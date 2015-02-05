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Oracle покупает разработчика API стартап Apiary

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Старый Сегодня, 14:02
#1
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Oracle покупает разработчика API стартап Apiary


Американская компания Оракл (Oracle) объявила о планах по приобретению Апиари (Apiary), стартапа помогающего разработчикам дизайна и оформления документации для интерфейсов по созданию приложений (API). Условия этой сделки пока не разглашаются.

Основанный в Сан-Франциско в 2011 году, стартап Апиари в 2015 году привлёк 8 млн долл.США финансирования, которое поступило от инвесторов в качестве их долевого участия в проекте, включая 6,8 млн долл. США в качестве обратного транша в стартап. Данная компания предлагает для клиентов набор инструментов по созданию сетевых интерфейсов программирования на скорости позволяющей им тестировать и мониторить эти API.

В настоящее время разработка API-приложений представляет собой уже довольно крупный бизнес, так как это даёт возможность компаниям и разработчикам получить дополнительные источники дохода уже за рамками их основного бизнеса. К примеру, в августе прошлого года, компания Гугл отдала 625 млн долл. США, чтобы купить провайдера Ариджи (Apigee), компанию, которая предлагает на рынке программное обеспечение по прогнозному анализу и управлению API.

Относительно того, что же Оракл может сейчас предложить стартапу Апиари, то можно сказать, что компания по всей видимости хочет держать некоторых из своих "тузов" поближе к своей груди, заявляя, что она "в настоящее время пересматривает" дорожную карту выпускаемых продуктов стартапа Апиари, а также, что в ближайшее время покажет клиентам этой компании ориентиры на будущее.

Тем не менее, на данный момент, компания Оракл уже дала некоторое представление о том, как она планирует использовать стартап Апиари в своей продуктовой линейке. База данных по программному обеспечению этой технологической компании-гиганта уже позволяет обеим компаниям монетизировать и анализировать их API-интефейсы, и с помощью разработок Апиари в области проектирования, создания и управления своими API-интерфейсами, компания Оракл надеется представить на рынке "наиболее полную разработку и управление платформой API в облаке", - вот что следует из раздела "Часто задаваемых вопросов" на сайте компании Оракл.

"Облачная интеграция API-интерфейсов компании Оракл позволяет нашим обеим компаниям обеспечить надежность, высокие потребительские качества, монетизацию и анализ API-интерфейсов", заявил г-н Амит Заверий (Amit Zavery), который является страшим вице-президентом по облачной интеграции в компании Оракл, в выпущенном по данному поводу пресс-релизе. "С Апиари, компания Оракл будет также предоставлять своим клиентам расширенные возможности для разработки и управления API-интерфейсами, что даст возможность этим компаниям управлять всем жизненным циклом API и поставлять на рынок интегрированные приложения"

Компания Апиари не будет закрыта, а её продукция будет по-прежнему поставляться другим компания - говорится в заявлении Оракл:

"Компания Оракл стремится защищать и повышать качество инвестиций в решения предлагаемые Апиари. После полного закрытия этой сделки, компания Оракл планирует продолжить инвестирование в Апиари и в решения по облачной интеграции API-интерфейсов Оракл. Мы надеемся, что это будет включать в себя больше функциональных возможностей и на более высокой скорости. Кроме того, клиенты Апиари выиграют от этой более тесной интеграции и от предложений остальных продуктов Оракл".

Как замечают в Оракл эта сделка пока еще не завершена и по её точным срокам они уточнить пока не могут - но Апиари это частная компания, поэтому можно предположить, что сделка завершится уже в самом скором времени.

Перевод специально для mmgp.ru источник

https://text.ru/antiplagiat/5881dc47ee961
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Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 14:07.
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