Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
ХАЛЯВА - реклама на MMGP теперь и за поинты!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 398,615 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Статистика, поиск, подбор и средние сроки жизни хайпов - hyipData.net

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение темы HYIP/Autosurf. Спрашивайте. Всегда поможем, всегда ответим!
Реклама строго запрещена.
При поддержке
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:30
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 20:23
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 25.02.2016
Сообщений: 17
Благодарностей: 4
КП: 0.000
Статистика, поиск, подбор и средние сроки жизни хайпов - hyipData.net
Здравствуйте, уважаемые пользователи mmgp.ru!

Представляю вашему вниманию проект hyipData.net (https://hyipdata.net, ссылки пока вставлять не могу, не хватает прав), осуществляющий сбор статистики и данных по хайпам и расчет средних сроков жизни хайпов, а также предоставляющий возможность поиска и подбора хайпов.

Возможности и цели проекта:
  • Прогнозирование средних сроков жизни хайпов на основе статистики сроков жизни большого количества соскамившихся хайпов.
  • Слежение за появлением новых хайпов (хайпы собираются в базу с 80 мониторов на данный момент). Возможность подбирать перспективные новые хайпы, имеющие шансы проработать нормальный срок (то есть имеющие хорошие показатели средних сроков жизни).
  • Подбор хайпов по параметрам.
  • Отслеживание статуса хайпа (платит, не платит и проч.) по ряду признаков: статусы на мониторах, темы хайпа на форумах (тема в разделе закрытых программ или нет).
  • Для каждого хайпа собирается набор показателей (технические характеристики, темы на форумах, количество мониторов, упоминания в google и проч). Часть из них отображается в графиках, что позволяет отследить динамику этих показателей с течением времени.

Как прогнозируются средние сроки жизни хайпов? Все хайпы разбиты на несколько групп по их рейтингу. Рейтинг хайпа вычисляется на основе имеющихся у него параметров – SSL, темы на форумах, количество мониторов, упоминания в google и проч. Идея в том, что чем выше рейтинг – тем качественнее может быть (не обязательно является, но может быть) хайп. И для каждой группы хайпов, разбитой по рейтингу, высчитывается средний срок жизни, основанный на среднем сроке жизни соскамившихся хайпов из этой же группы. Таким образом, для каждого хайпа отображается средний срок жизни похожих на него хайпов, и вы можете оценить, сколько уже проработал хайп, каков его потенциальный срок жизни и насколько оправданно будет в него вкладываться.

На данный момент, как показывает статистика сроков жизни соскамившихся хайпов (https://hyipdata.net/hyips/lifetime), в целом, чем выше рейтинг – тем выше средний срок жизни.
Расчет среднего срока производится по среднему арифметическому (https://ru.wikipedia.org/wiki/Среднее_арифметическое) и по медиане (https://ru.wikipedia.org/wiki/Медиана_(статистика)). Медиана на данный момент показывает более корректные значения.

Все данные на сайте собираются и обрабатываются скриптами в автоматическом режиме.

Приглашаю оценить возможности сайта https://hyipData.net (англоязычная версия – https://hyipData.net/en). Возможно, он станет для вас хорошим помощником при инвестировании в хайпы. Если что-то покажется непонятным - рядом с различными блоками данных и параметрами на сайте есть символы вопроса, если навести на них мышь (или коснуться, если у вас тачскрин), появится поясняющая подсказка. Также существует страница FAQ (https://hyipData.net/faq) с ответами на возможные вопросы. Ну и, разумеется, я могу ответить на вопросы или обсудить что-либо в этом топике.
__________________
На правах рекламы: Инвестируй с умом - инвестируй на СтартапУМ!
bjorn на форуме  
Ответить
Метки
hyip, хайп
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:30
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Apple рассекретила сроки жизни всей своей продукции VelgerMonitor Новости в мире финансов и инвестиций 29 23.04.2016 04:02
Статистика жизни хайпов по длине планов Рома Свир Псевдоинвестиции: общий форум 32 20.09.2014 15:23
Пари на сроки жизни фонда vasa pupkin Псевдоинвестиции: общий форум 18 24.06.2010 01:35

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
ПАММ-счет A17: 4851 (Privatefx.com)
От Serbinito в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар TenDemon
Кишечные бактерии спровоцировали распространение религий
От TenDemon в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар clipman77
Брюс Фентон написал открытое письмо против Onecoin
От clipman77 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Katerina81
Инвестиции в нежилую недвижимость Европы увеличились на 20%
От Katerina81 в разделе «Недвижимость»
Аватара нет
Smile Tools - www.smile-tools.info
От wgdiler в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар vhyip
Порошенко допустил продажу Roshen менеджменту компании
От vhyip в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube