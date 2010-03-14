Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Hash Track - hash-track.io

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Вчера, 23:46
#1
Топ Мастер
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Возраст: 26
Адрес: Россия, Крым-Мяш.
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.06.2012
Сообщений: 12,158
Благодарностей: 5,652
КП: 0.124

награды Волшебный горшочек 
Hash Track - hash-track.io
Привет Форумчане, Друзья! Представляю свежий фаст с бессрочными процентами.

я не админ/создатель проекта.
тема не является призывом к каким либо действиям и создана в целях ознакомления.
старт проекта: 19.01.2017
Регистрация в проектЕ!!!


О Проекте!(гугл перевод)
Цитата:
Хэш-трека общества является объединение специалистов, которая включает в себя профессиональных трейдеров, работающих на биржах криптовалют уже более пяти лет, и огромный штат аналитиков, программистов и обслуживающего персонала. Главным принципом для создания нашей инвестиционной платформе было желание сделать возможность инвестирования в торгах на фондовом рынке доступна каждому. Поэтому, мы разработали сложные алгоритмы дифференциации денежных потоков, что позволяет легко перераспределять активных средств наших инвесторов от трейдеров в автоматическом режиме.

Мы работаем исключительно в правовом поле деятельности и иметь все необходимые документы. Риски инвестиций для наших клиентов сводятся к нулю, учитывая особенность нашей системы. Даже критическая ошибка одного трейдера не может привести к повреждению всей системы. Брокеры, торговля на фондовых биржах, как и любые другие работники, не имеют физического доступа к счетам клиентов и их персональных данных. Они могут только управлять средствами клиентов для торговли и получать комиссию в случае их эффективной торговли. Кроме того, у нас есть дополнительный комплекс мер безопасности, исключающих влияние форс-мажорных обстоятельств на график платежей.
Маркетинг Проекта!

По всем планам доступен вывод депозита после 24-х Часов! Комиссия на вывод Депозита - 5%!
Цитата:
План: Hash-Track 1
Минимальная максимальная сумма (Ƀ):
Ƀ0.00100000 - Ƀ0.50000000
Процент начисления в час (%): 0.16
в сутки: 3,84

План: Hash-Track 2
Минимальная максимальная сумма (Ƀ):
Ƀ0.50100000 - Ƀ1.00000000
Процент начисления в час (%): 0.17
в сутки: 4,08

План: Hash-Track 3
Минимальная максимальная сумма (Ƀ):
Ƀ1.00000000 - Ƀ3.00000000
Процент начисления в час (%): 0.18
в сутки: 4,32

План: Hash-Track 4
Минимальная максимальная сумма (Ƀ):
Ƀ3.00100000 - Ƀ5.00000000
Процент начисления в час (%): 0.19
в сутки: 4,56

План: Hash-Track 5
Минимальная максимальная сумма (Ƀ):
Ƀ5.00000000 - Ƀ10.00000000
Процент начисления в час (%): 0.20

в сутки: 4,8

План: Hash-Track 6
Минимальная максимальная сумма (Ƀ):
Ƀ10.00000000 - Ƀ50.00000000
Процент начисления в час (%): 0.21
в сутки: 5,04
Регламент Выплат!
Инстант!

Поддержка!
форма контактов, почты: admin@hash-track.io, support@hash-track.io. Телеграм чат,
SKYPE Администратора

Реферальная программа!
Стандартная: 5 /2 /1
Представительская: 10/4 /2

Платёжные Системы!
Bitcoin
Технические Характеристики
Dates Expires on 2018-01-01
IP Address 192.64.114.101 is hosted on a dedicated server
IP Location United States - Georgia - Atlanta - Namecheap Inc.


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Регистрация в проектЕ!!!


Мой Депозит!
Цитата:
January 19 @ 10:40 PM
Отправлено
Кому:
368R5qD6HNg9SDqthpwQWkWagSv7EHVejC
От:
1BDSTMCDJFoK9W3Q8qgLzFJVWWG6hrmkAy
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0.1121469 BTC(101.31)
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Ярослав Яценко на форуме  
Старый Вчера, 23:50
#2
Мастер
 
Регистрация: 29.12.2014
Сообщений: 8,933
Благодарностей: 5,439
КП: 0.387
Re: Hash Track - hash-track.io
Одни битки как по мне это не серьезно Сейчас много проектов в ветке работают с такими планами, м еще один - не многовато?
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Лучший проект осени и зимы
Musya Rich на форуме  
Сказали спасибо:
Старый Вчера, 23:52
#3
Топ Мастер
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Возраст: 26
Адрес: Россия, Крым-Мяш.
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.06.2012
Сообщений: 12,158
Благодарностей: 5,652
КП: 0.124

награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: Hash Track - hash-track.io
Цитата:
Сообщение от Musya Rich Посмотреть сообщение
м еще один - не многовато?
ну видимо в самый раз
И не так уж и много, мне планы понравились, вот в битбетриа немного поиграл, там убедился, что они рабочие.
__________________
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Ярослав Яценко на форуме  
Сказали спасибо:
Старый Вчера, 23:53
#4
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: в реальности
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.09.2012
Сообщений: 19,819
Благодарностей: 11,087
КП: 0.520

награды Нострадамус 
Re: Hash Track - hash-track.io
Цитата:
Сообщение от Ярослав Яценко Посмотреть сообщение
.io
Не частый гость в хайпах, вроде)
Но смотрится вполне нормал.
Хотя опять же, моноплатежка...
Ну посмотрим на развитие. Не все моноплатежные не достойны внимания. Этот, вроде, , повторюсь, смотрится вполне неплохо.
__________________
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cotzp вне форума  
Старый Сегодня, 00:48
#5
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 20.11.2016
Сообщений: 90
Благодарностей: 2
КП: 0.000
Re: Hash Track - hash-track.io
Какая то не стыковка

You can withdraw your main deposit after 24 hours with 5% fee по faq

А на самом сайте
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения Название: Screenshot_2017-01-19-23-43-16-1.png Просмотров: 0 Размер: 289.4 Кб ID: 177074  
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m7a5 на форуме  
Старый Сегодня, 00:53
#6
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 26.11.2016
Сообщений: 15
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Re: Hash Track - hash-track.io
4. CAN I WITHDRAW THE MAIN DEPOSIT?

You can withdraw your main deposit after 24 hours with 5% fee.
это в FAQ
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Iliesh96 на форуме  
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