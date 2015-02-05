OPLOTT



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 1,809 Благодарностей: 560 КП: 0.109

Oracle покупает разработчика API стартап Apiary



Американская компания Оракл (Oracle) объявила о планах по приобретению Апиари (



Основанный в Сан-Франциско в 2011 году, стартап Апиари в 2015 году привлёк 8 млн долл.США финансирования, которое поступило от инвесторов в качестве их долевого участия в проекте, включая 6,8 млн долл. США в качестве обратного транша в стартап. Данная компания предлагает для клиентов набор инструментов по созданию сетевых интерфейсов программирования на скорости позволяющей им тестировать и мониторить эти API.



В настоящее время разработка API-приложений представляет собой уже довольно крупный бизнес, так как это даёт возможность компаниям и разработчикам получить дополнительные источники дохода уже за рамками их основного бизнеса. К примеру, в августе прошлого года, компания Гугл отдала 625 млн долл. США, чтобы купить провайдера Ариджи (Apigee), компанию, которая предлагает на рынке программное обеспечение по прогнозному анализу и управлению API.



Относительно того, что же Оракл может сейчас предложить стартапу Апиари, то можно сказать, что компания по всей видимости хочет держать некоторых из своих "тузов" поближе к своей груди, заявляя, что она "в настоящее время пересматривает" дорожную карту выпускаемых продуктов стартапа Апиари, а также, что в ближайшее время покажет клиентам этой компании ориентиры на будущее.



Тем не менее, на данный момент, компания Оракл уже дала некоторое представление о том, как она планирует использовать стартап Апиари в своей продуктовой линейке. База данных по программному обеспечению этой технологической компании-гиганта уже позволяет обеим компаниям монетизировать и анализировать их API-интефейсы, и с помощью разработок Апиари в области проектирования, создания и управления своими API-интерфейсами, компания Оракл надеется представить на рынке "наиболее полную разработку и управление платформой API в облаке", - вот что следует из раздела "Часто задаваемых вопросов" на сайте компании Оракл.



"Облачная интеграция API-интерфейсов компании Оракл позволяет нашим обеим компаниям обеспечить надежность, высокие потребительские качества, монетизацию и анализ API-интерфейсов", заявил г-н Амит Заверий (Amit Zavery), который является страшим вице-президентом по облачной интеграции в компании Оракл, в выпущенном по данному поводу пресс-релизе. "С Апиари, компания Оракл будет также предоставлять своим клиентам расширенные возможности для разработки и управления API-интерфейсами, что даст возможность этим компаниям управлять всем жизненным циклом API и поставлять на рынок интегрированные приложения"



Компания Апиари не будет закрыта, а её продукция будет по-прежнему поставляться другим компания - говорится в заявлении Оракл:



"Компания Оракл стремится защищать и повышать качество инвестиций в решения предлагаемые Апиари. После полного закрытия этой сделки, компания Оракл планирует продолжить инвестирование в Апиари и в решения по облачной интеграции API-интерфейсов Оракл. Мы надеемся, что это будет включать в себя больше функциональных возможностей и на более высокой скорости. Кроме того, клиенты Апиари выиграют от этой более тесной интеграции и от предложений остальных продуктов Оракл".



Как замечают в Оракл эта сделка пока еще не завершена и по её точным срокам они уточнить пока не могут - но Апиари это частная компания, поэтому можно предположить, что сделка завершится уже в самом скором времени.



Перевод специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/5881dc47ee961 Американская компания Оракл (Oracle) объявила о планах по приобретению Апиари ( Apiary ), стартапа помогающего разработчикам дизайна и оформления документации для интерфейсов по созданию приложений (API). Условия этой сделки пока не разглашаются.Основанный в Сан-Франциско в 2011 году, стартап Апиари в 2015 году привлёк 8 млн долл.США финансирования, которое поступило от инвесторов в качестве их долевого участия в проекте, включая 6,8 млн долл. США в качестве обратного транша в стартап. Данная компания предлагает для клиентов набор инструментов по созданию сетевых интерфейсов программирования на скорости позволяющей им тестировать и мониторить эти API.В настоящее время разработка API-приложений представляет собой уже довольно крупный бизнес, так как это даёт возможность компаниям и разработчикам получить дополнительные источники дохода уже за рамками их основного бизнеса. К примеру, в августе прошлого года, компания Гугл отдала 625 млн долл. США, чтобы купить провайдера Ариджи (Apigee), компанию, которая предлагает на рынке программное обеспечение по прогнозному анализу и управлению API.Относительно того, что же Оракл может сейчас предложить стартапу Апиари, то можно сказать, что компания по всей видимости хочет держать некоторых из своих "тузов" поближе к своей груди, заявляя, что она "в настоящее время пересматривает" дорожную карту выпускаемых продуктов стартапа Апиари, а также, что в ближайшее время покажет клиентам этой компании ориентиры на будущее.Тем не менее, на данный момент, компания Оракл уже дала некоторое представление о том, как она планирует использовать стартап Апиари в своей продуктовой линейке. База данных по программному обеспечению этой технологической компании-гиганта уже позволяет обеим компаниям монетизировать и анализировать их API-интефейсы, и с помощью разработок Апиари в области проектирования, создания и управления своими API-интерфейсами, компания Оракл надеется представить на рынке "наиболее полную разработку и управление платформой API в облаке", - вот что следует из раздела "Часто задаваемых вопросов" на сайте компании Оракл."Облачная интеграция API-интерфейсов компании Оракл позволяет нашим обеим компаниям обеспечить надежность, высокие потребительские качества, монетизацию и анализ API-интерфейсов", заявил г-н Амит Заверий (Amit Zavery), который является страшим вице-президентом по облачной интеграции в компании Оракл, в выпущенном по данному поводу пресс-релизе. "С Апиари, компания Оракл будет также предоставлять своим клиентам расширенные возможности для разработки и управления API-интерфейсами, что даст возможность этим компаниям управлять всем жизненным циклом API и поставлять на рынок интегрированные приложения"Компания Апиари не будет закрыта, а её продукция будет по-прежнему поставляться другим компания - говорится в заявлении Оракл:"Компания Оракл стремится защищать и повышать качество инвестиций в решения предлагаемые Апиари. После полного закрытия этой сделки, компания Оракл планирует продолжить инвестирование в Апиари и в решения по облачной интеграции API-интерфейсов Оракл. Мы надеемся, что это будет включать в себя больше функциональных возможностей и на более высокой скорости. Кроме того, клиенты Апиари выиграют от этой более тесной интеграции и от предложений остальных продуктов Оракл".Как замечают в Оракл эта сделка пока еще не завершена и по её точным срокам они уточнить пока не могут - но Апиари это частная компания, поэтому можно предположить, что сделка завершится уже в самом скором времени.Перевод специально для mmgp.ru источник

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