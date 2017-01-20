Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Деньги - инструмент, с которым нужно уметь обращаться. MMGP
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 398,651 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

renaissance-investment - renaissance-investment.com

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 07:07
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 05:50
#1
Топ Мастер
 
Имя: Makc
Пол: Мужской
Возраст: 33
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.07.2010
Сообщений: 48,571
Благодарностей: 5,983
КП: 0.388
renaissance-investment - renaissance-investment.com
Я не владелец/не админ проекта.
Новый проект: Старт: 19.01.2017

Машинный перевод:

Цитата:
Мы инвестируем в перспективе и инновационных проектов, начиная с 2012 года.

Мы проводим детальный анализ каждого нового проекта и скрупулезно оценивать любые возможные риски.

Перед выполнением каких-либо инвестиций мы оцениваем минимальные и максимальные ожидания прибыли. Наша команда состоит из финансовых специалистов с многолетним опытом работы в финансовых учреждениях по всему миру

Будущее принадлежит к новым проектам. Мы инвестируем в развитие различных отраслей: промышленности, медицине, робототехнике и туризма. Результаты абсолютно ambitios идей cotemporary новаторов стать реальным с нашей помощью. Все, что вещи, которые мы видим в научно-фантастических фильмов претворяются в жизнь из года в год.

Инвестируйте в жизни - это лозунг нашей компании.

Каждый из вас может стать инвестором и помочь нам в достижении поставленных целей.

Инвестируя в нашей компании Вы вносите средства на совокупный инвестиционный счет, который предназначен, чтобы сделать инвестиции в различных секторах. После того, как мы инвестируем в любой проект, наша компания начинает получение прибыли, которые затем распределяются в виде прибыли ваших депозитов. Из-за долгосрочного финансового опыта объем наших операций настолько велика, что мы можем выполнить на окупаемость рабочий день основе без каких-либо задержек.

Наш головной офис находится в Австрии. У нас также есть филиалы в финансовом отношении благоприятных стран мира, таких как Польша, Китай и Таиланд.
Планы:

Starter

Duration: 180 days

Minimum Amount: 10

Rate: 1.60 %
Regular

Duration: 180 days

Minimum Amount: 500

Rate: 1.80 %
Advanced

Duration: 180 days

Minimum Amount: 2500

Rate: 2.00 %

Принимает: PerfectMoney, OkPay.

Рефералка: 7%

-== Посмотреть проект и принять участие ==-

Мой вклад:

Date : 01/20/2017 01:35
From/To Account : U13249896
Amount : -100.00
Currency : USD
Batch : 160886781
Memo : Shopping Cart Payment.
Payment ID : e42fc7e3-4e3e-4baa-b250-9e09b53abe78

***Тема создана для ознакомления!!!
__________________
На правах рекламы: Вложи деньги с пользой - СтартапУМ!

Лучший Mega-Hyip.ru монитор - Возвращаю До 1500% рефских, платим больше всех.
Au-En - 11%-4% в день, заходим.
● Rainbow (new CRP)-Будет жарко Рефбэк до 216% + Бонусы
Mega-Hyip на форуме  
Старый Сегодня, 07:03
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 20.09.2016
Сообщений: 475
Благодарностей: 47
КП: 0.127
Re: renaissance-investment - renaissance-investment.com
Безубыток после 2-х месяцев, весьма простой сайт, умеренная рефералка. Администратору нужно хорошо стараться чтобы раскрутить это колесо) Оставлю пока в закладках
__________________
На правах рекламы: Вложи деньги с пользой - СтартапУМ!
GoDaddy на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 07:07
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Основатель и управляющий хедж-фонда Renaissance Technologies Corp. (Джеймс Саймонс) FMFM Истории успеха знаменитостей 3 14.12.2015 01:30
renaissance-capital - renaissance-capital.org polaks Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 4141 21.02.2014 07:58
ПАММ счета Renaissance Markets nlobp Архив: Инвестирование в ПАММ-счета 4 18.04.2013 18:39
Renaissance Markets - renmarkets.com nlobp Черный список брокеров 1 17.05.2012 00:37
Renaissance-investment - renaissance-investment.com monhyip Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 26 19.10.2008 13:55

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Осторожно, goldeninvest.ru!
От vol7 в разделе «Список интернет мошенников»
Аватар onliner-76
Union Trust - страхование вкладов 100%
От onliner-76 в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар nlobp
Калуга - bankkaluga.ru
От nlobp в разделе «Банки России»
Аватар fxwaves
Акции Amazon [AMZN] (nasdaq)
От fxwaves в разделе «Иностранные эмитенты»
Аватар Ratatara
Масляков получил от властей Москвы недвижимость на 2 млрд.
От Ratatara в разделе «Политика и экономика»
Аватар nlobp
ООО АКБ Аресбанк - aresbank.ru
От nlobp в разделе «Каталог Брокеров»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube