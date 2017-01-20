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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Сегодня, 07:07
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Сегодня, 05:50
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#1
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Топ Мастер
Имя: Makc
Пол: Мужской
Возраст: 33
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.07.2010
Сообщений: 48,571
Благодарностей: 5,983
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renaissance-investment - renaissance-investment.com
Я не владелец/не админ проекта.
Новый проект:
Старт: 19.01.2017
Машинный перевод:
Планы:
Starter
Цитата:
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Мы инвестируем в перспективе и инновационных проектов, начиная с 2012 года.
Мы проводим детальный анализ каждого нового проекта и скрупулезно оценивать любые возможные риски.
Перед выполнением каких-либо инвестиций мы оцениваем минимальные и максимальные ожидания прибыли. Наша команда состоит из финансовых специалистов с многолетним опытом работы в финансовых учреждениях по всему миру
Будущее принадлежит к новым проектам. Мы инвестируем в развитие различных отраслей: промышленности, медицине, робототехнике и туризма. Результаты абсолютно ambitios идей cotemporary новаторов стать реальным с нашей помощью. Все, что вещи, которые мы видим в научно-фантастических фильмов претворяются в жизнь из года в год.
Инвестируйте в жизни - это лозунг нашей компании.
Каждый из вас может стать инвестором и помочь нам в достижении поставленных целей.
Инвестируя в нашей компании Вы вносите средства на совокупный инвестиционный счет, который предназначен, чтобы сделать инвестиции в различных секторах. После того, как мы инвестируем в любой проект, наша компания начинает получение прибыли, которые затем распределяются в виде прибыли ваших депозитов. Из-за долгосрочного финансового опыта объем наших операций настолько велика, что мы можем выполнить на окупаемость рабочий день основе без каких-либо задержек.
Наш головной офис находится в Австрии. У нас также есть филиалы в финансовом отношении благоприятных стран мира, таких как Польша, Китай и Таиланд.
Duration: 180 days
Minimum Amount: 10
Rate: 1.60 %
Regular
Duration: 180 days
Minimum Amount: 500
Rate: 1.80 %
Advanced
Duration: 180 days
Minimum Amount: 2500
Rate: 2.00 %
Принимает:
PerfectMoney, OkPay.
Рефералка:
7%
-== Посмотреть проект и принять участие ==-
Мой вклад:
Date : 01/20/2017 01:35
From/To Account : U13249896
Amount : -100.00
Currency : USD
Batch : 160886781
Memo : Shopping Cart Payment.
Payment ID : e42fc7e3-4e3e-4baa-b250-9e09b53abe78
***Тема создана для ознакомления!!!
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Сегодня, 07:03
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#2
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Любитель
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 20.09.2016
Сообщений: 475
Благодарностей: 47
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Re: renaissance-investment - renaissance-investment.com
Безубыток после 2-х месяцев, весьма простой сайт, умеренная рефералка. Администратору нужно хорошо стараться чтобы раскрутить это колесо) Оставлю пока в закладках
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Сегодня, 07:07
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