Статистика, поиск, подбор и средние сроки жизни хайпов - hyipData.net

Здравствуйте, уважаемые пользователи mmgp.ru!
Представляю вашему вниманию проект hyipData.net
(https://hyipdata.net, ссылки пока вставлять не могу, не хватает прав), осуществляющий сбор статистики и данных по хайпам и расчет средних сроков жизни хайпов, а также предоставляющий возможность поиска и подбора хайпов.
Возможности и цели проекта:
Как прогнозируются средние сроки жизни хайпов?
- Прогнозирование средних сроков жизни хайпов на основе статистики сроков жизни большого количества соскамившихся хайпов.
- Слежение за появлением новых хайпов (хайпы собираются в базу с 80 мониторов на данный момент). Возможность подбирать перспективные новые хайпы, имеющие шансы проработать нормальный срок (то есть имеющие хорошие показатели средних сроков жизни).
- Подбор хайпов по параметрам.
- Отслеживание статуса хайпа (платит, не платит и проч.) по ряду признаков: статусы на мониторах, темы хайпа на форумах (тема в разделе закрытых программ или нет).
- Для каждого хайпа собирается набор показателей (технические характеристики, темы на форумах, количество мониторов, упоминания в google и проч). Часть из них отображается в графиках, что позволяет отследить динамику этих показателей с течением времени.
Все хайпы разбиты на несколько групп по их рейтингу. Рейтинг хайпа вычисляется на основе имеющихся у него параметров – SSL, темы на форумах, количество мониторов, упоминания в google и проч. Идея в том, что чем выше рейтинг – тем качественнее может быть (не обязательно является, но может быть) хайп. И для каждой группы хайпов, разбитой по рейтингу, высчитывается средний срок жизни, основанный на среднем сроке жизни соскамившихся хайпов из этой же группы. Таким образом, для каждого хайпа отображается средний срок жизни похожих на него хайпов, и вы можете оценить, сколько уже проработал хайп, каков его потенциальный срок жизни и насколько оправданно будет в него вкладываться.
На данный момент, как показывает статистика сроков жизни соскамившихся хайпов (https://hyipdata.net/hyips/lifetime), в целом, чем выше рейтинг – тем выше средний срок жизни.
Расчет среднего срока производится по среднему арифметическому (https://ru.wikipedia.org/wiki/Среднее_арифметическое) и по медиане (https://ru.wikipedia.org/wiki/Медиана_(статистика)). Медиана на данный момент показывает более корректные значения.
Все данные на сайте собираются и обрабатываются скриптами в автоматическом режиме.
Приглашаю оценить возможности сайта https://hyipData.net (англоязычная версия – https://hyipData.net/en). Возможно, он станет для вас хорошим помощником при инвестировании в хайпы. Если что-то покажется непонятным - рядом с различными блоками данных и параметрами на сайте есть символы вопроса, если навести на них мышь (или коснуться, если у вас тачскрин), появится поясняющая подсказка. Также существует страница FAQ (https://hyipData.net/faq) с ответами на возможные вопросы. Ну и, разумеется, я могу ответить на вопросы или обсудить что-либо в этом топике.