брокерского бренда LQD FX, под управлением офшорной компании LQD Limited. Теперь, Комиссия будет действовать в качестве посредника для приема претензий и предоставит аутсорсинг контроля за нормативно-правовым соответствием.
LQD Limited является международной брокерской компанией, созданной в конце 2015 года, со штаб-квартирой на Маршалловых островах. Компания позиционирует себя как одного из самых лояльных, надежных и эффективных брокеров в индустрии. «В настоящее время, LQD Limited продолжает расширяться, открывая новые представительства в Индонезии, Малайзии и Европе, а также других странах, с целью предоставления лучшего сервиса своим клиентам и партнерам», говорится в релизе ФинКома.
Компания стала 21-ой в списке брокеров, которые воспользовались услугами Финансовой Комиссии, и теперь предоставляет своим клиентам прозрачную систему рассмотрения споров нейтральной стороной. Брокер LQD FX вошел в категорию В, с установленным компенсационным фондом до 5,000 долл. США. Стоит отметить, что помимо брокеров, Комиссия сертифицировала некоторые торговые платформы. Таким образом, число ее участников увеличилось до 29.
Напомним, что Финансовая комиссия – это отраслевой сервис по разрешению споров, поддерживается Комитетом по разрешению споров, состоящим из профессионалов Forex индустрии. Комиссия предоставляет своим членам дополнительный ресурс в виде объективного и рентабельного процесса разрешения споров, который независим от любого брокера и регулирующего органа.