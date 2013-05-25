Factorial.pro - Factorial

Я не админ проекта
Старт 19.01.2017
Новый проект - Factorial.pro
Маркетинг:
Цитата:
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Легенда:
История нашей команды профессиональных трейдеров начинается в далеком 2005 году, когда мы только начинали наше совместное сотрудничество в спекуляциях на фондовых рынках. За это время накоплен огромный опыт работы, и есть слаженные действия профессионалов своего дела. Когда человек достигает определенных результатов в жизни и в своей финансовой независимости, следующем шагом на пути своего развития становиться помощь другим людям в достижении их целей. Хотя у нас и есть приличное количество частных клиентов, но в большинстве своем, это уже финансово независимые люди и они хотят только приумножить свой капитал. Мы же хотим помочь людям, которые только становятся на путь своего материального достатка, именно поэтому нас и посетила идея создать сообщество Factorial где мы сможем своей деятельностью помочь тем людям, кто готов рисковать на пути к своей финансовой свободе.
Именно поэтому, нами был разработан поэтапный маркетинг план с которым Вы можете ознакомиться в разделе «Инвестиционное предложение». Но основной нашей целью является внедрения собственной криптовалюты, благодаря чему мы сможем помочь огромному количеству людей, которые присоединяться к нашему сообществу. Но ее реализация запланировано уже на более позднем этапе нашего развития, сначала мы хотим создать достаточное количество мелких инвесторов, и обеспечить спрос на будущий актив. Именно поэтому мы будем обеспечивать первоначальную доходность нашего инвестиционного предложения деятельностью на фондовых рынках, с теми условиями, которые гарантировано сможем обеспечить своей деятельностью.
На данный момент проект находится на первом этапе развития, более подробно об этом Вы можете ознакомиться в разделе «План развития маркетинга».
На этом этапе следующие тарифные планы:
Депозит на 25 дней
Ежедневные начисления 1-2%*
Минимальная сумма вклада 10$
Максимальная возможная сумма всех депозитов 200$
Тело депозита выплачивается по завершению его работы
Вывод прибыли инстант, тело депозита в ручном режиме до 24 часов.
*На первый срок работы депозита ежедневные начисления 1%, после завершения работы депозита, инвестор может вывести свои средства или реинвестировать на второй срок, в таком случае он будет получать уже 1,4% прибыли каждый день, если инвестор реинвестирует свои средства и на третий срок и более, его ежедневные начисления будут составлять 2%.
Таким образом инвестор может получать:
- За первый срок работы депозита 25% прибыли, за 25 дней;
- При реинвестированном депозита на второй срок, прибыль уже будет составлять 35% прибыли за 25 дней;
- При реинвестировании на третий срок и более, 50% прибыли за 25 дней.
Реферальная программа :
7% с вкладов
Платежные системы :
Bitcoin
Регистрация через сайт
Регистрация сразу в Телеграм
Вклад :
January 20 @ 06:02 PM
Отправлено
Кому:
14f1Yky3TKm2b2YrPXpwtCLbSCAnT6eRTs
От:
1Exu9CYvEQTR9MDrF2zkx2EPXDch3GYNSp
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