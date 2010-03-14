Hash Track - hash-track.io

Привет Форумчане, Друзья!Представляю свежий фаст с бессрочными процентами.
я не админ/создатель проекта. тема не является призывом к каким либо действиям и создана в целях ознакомления. старт проекта: 19.01.2017 Регистрация в проектЕ!!!
О Проекте!(гугл перевод)
Цитата:
Хэш-трека общества является объединение специалистов, которая включает в себя профессиональных трейдеров, работающих на биржах криптовалют уже более пяти лет, и огромный штат аналитиков, программистов и обслуживающего персонала. Главным принципом для создания нашей инвестиционной платформе было желание сделать возможность инвестирования в торгах на фондовом рынке доступна каждому. Поэтому, мы разработали сложные алгоритмы дифференциации денежных потоков, что позволяет легко перераспределять активных средств наших инвесторов от трейдеров в автоматическом режиме.
Мы работаем исключительно в правовом поле деятельности и иметь все необходимые документы. Риски инвестиций для наших клиентов сводятся к нулю, учитывая особенность нашей системы. Даже критическая ошибка одного трейдера не может привести к повреждению всей системы. Брокеры, торговля на фондовых биржах, как и любые другие работники, не имеют физического доступа к счетам клиентов и их персональных данных. Они могут только управлять средствами клиентов для торговли и получать комиссию в случае их эффективной торговли. Кроме того, у нас есть дополнительный комплекс мер безопасности, исключающих влияние форс-мажорных обстоятельств на график платежей.
Маркетинг Проекта!
По всем планам доступен вывод депозита после 24-х Часов! Комиссия на вывод Депозита - 5%!
Цитата:
План: Hash-Track 1 Минимальная максимальная сумма (Ƀ):
Ƀ0.00100000 - Ƀ0.50000000
Процент начисления в час (%): 0.16 в сутки:3,84
План: Hash-Track 2 Минимальная максимальная сумма (Ƀ):
Ƀ0.50100000 - Ƀ1.00000000
Процент начисления в час (%): 0.17 в сутки:4,08
План: Hash-Track 3 Минимальная максимальная сумма (Ƀ):
Ƀ1.00000000 - Ƀ3.00000000
Процент начисления в час (%): 0.18 в сутки:4,32
План: Hash-Track 4 Минимальная максимальная сумма (Ƀ):
Ƀ3.00100000 - Ƀ5.00000000
Процент начисления в час (%): 0.19 в сутки:4,56
План: Hash-Track 5 Минимальная максимальная сумма (Ƀ):
Ƀ5.00000000 - Ƀ10.00000000
Процент начисления в час (%): 0.20
в сутки:4,8
План: Hash-Track 6 Минимальная максимальная сумма (Ƀ):
Ƀ10.00000000 - Ƀ50.00000000
Процент начисления в час (%): 0.21 в сутки:5,04
Не частый гость в хайпах, вроде)
Но смотрится вполне нормал.
Хотя опять же, моноплатежка...
Ну посмотрим на развитие. Не все моноплатежные не достойны внимания. Этот, вроде, , повторюсь, смотрится вполне неплохо.