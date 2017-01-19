Кэшбери - cashbery.com

Здравствуй, уважаемый инвестор. Рады приветствовать Вас на нашем сайте.
Мы рады представить Вам полноценный инвестиционный сервис, где Вы можете как получать финансирование, так и самому предоставлять его другим пользователям платформы.
В нашей компании Вы можете инвестировать в выдачу микрозаймов частным лицам, малому и среднему бизнесу, а также кредитовать пользователей сервиса под залог. Доходность по инвестициям может достигать 600% годовых. А множество видов бонусов за активность, возможность торговать акциями компании, может стать для Вас источником головокружительных доходов.
«Кэшбери» - это место, где инвесторы могут кредитовать заёмщиков через наш специализированный сервис. С 2016 года «Кэшбери» представляет собой группу компаний, куда входит Микрофинансовая организация «Кэшбери», Общество с ограниченной ответственностью «Кэшбери» и английская компания «Cashbery Limited», координирующая работу платформу для инвесторов. В дальнейшем, список компаний будет расширяться, в соответствии с развитием компании.
Наша миссия
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Объединять инвесторов и заемщиков по всему миру в единый консорциум, для максимально эффективного внутреннего взаимодействия.
Сделать прибыльное инвестирование максимально доступным для всех категорий граждан во всем мире.
Основы работы платформы
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ОТБОР КАЧЕСТВЕННЫХ ЗАЕМЩИКОВ
Идентификация личности либо компании, финансовый анализ, проверка залогового имущества, социальных контактов КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВОГО РЕГЛАМЕНТА
Распределение займов, соблюдение сроков выплат инвесторам и возврата займов в систему РИСКОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Возмещение убытков по просроченным займам, контроль страхового гарантийного фонда и гарантийного фонда залогового имущества
Преимущества
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Бонусы за привлечение инвесторов (многоуровневая реферальная программа, вознаграждения за активность, менеджерские бонусы и представительское вознаграждение)
Наличие самых популярных платежных систем (банки РФ, KZ, UA, основные электронные платежные системы)
Всю работу с заемщиками берет на себя платформа (Вам остается лишь получать прибыль)
Распределение инвестиций в займы происходит в режиме реального времени (посмотреть индивидуальную статистику Вы можете в личном кабинете)
Работа с физическими и юридическими лицами (стать инвестором может гражданин любой страны) Мультивалютный личный кабинет (рубли, тенге, гривны, доллары, евро, BTC) Множество тарифных планов для самых притязательных инвесторов (Вы сами решаете сколько хотите зарабатывать) Профессиональная команда, за плечами которой многие годы работы в сфере финансов и многоуровневого маркетинга
Инвестиции обеспечены официальными договорами (договор об ответственности сторон, страховой гарантийный фонд и гарантийный фонд залогового имущества)
400 дней 1 000 - 29 999 руб.
$16.67 - $500.31
15.73 € - 472.05 €
5 555.55 тенге - 166 661.11 тенге
450.45 грн. - 13 513.06 грн.
0.01843 BTC - 0.55316 BTC Доходность за месяц в % чистыми: 16 Начисление в сутки: 0,8%
Доходность за год в % чистыми: 192
Доходность за период в % чистыми: 220
Возможность застраховать свой вклад: Нет
Начисления: ежедневно
«Премьер»
Цитата:
400 дней 30 000 - 199 999 руб.
$500.33 - $3 335.54
472.06 € - 3 147.11 €
166 666.66 тенге - 1 111 105.55 тенге
13 513.51 грн. - 90 089.63 грн.
0.55317 BTC - 3.68784 BTC Доходность за месяц в % чистыми: 19 Начисление в сутки: 0,9%
Доходность за год в % чистыми: 228
Доходность за период в % чистыми: 260
Возможность застраховать свой вклад: Да
Начисления: ежедневно
«Президент»
Цитата:
400 дней 200 000 - 600 000 руб.
$3 335.55 - $10 006.67
3 147.12 € - 9 441.38 €
1 111 111.11 тенге - 3 333 333.33 тенге
90 090.09 грн. - 270 270.27 грн.
3.68785 BTC - 11.06357 BTC Доходность за месяц в % чистыми: 22 Начисление в сутки: 1%
Доходность за год в % чистыми: 265
Доходность за период в % чистыми: 300
Возможность застраховать свой вклад: Да
Начисления: ежедневно
«ЛайтЗайм 1000»
Цитата:
15 дней 1 000 руб. Доходность15 начислений по 7,67%
Ограничение в сутки3
Выданные/доступные займы0/16
Начисления: ежедневно
«ЛайтЗайм 3000»
Цитата:
15 дней 3 000 руб. Доходность15 начислений по 7,67%
Ограничение в сутки1
Выданные/доступные займы0/3
Начисления: ежедневно
«ЛайтЗайм 6000»
Цитата:
15 дней 6 000 руб. Доходность15 начислений по 7,67%
Ограничение в сутки1
Выданные/доступные займы0/5
Начисления: ежедневно
Платёжные Системы! Не забываем прописывать кошельки в Разделе "Платёжные Реквизиты" Банки:Сбербанк, Альфа-Банк, МИР, Генбанк, Тинькофф, Промсвязьбанк, Втб24, Русский Стандарт, Приват банк.
По мере развития компании будут добавляться новые прогрессивные тарифные планы, в ближайшее время будет запущен собственный интернет магазин «Сashbery Store», мобильное приложение, будут открыты компании в странах партнерах.
На базе платформы Кэшбери создается собственный образовательный центр для повышения финансовой грамотности, развития лидерских качеств и личностного роста пользователей сервиса.
Поддержка! Онлайн поддержка на сайте, форма контактов, телефон 8 800 302 88 39
Официальный ЧАТ платформы Кэшбери в телеграм. https://t.me/joinchat/AAAAAEACm8NGVLWZ5HDOCA
Обсуждение и свежая информация — теперь в удобном формате. Также будем проводить акции и выдавать поощрения активным участникам. Присоединяйтесь!
Инновационный БОТ платформы Кэшбери. https://telegram.me/Cashbery_bot
Здесь в мобильном формате Вы можете задавать интересующие Вас вопросы тех.поддержке платформы Кэшбери. Реферальная Программа!
5 уровневая реферальная программа до 8% - 2% - 1% - 1% - 1%, которая работает по принципу 50/50: 50% выплачивается сразу после создания депозита партнером, а вторые 50% выплачиваются с ежедневного начисления приглашенного партнера на весь срок работы депозита Бонусы!
можно потратить в магазине Cashbery Store Мероприятия платформы Кэшбери
Registrar NAME.COM, INC.
Registrar Status clientTransferProhibited
Dates Created on 2016-10-19 - Expires on 2026-10-19 - Updated on 2016-11-30
Name Server(s) FIONA.NS.CLOUDFLARE.COM (has 1,729,607 domains)
PHIL.NS.CLOUDFLARE.COM (has 1,729,607 domains) Уникальный Скрипт! Green Bar от Comodo
все замудрено пипец , планы слишком длинные, КИВИ тут однозначно лишняя платежка , админ, а вот п.....ть не хорошо
При инвестировании средств Вы всегда можете получить дополнительную защиту Ваших вкладов, отчислив 5% от депозита в гарантийный фонд.
Цитата:
Размер гарантийного фонда на данный момент: 1 736 893.104 рублей (в режиме реального времени).
Размер гарантийного фонда на данный момент: 1 736 893.104 рублей (в режиме реального времени).
СТРАХОВОЙ ФОНД
– это фонд, который дополнительно страхует Ваши инвестиции от дефолтных рисков.
Это буферный счет, на котором аккумулируются денежные средства, которые в случае убытков инвесторов направляются на возмещение понесенных потерь.
Участие в страховом фонде осуществляется на добровольной основе, доступно на тарифах «Кредитование малого и среднего бизнеса». При этом инвестор перечисляет 5% от вложенной суммы в данный фонд для покрытия будущих дефолтных рисков.
Для тарифов «Микрозаймы частным лицам» участие в страховом фонде недоступно.
Для тарифов «Финансирование под залог имущества» участие в страховом фонде идет бонусом.
Цитата:
По словам Администрации страховой фонд сформирован из активов компании.
проект сделан качественно, дизайн правда немного крупноватый.
Цитата:
Сообщение от shtorm3000
все замудрено пипец , планы слишком длинные, КИВИ тут однозначно лишняя платежка , админ, а вот п.....ть не хорошо
При инвестировании средств Вы всегда можете получить дополнительную защиту Ваших вкладов, отчислив 5% от депозита в гарантийный фонд.
с платежками они постарались однозначно, очень большой выбор, тут на подготовку проекта денег ушло не мало, может и страховой фонд реальный, хотя сумма кажется завышенной, но тут больше маркетинг.