Анна Чернобай Профессионал

Имя: Анна Пол: Женский Адрес: Анапа Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 31.08.2012 Сообщений: 1,214 Благодарностей: 497 КП: 0.393

Как законодательство Беларуси регулирует электронные деньги и криптовалюты





Электронные деньги



В соответствии с белорусским законодательством, электронные деньги — это хранящиеся в электронном виде единицы стоимости, выпущенные в обращение в обмен на наличные или безналичные денежные средства и принимаемые в качестве средства платежа при осуществлении расчётов как с лицом, выпустившим в обращение данные единицы стоимости, так и с иными юридическими и физическими лицами, а также выражающие сумму обязательства этого лица по возврату денежных средств любому юридическому или физическому лицу при предъявлении данных единиц стоимости.



Если просто: электронные деньги — это обязательства, выраженные в электронной форме. По сути — электронный аналог наличных денег. Если безналичные денежные средства являются лишь записями на счетах (виртуальным отображением наличных денег), то электронные деньги — самостоятельный инструмент, имеющий эмитента, а также такие свойства, как стоимость, конвертируемость и оборотность.



Эмиссию (выпуск) электронных денег в Беларуси могут осуществлять только банки и НКФО (небанковские кредитно-финансовые организации). Сегодня на белорусском рынке распространяются такие электронные деньги, как EasyPay («Белгазпромбанк»), WebMoney («Технобанк»), Belqi («Приорбанк»), а также ряд иных.



В соответствии с официальной статистикой Нацбанка Беларуси, эмиссия электронных денег, а также количество совершенных с ними операций значительно сократились с 2012 по 2015 годы. Причиной тому может быть ряд нюансов, связанных с особенностями правового регулирования.



Во-первых, возможность использования электронных денег юридическими лицами в Беларуси существенно ограничена. Белорусские компании могут принимать электронные деньги и фактически только «обналичивать» их, или же использовать по узкому кругу вопросов — например, для оплаты командировочных, налогов и иных сборов в бюджет. Расчёты электронными деньгами между юридическими лицами не допускаются.



Во-вторых, законодательством не предусмотрена взаимная конвертация электронных денег. Тем самым, эмитент не может поменять свои электронные деньги на деньги другой системы (физлица могут делать это только через частных операторов). Вкупе с упомянутым выше фактором это ограничение не способствует укреплению позиции электронных денег в бизнес-среде.



В-третьих, привлекательность расчётов в электронных деньгах для физических лиц была подорвана запретом владения анонимными электронными кошельками и обязательной идентификацией пользователей электронных денег. Несмотря на то, что цель идентификации кошельков вполне легитимная и понятная, — пресечение незаконных денежных операций и борьба с незаконным оборотом наркотиков — для многих пользователей громоздкая процедура идентификации оказалась весомым фактором отказаться от использования электронных денег.





Для повышения эффективности рынка электронных денег в Беларуси также существует ряд препятствий. Как и в большинстве стран мира, в Беларуси для выпуска электронных денег необходима соответствующая лицензия, выданная Нацбанком. Такая лицензия должна предоставлять право на выпуск электронных денег, привлечение денежных средств во вклады, открытие и ведение банковских счетов, осуществление кассового и расчётного обслуживания.



При этом, лицензионные требования более высоки по сравнению с действующими в России или в странах ЕС. Например, в стандартной ситуации для того, чтобы получить лицензию на кассовое и расчётное обслуживание населения, необходимо иметь специально оборудованные помещения с кассами и приёмными терминалами. Для бизнеса, который хочет в большей степени вести деятельность онлайн, такие требования могут быть слишком обременительными.



Кроме того, белорусский рынок открыт иностранным электронным деньгам только через посредничество местных банков. Последние обязаны взять на себя безотзывную и безусловную гарантию по возможности погашения электронных денег эмитентов-нерезидентов. Во многом по этой причине крупные системы электронных денег наподобие PayPal до сих полноценно не работают в Беларуси: обязательство по погашению электронных денег столь крупной системы может быть достаточно обременительным.



Таким образом, электронные деньги, при всей их популярности в других странах и наличию профильного регулирования в Беларуси, пока не стали таким же удобным и понятным инструментом для белорусов. Причины тому, как уже отмечалось выше, в практических особенностях правового регулирования электронных денег и ряде законодательных препятствий для более свободного использования подобных платежных инструментов на территории Беларуси.



Криптовалюты



В настоящий момент криптовалюты, включая биткоин, в Беларуси не регулируются. Они не считаются ни деньгами, ни услугами, ни объектом исключительных прав, ни каким-либо иным объектом гражданских прав.



И хоть практики (в том числе судебной) по использованию криптовалют в Беларуси нет, можно с большой долей уверенности утверждать: для государства криптовалюты пока фактически не существуют. То есть сделки с их участием не будут признаваться как создающими права и обязанности между их сторонами, правонарушения с криптовалютами (например, их хищение) не будут образовывать какой-либо состав и т.д. Никак не регулируется и майнинг — децентрализованная эмиссия криптовалют при помощи вычислительной мощности ПК и иных девайсов, осуществляемая конечными пользователями криптовалют.



Следует особо подчеркнуть, что криптовалюта как «денежный суррогат» не признается в Беларуси законным платёжными средствами. Юридические и физлица не могут производить расчёты на территории страны при помощи криптовалют.





В случае, если в договоре будет прописана цена в биткоинах и оплата в биткоинах, это положение договора может быть признано недействительным. Технически, установление цены договора эквивалентной определенному количеству биткоинов, при условии оплаты в белорусских рублях, возможно. Однако с учётом сильной волатильности биткоина (изменения стоимости) есть вероятность признания цены договора неопределенной.



Для сравнения, в странах ЕС и США криптовалюты признаются частично. Например, как имущество (для правильной квалификации правонарушений, связанных с криптовалютами) или для целей налогообложения (для исчисления подоходного налога от дохода в криптовалютах).



Следует отметить, что некоторые государства (Швейцария и США) в обозримом будущем планируют лицензировать деятельность, связанную с оборотом и использованием криптовалют. Евросоюз также планирует распространить действие законодательства, направленного на борьбу с отмыванием денег, на операторов кошельков криптовалют и обменных бирж. Думается, что такой шаг является достаточно прогрессивным и решающим ряд проблем, связанных с использованием криптовалют.



Отсутствие регулирования криптовалют в Беларуси не запрещает белорусским гражданам приобретать криптовалюту и использовать её для расчёта в иных государствах. Однако, согласно позиции МВД и Нацбанка, белорусам пока рекомендуется воздерживаться от использования этих платёжных инструментов.



Источник Пока в Японии готовятся платить за коммунальные услуги в биткоинах, белорусское законодательство о них все ещё ничего не знает. Юрист международной юридической компании Cobalt Тимофей Савицкий подробно рассказывает о том, как в Беларуси регулируются электронные деньги и криптовалюты.В соответствии с белорусским законодательством, электронные деньги — это хранящиеся в электронном виде единицы стоимости, выпущенные в обращение в обмен на наличные или безналичные денежные средства и принимаемые в качестве средства платежа при осуществлении расчётов как с лицом, выпустившим в обращение данные единицы стоимости, так и с иными юридическими и физическими лицами, а также выражающие сумму обязательства этого лица по возврату денежных средств любому юридическому или физическому лицу при предъявлении данных единиц стоимости.Если просто: электронные деньги — это обязательства, выраженные в электронной форме. По сути — электронный аналог наличных денег. Если безналичные денежные средства являются лишь записями на счетах (виртуальным отображением наличных денег), то электронные деньги — самостоятельный инструмент, имеющий эмитента, а также такие свойства, как стоимость, конвертируемость и оборотность.Эмиссию (выпуск) электронных денег в Беларуси могут осуществлять только банки и НКФО (небанковские кредитно-финансовые организации). Сегодня на белорусском рынке распространяются такие электронные деньги, как EasyPay («Белгазпромбанк»), WebMoney («Технобанк»), Belqi («Приорбанк»), а также ряд иных.В соответствии с официальной статистикой Нацбанка Беларуси, эмиссия электронных денег, а также количество совершенных с ними операций значительно сократились с 2012 по 2015 годы. Причиной тому может быть ряд нюансов, связанных с особенностями правового регулирования., возможность использования электронных денег юридическими лицами в Беларуси существенно ограничена. Белорусские компании могут принимать электронные деньги и фактически только «обналичивать» их, или же использовать по узкому кругу вопросов — например, для оплаты командировочных, налогов и иных сборов в бюджет. Расчёты электронными деньгами между юридическими лицами не допускаются., законодательством не предусмотрена взаимная конвертация электронных денег. Тем самым, эмитент не может поменять свои электронные деньги на деньги другой системы (физлица могут делать это только через частных операторов). Вкупе с упомянутым выше фактором это ограничение не способствует укреплению позиции электронных денег в бизнес-среде., привлекательность расчётов в электронных деньгах для физических лиц была подорвана запретом владения анонимными электронными кошельками и обязательной идентификацией пользователей электронных денег. Несмотря на то, что цель идентификации кошельков вполне легитимная и понятная, — пресечение незаконных денежных операций и борьба с незаконным оборотом наркотиков — для многих пользователей громоздкая процедура идентификации оказалась весомым фактором отказаться от использования электронных денег.Для повышения эффективности рынка электронных денег в Беларуси также существует ряд препятствий. Как и в большинстве стран мира, в Беларуси для выпуска электронных денег необходима соответствующая лицензия, выданная Нацбанком. Такая лицензия должна предоставлять право на выпуск электронных денег, привлечение денежных средств во вклады, открытие и ведение банковских счетов, осуществление кассового и расчётного обслуживания.При этом, лицензионные требования более высоки по сравнению с действующими в России или в странах ЕС. Например, в стандартной ситуации для того, чтобы получить лицензию на кассовое и расчётное обслуживание населения, необходимо иметь специально оборудованные помещения с кассами и приёмными терминалами. Для бизнеса, который хочет в большей степени вести деятельность онлайн, такие требования могут быть слишком обременительными.Кроме того, белорусский рынок открыт иностранным электронным деньгам только через посредничество местных банков. Последние обязаны взять на себя безотзывную и безусловную гарантию по возможности погашения электронных денег эмитентов-нерезидентов. Во многом по этой причине крупные системы электронных денег наподобие PayPal до сих полноценно не работают в Беларуси: обязательство по погашению электронных денег столь крупной системы может быть достаточно обременительным.Таким образом, электронные деньги, при всей их популярности в других странах и наличию профильного регулирования в Беларуси, пока не стали таким же удобным и понятным инструментом для белорусов. Причины тому, как уже отмечалось выше, в практических особенностях правового регулирования электронных денег и ряде законодательных препятствий для более свободного использования подобных платежных инструментов на территории Беларуси.В настоящий момент криптовалюты, включая биткоин, в Беларуси не регулируются. Они не считаются ни деньгами, ни услугами, ни объектом исключительных прав, ни каким-либо иным объектом гражданских прав.И хоть практики (в том числе судебной) по использованию криптовалют в Беларуси нет, можно с большой долей уверенности утверждать: для государства криптовалюты пока фактически не существуют. То есть сделки с их участием не будут признаваться как создающими права и обязанности между их сторонами, правонарушения с криптовалютами (например, их хищение) не будут образовывать какой-либо состав и т.д. Никак не регулируется и майнинг — децентрализованная эмиссия криптовалют при помощи вычислительной мощности ПК и иных девайсов, осуществляемая конечными пользователями криптовалют.Следует особо подчеркнуть, что криптовалюта как «денежный суррогат» не признается в Беларуси законным платёжными средствами. Юридические и физлица не могут производить расчёты на территории страны при помощи криптовалют.В случае, если в договоре будет прописана цена в биткоинах и оплата в биткоинах, это положение договора может быть признано недействительным. Технически, установление цены договора эквивалентной определенному количеству биткоинов, при условии оплаты в белорусских рублях, возможно. Однако с учётом сильной волатильности биткоина (изменения стоимости) есть вероятность признания цены договора неопределенной.Для сравнения, в странах ЕС и США криптовалюты признаются частично. Например, как имущество (для правильной квалификации правонарушений, связанных с криптовалютами) или для целей налогообложения (для исчисления подоходного налога от дохода в криптовалютах).Следует отметить, что некоторые государства (Швейцария и США) в обозримом будущем планируют лицензировать деятельность, связанную с оборотом и использованием криптовалют. Евросоюз также планирует распространить действие законодательства, направленного на борьбу с отмыванием денег, на операторов кошельков криптовалют и обменных бирж. Думается, что такой шаг является достаточно прогрессивным и решающим ряд проблем, связанных с использованием криптовалют.Отсутствие регулирования криптовалют в Беларуси не запрещает белорусским гражданам приобретать криптовалюту и использовать её для расчёта в иных государствах. Однако, согласно позиции МВД и Нацбанка, белорусам пока рекомендуется воздерживаться от использования этих платёжных инструментов.

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