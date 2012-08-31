Как законодательство Беларуси регулирует электронные деньги и криптовалюты

Пока в Японии готовятся платить
за коммунальные услуги в биткоинах, белорусское законодательство о них все ещё ничего не знает. Юрист международной юридической компании Cobalt Тимофей Савицкий подробно рассказывает о том, как в Беларуси регулируются электронные деньги и криптовалюты.
Электронные деньги
В соответствии с белорусским законодательством, электронные деньги — это хранящиеся в электронном виде единицы стоимости, выпущенные в обращение в обмен на наличные или безналичные денежные средства и принимаемые в качестве средства платежа при осуществлении расчётов как с лицом, выпустившим в обращение данные единицы стоимости, так и с иными юридическими и физическими лицами, а также выражающие сумму обязательства этого лица по возврату денежных средств любому юридическому или физическому лицу при предъявлении данных единиц стоимости.
Если просто: электронные деньги — это обязательства, выраженные в электронной форме. По сути — электронный аналог наличных денег. Если безналичные денежные средства являются лишь записями на счетах (виртуальным отображением наличных денег), то электронные деньги — самостоятельный инструмент, имеющий эмитента, а также такие свойства, как стоимость, конвертируемость и оборотность.
Эмиссию (выпуск) электронных денег в Беларуси могут осуществлять только банки и НКФО (небанковские кредитно-финансовые организации). Сегодня на белорусском рынке распространяются такие электронные деньги, как EasyPay («Белгазпромбанк»), WebMoney («Технобанк»), Belqi («Приорбанк»), а также ряд иных.
В соответствии с официальной статистикой Нацбанка Беларуси, эмиссия электронных денег, а также количество совершенных с ними операций значительно сократились с 2012 по 2015 годы. Причиной тому может быть ряд нюансов, связанных с особенностями правового регулирования.
Во-первых
, возможность использования электронных денег юридическими лицами в Беларуси существенно ограничена. Белорусские компании могут принимать электронные деньги и фактически только «обналичивать» их, или же использовать по узкому кругу вопросов — например, для оплаты командировочных, налогов и иных сборов в бюджет. Расчёты электронными деньгами между юридическими лицами не допускаются.
Во-вторых
, законодательством не предусмотрена взаимная конвертация электронных денег. Тем самым, эмитент не может поменять свои электронные деньги на деньги другой системы (физлица могут делать это только через частных операторов). Вкупе с упомянутым выше фактором это ограничение не способствует укреплению позиции электронных денег в бизнес-среде.
В-третьих
, привлекательность расчётов в электронных деньгах для физических лиц была подорвана запретом владения анонимными электронными кошельками и обязательной идентификацией пользователей электронных денег. Несмотря на то, что цель идентификации кошельков вполне легитимная и понятная, — пресечение незаконных денежных операций и борьба с незаконным оборотом наркотиков — для многих пользователей громоздкая процедура идентификации оказалась весомым фактором отказаться от использования электронных денег.
Для повышения эффективности рынка электронных денег в Беларуси также существует ряд препятствий. Как и в большинстве стран мира, в Беларуси для выпуска электронных денег необходима соответствующая лицензия, выданная Нацбанком. Такая лицензия должна предоставлять право на выпуск электронных денег, привлечение денежных средств во вклады, открытие и ведение банковских счетов, осуществление кассового и расчётного обслуживания.
При этом, лицензионные требования более высоки по сравнению с действующими в России или в странах ЕС. Например, в стандартной ситуации для того, чтобы получить лицензию на кассовое и расчётное обслуживание населения, необходимо иметь специально оборудованные помещения с кассами и приёмными терминалами. Для бизнеса, который хочет в большей степени вести деятельность онлайн, такие требования могут быть слишком обременительными.
Кроме того, белорусский рынок открыт иностранным электронным деньгам только через посредничество местных банков. Последние обязаны взять на себя безотзывную и безусловную гарантию по возможности погашения электронных денег эмитентов-нерезидентов. Во многом по этой причине крупные системы электронных денег наподобие PayPal до сих полноценно не работают в Беларуси: обязательство по погашению электронных денег столь крупной системы может быть достаточно обременительным.
Таким образом, электронные деньги, при всей их популярности в других странах и наличию профильного регулирования в Беларуси, пока не стали таким же удобным и понятным инструментом для белорусов. Причины тому, как уже отмечалось выше, в практических особенностях правового регулирования электронных денег и ряде законодательных препятствий для более свободного использования подобных платежных инструментов на территории Беларуси.
Криптовалюты
В настоящий момент криптовалюты, включая биткоин, в Беларуси не регулируются. Они не считаются ни деньгами, ни услугами, ни объектом исключительных прав, ни каким-либо иным объектом гражданских прав.
И хоть практики (в том числе судебной) по использованию криптовалют в Беларуси нет, можно с большой долей уверенности утверждать: для государства криптовалюты пока фактически не существуют. То есть сделки с их участием не будут признаваться как создающими права и обязанности между их сторонами, правонарушения с криптовалютами (например, их хищение) не будут образовывать какой-либо состав и т.д. Никак не регулируется и майнинг — децентрализованная эмиссия криптовалют при помощи вычислительной мощности ПК и иных девайсов, осуществляемая конечными пользователями криптовалют.
Следует особо подчеркнуть, что криптовалюта как «денежный суррогат» не признается в Беларуси законным платёжными средствами. Юридические и физлица не могут производить расчёты на территории страны при помощи криптовалют.
В случае, если в договоре будет прописана цена в биткоинах и оплата в биткоинах, это положение договора может быть признано недействительным. Технически, установление цены договора эквивалентной определенному количеству биткоинов, при условии оплаты в белорусских рублях, возможно. Однако с учётом сильной волатильности биткоина (изменения стоимости) есть вероятность признания цены договора неопределенной.
Для сравнения, в странах ЕС и США криптовалюты признаются частично. Например, как имущество (для правильной квалификации правонарушений, связанных с криптовалютами) или для целей налогообложения (для исчисления подоходного налога от дохода в криптовалютах).
Следует отметить, что некоторые государства (Швейцария и США) в обозримом будущем планируют лицензировать деятельность, связанную с оборотом и использованием криптовалют. Евросоюз также планирует распространить действие законодательства, направленного на борьбу с отмыванием денег, на операторов кошельков криптовалют и обменных бирж. Думается, что такой шаг является достаточно прогрессивным и решающим ряд проблем, связанных с использованием криптовалют.
Отсутствие регулирования криптовалют в Беларуси не запрещает белорусским гражданам приобретать криптовалюту и использовать её для расчёта в иных государствах. Однако, согласно позиции МВД и Нацбанка, белорусам пока рекомендуется воздерживаться от использования этих платёжных инструментов.