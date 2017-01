Как социальные сети помогли Трампу стать президентом

Все о Раскрутке сайта, Рекламе, Маркетинге, SEO и PR-акциях в Интернете. Важная информация Ответить Первый пост Сегодня, 20:46 Сегодня, 20:46 Сегодня, 19:16 #1 duckwithtruck Помощник модератора

Похоже, что именно «новые медиа» привели Трампа в президентское кресло.



Неожиданная победа Дональда Трампа на президентских выбора в США стала настоящей бомбой в социальных сетях, где, пожалуй, 90% процентов контента в день объявления результатов было посвящено именно этому событию. Сквозь невероятный информационный шум из шуток, мемов и диванной аналитики начали пробиваться тезисы о том, что победа Трампа не такая уж случайная, если проанализировать его подход к продвижению кампании и, в частности, то, как он использовал социальные сети.



В этой публикации я попытался собрать и проанализировать информацию по этой теме исходя из материалов, которые находятся сейчас в общем доступе, а также своих соображений на эту тему. Для всех людей, занятых в сфере digital-маркетинга и SMM, уже очевидно, что вся эта история — очень интересный кейс для индустрии. И даже если рассматривать ситуацию от лица рядового пользователя сети, то хотя бы в общих чертах стоит разобраться в произошедшем, так как почти наверняка похожие технологии управления общественным мнением будут применяться в ближайшем будущем и в Рунете.



Экспертное мнение



Ван Джонс — политический обозреватель CNN, провел очень хорошую аналогию с историческими событиями, отметив значение социальных сетей в победе Трампа. Джонс сказал, что кандидаты, которые способны эффективно использовать новые коммуникационные технологии, часто побеждают в своих гонках. Эту закономерность он показал на примерах из истории: инновационные успехи Франклина Д. Рузвельта с радио, Джона Кеннеди с телевидением и Обамы с интернетом. Джонс полагает, что именно эффективное использование Трампом социальных медиа помогло ему попасть в Овальный кабинет, преодолев саркастические насмешки как внутри партии, так и со стороны демократов.



Но эксперты экспертами. А что же сам Трамп?



В интервью американской тележурналистке Лесли Шталь он сам отметил ключевую роль социальных медиа в своей победе.



Цитата: «Я считаю, это потрясающе. Это современная форма общения... тот факт, что у меня есть такая власть с точки зрения числа аудитории в Facebook, Twitter, Instagram и так далее. Я думаю, что это помогло мне выиграть гонку, в которой они (демократы) тратят гораздо больше». Facebook



После сказанного выше, вас уже не должен удивлять тот факт, что страница Трампа в Facebook — самая многочисленная по количеству подписчиков. Почти в два раза меньше подписчиков у кандидата Берни Сандерса, а у Хиллари Клинтон ещё меньше. Но это ещё не всё. Важнее то, что страница Трампа также является безусловным лидером с точки зрения вовлечённости, то есть по общему количеству комментариев, лайков и перепостов к публикациям, по сравнению с конкурентами.



Если рассматривать Facebook в целом, а не только сообщество кандидатов, то можно отметить интересную закономерность. Как тема для обсуждения Трамп внушает ненависть или, в лучшем случае, насмешку. Приводят даже статистику, что из 20 постов про Трампа всего один является позитивным. Но его личность также вдохновляет людей делиться мнениями и контентом. По сути он создаёт вирусный эффект вокруг своей персоны.



Ещё несколько тезисов о подходе к продвижению кампании Трампа в социальных сетях можно услышать в репортаже Первого канала из воскресных новостей от 13:10.







Джон Ломбарди — бизнесмен и сторонник Трампа, который во время предвыборной гонки принимал прямое участие в работе с социальными сетями, рассказал корреспонденту:



Цитата: «Мы начали с 2-3 страничек — „Граждане за Трампа“, „Студенты за Трампа“, „Коалиция за Трампа“, а сейчас у нас около 500 групп всякого рода: „Женщины за Трампа“, „Рабочие за Трампа“, „Латиносы за Трампа“, да еще и „Байкеры за Трампа“, „Работающие матери за Трампа“, „Сицилийцы за Трампа“, „Евреи за Трампа“, поскольку Дональд — большой друг Израиля».



Цитата: «Я ничего не делал, мы просто создали группу и люди пошли».



Мне, конечно, нравятся красивые истории, но в исключительно вирусный рост сообществ «за Трампа» верится слабо. Особенно если посмотреть на распределение рекламных бюджетов между каналами, которое опубликовал Bloomberg. В графе затрат на онлайн-маркетинг $3,1 млн у Клинтон — против $14,2 млн у Трампа, то есть более чем в 4 раза. Исходя из этой сводки Хиллари сделала ставку на традиционные медиа, вложив в них основную часть средств — более $30 млн, и эта ставка себя не оправдала, как мы знаем.









YouTube



Среди четырех кандидатов в президенты Трамп имеет наибольшее среднее количество репостов видео с YouTube, примерно по 5000 на один ролик. Семь самых популярных видео — это телевизионные ролики, встроенные в сайт кампании Трампа.



Как и в случае с постами, большинство видео из общего числа — либо негативные, либо юмористические. Единственное позитивное видео из 10 самых популярных роликов о Трампе — это The Donald Trump Jam The Donald Trump Jam



Возвращаясь к мнению политического обозревателя Вана Джонса, слова которого я приводил в начале, то аудитория, которая привыкла к реалити-шоу, не отвергает видео с отрицательным содержанием, зачастую находя его ожидаемым и логичным в общей картине происходящего. Этот тезис может показаться странным на первый взгляд, но если вдуматься...



Сайт



Ещё одним интересным моментом оказалась качественная разница в общем содержании с сайтов кампании Клинтон и кампании Трампа. Клинтон ориентировалась на сбор адресов электронной почты, а Трамп — на объяснение своей позиции и зарабатывании денег. Не удивляйтесь, Дональд и тут показал себя в первую очередь бизнесменом. Поэтому большой фокус на сайте его кампании делался на продажу разной атрибутики, вроде вот таких бейсболок со слоганом «Make America Great Again».







Из десяти наиболее перепубликуемых единиц контента с HillaryClinton.com девять лендингов были предназначены для сбора информации. Только десятый предлагает что-то помимо поля регистрации. Неудивительно, что обратные ссылки на лендинги Клинтон люди ставили не так охотно. А у Трампа наиболее расшариваемые разделы сайта — это магазин атрибутики, о котором мы уже упоминали, а также некоторые общие статьи, объясняющие суть его платформы.



Несколько общих тезисов напоследок



1. Контент о кандидатах не из истеблишмента получает значительно больше репостов, чем контент известных кандидатов.



2. Негативный контент получает больше внимания и репостов, чем позитивный.



3. Основной принцип политического маркетинга в соцмедиа: то, что люди говорят о вас, важнее, чем то, что вы говорите о себе.



4. Для того чтобы получить акции, слоганы кампании должны иметь значение, отдельное от имени кандидата. Кампания, лозунг которой обеспечивает чёткое сообщение без привязки к конкретному человеку, является огромным активом.



5. Чёткое изложение позиции имеет больше шансов получить обратный отклик в сети, чем формы сбора подписей в поддержку.



6. Видеоконтент драйвит репосты.



Всё, что удалось собрать в этой публикации, во многом — это первые впечатления о произошедшем и его причинах с точки зрения онлайн-маркетинга. Думаю, что нам ещё много предстоит узнать о влиянии социальных медиа на реальную жизнь и политические процессы в частности. Важность изменений, которые происходят на наших глазах в медиа и маркетинге, носит глобальный характер, и процесс этот, очевидно, продолжится в ближайшее время. Будем наблюдать и делать выводы.



источник



Так вот, товарищи, социальные сети - это великая сила для маркетинга. Их значимость нельзя недооценивать в наше время



