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Кэшбери - cashbery.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 19:09
#1
Топ Мастер
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Возраст: 26
Адрес: Россия, Крым-Мяш.
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.06.2012
Сообщений: 12,148
Благодарностей: 5,650
КП: 0.124

награды Волшебный горшочек 
Кэшбери - cashbery.com
Привет Форумчане, Друзья! Представляю хорошо подготовленный среднепроцентный проект с отличным выбором планов
старт проекта: 19.01.2017
Регистрация в проектЕ!!!

О Проекте!
Цитата:
Здравствуй, уважаемый инвестор. Рады приветствовать Вас на нашем сайте.
Мы рады представить Вам полноценный инвестиционный сервис, где Вы можете как получать финансирование, так и самому предоставлять его другим пользователям платформы.
В нашей компании Вы можете инвестировать в выдачу микрозаймов частным лицам, малому и среднему бизнесу, а также кредитовать пользователей сервиса под залог. Доходность по инвестициям может достигать 600% годовых. А множество видов бонусов за активность, возможность торговать акциями компании, может стать для Вас источником головокружительных доходов.
«Кэшбери» - это место, где инвесторы могут кредитовать заёмщиков через наш специализированный сервис. С 2016 года «Кэшбери» представляет собой группу компаний, куда входит Микрофинансовая организация «Кэшбери», Общество с ограниченной ответственностью «Кэшбери» и английская компания «Cashbery Limited», координирующая работу платформу для инвесторов. В дальнейшем, список компаний будет расширяться, в соответствии с развитием компании.
Наша миссия
Цитата:
Объединять инвесторов и заемщиков по всему миру в единый консорциум, для максимально эффективного внутреннего взаимодействия.

Сделать прибыльное инвестирование максимально доступным для всех категорий граждан во всем мире.

Основы работы платформы

Цитата:
ОТБОР КАЧЕСТВЕННЫХ ЗАЕМЩИКОВ
Идентификация личности либо компании, финансовый анализ, проверка залогового имущества, социальных контактов
КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВОГО РЕГЛАМЕНТА
Распределение займов, соблюдение сроков выплат инвесторам и возврата займов в систему
РИСКОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Возмещение убытков по просроченным займам, контроль страхового гарантийного фонда и гарантийного фонда залогового имущества
Преимущества


Цитата:
Бонусы за привлечение инвесторов (многоуровневая реферальная программа, вознаграждения за активность, менеджерские бонусы и представительское вознаграждение)
Наличие самых популярных платежных систем (банки РФ, KZ, UA, основные электронные платежные системы)
Всю работу с заемщиками берет на себя платформа (Вам остается лишь получать прибыль)
Распределение инвестиций в займы происходит в режиме реального времени (посмотреть индивидуальную статистику Вы можете в личном кабинете)
Работа с физическими и юридическими лицами (стать инвестором может гражданин любой страны)
Мультивалютный личный кабинет (рубли, тенге, гривны, доллары, евро, BTC)
Множество тарифных планов для самых притязательных инвесторов (Вы сами решаете сколько хотите зарабатывать)
Профессиональная команда, за плечами которой многие годы работы в сфере финансов и многоуровневого маркетинга
Инвестиции обеспечены официальными договорами (договор об ответственности сторон, страховой гарантийный фонд и гарантийный фонд залогового имущества)
Документальная база


Договор займа между ООО МФО «Кэшбери» и PRIVATE LIMITED COMPANY «CASHBERY LIMITED» (1).pdf

Политика конфиденциальности персональных данных.docx

Публичная оферта для пользователей сервиса.docx

Договор денежного займа (об ответственности сторон) между инвестором и «CASHBERY LIMITED».docx

Документы о регистрации PRIVATE LIMITED COMPANY «CASHBERY LIMITED».pdf
Маркетинг Проекта!

Тариф
«Лакшери»
Цитата:
400 дней
1 000 - 29 999 руб.
$16.67 - $500.31
15.73 € - 472.05 €
5 555.55 тенге - 166 661.11 тенге
450.45 грн. - 13 513.06 грн.
0.01843 BTC - 0.55316 BTC
Доходность за месяц в % чистыми: 16
Начисление в сутки: 0,8%
Доходность за год в % чистыми: 192
Доходность за период в % чистыми: 220
Возможность застраховать свой вклад: Нет
Начисления: ежедневно
«Премьер»
Цитата:
400 дней
30 000 - 199 999 руб.
$500.33 - $3 335.54
472.06 € - 3 147.11 €
166 666.66 тенге - 1 111 105.55 тенге
13 513.51 грн. - 90 089.63 грн.
0.55317 BTC - 3.68784 BTC
Доходность за месяц в % чистыми: 19
Начисление в сутки: 0,9%
Доходность за год в % чистыми: 228
Доходность за период в % чистыми: 260
Возможность застраховать свой вклад: Да
Начисления: ежедневно

«Президент»
Цитата:
400 дней
200 000 - 600 000 руб.
$3 335.55 - $10 006.67
3 147.12 € - 9 441.38 €
1 111 111.11 тенге - 3 333 333.33 тенге
90 090.09 грн. - 270 270.27 грн.
3.68785 BTC - 11.06357 BTC
Доходность за месяц в % чистыми: 22
Начисление в сутки: 1%
Доходность за год в % чистыми: 265
Доходность за период в % чистыми: 300
Возможность застраховать свой вклад: Да
Начисления: ежедневно


«ЛайтЗайм 1000»
Цитата:
15 дней
1 000 руб.
Доходность15 начислений по 7,67%
Ограничение в сутки3
Выданные/доступные займы0/16
Начисления: ежедневно
«ЛайтЗайм 3000»
Цитата:
15 дней
3 000 руб.
Доходность15 начислений по 7,67%
Ограничение в сутки1
Выданные/доступные займы0/3
Начисления: ежедневно
«ЛайтЗайм 6000»
Цитата:
15 дней
6 000 руб.
Доходность15 начислений по 7,67%
Ограничение в сутки1
Выданные/доступные займы0/5
Начисления: ежедневно
Платёжные Системы!
Не забываем прописывать кошельки в Разделе "Платёжные Реквизиты"
Банки:Сбербанк, Альфа-Банк, МИР, Генбанк, Тинькофф, Промсвязьбанк, Втб24, Русский Стандарт, Приват банк.


Электронные платёжные системы:PM, Bitcoin, Payeer, Яндекс Деньги, Qiwi, AdvCash, OkPay, NixMoney



Минималка!
1 000 - 29 999 руб.
$16.67 - $500.31
15.73 € - 472.05 €
5 555.55 тенге - 166 661.11 тенге
450.45 грн. - 13 513.06 грн.
0.01843 BTC - 0.55316 BTC
Регламент Выплат!
по пятницам, регламент на выплаты 72 часа.
Перспективы!
Цитата:
По мере развития компании будут добавляться новые прогрессивные тарифные планы, в ближайшее время будет запущен собственный интернет магазин «Сashbery Store», мобильное приложение, будут открыты компании в странах партнерах.
На базе платформы Кэшбери создается собственный образовательный центр для повышения финансовой грамотности, развития лидерских качеств и личностного роста пользователей сервиса.
Поддержка!
Онлайн поддержка на сайте, форма контактов, телефон 8 800 302 88 39
Официальный ЧАТ платформы Кэшбери в телеграм.
https://t.me/joinchat/AAAAAEACm8NGVLWZ5HDOCA
Обсуждение и свежая информация — теперь в удобном формате. Также будем проводить акции и выдавать поощрения активным участникам. Присоединяйтесь!

Новостной Канал платформы Кэшбери.
https://telegram.me/joinchat/ECImjUCJt2c63hM-osnIVQ
Все новости публикуются здесь. Подписывайтесь и не пропустите ни одной важной новости!

Инновационный БОТ платформы Кэшбери.
https://telegram.me/Cashbery_bot
Здесь в мобильном формате Вы можете задавать интересующие Вас вопросы тех.поддержке платформы Кэшбери.
Реферальная Программа!
5 уровневая реферальная программа до 8% - 2% - 1% - 1% - 1%, которая работает по принципу 50/50: 50% выплачивается сразу после создания депозита партнером, а вторые 50% выплачиваются с ежедневного начисления приглашенного партнера на весь срок работы депозита
Бонусы!

можно потратить в магазине Cashbery Store
Мероприятия платформы Кэшбери



Для получения оплаты за мероприятия и для их проведения заполните соответствующую форму на сайте!

Преимущества Проекта!
Цитата:
Уникальный дизайн
Надёжный защищённый Хостинг от CloudFlare
Абузоустойчивый домен на 10!!! лет от NAME.COM, INC
Green Bar SSL шифрование от Comodo
Надёжный, самописный, полностью уникальный скрипт
Видеообзор проекта!


Технические Характеристики
Уникальный, самописный скрипт
Верифицированные кошельки

Registrar NAME.COM, INC.
Registrar Status clientTransferProhibited
Dates Created on 2016-10-19 - Expires on 2026-10-19 - Updated on 2016-11-30
Name Server(s) FIONA.NS.CLOUDFLARE.COM (has 1,729,607 domains)
PHIL.NS.CLOUDFLARE.COM (has 1,729,607 domains)
Уникальный Скрипт!
Green Bar от Comodo
Регистрация в проектЕ!!!

Мой Депозит!

Цитата:
Date : 01/19/2017 15:21
From/To Account : U124425**
Amount : -150.00
Currency : USD
Batch : 160832041
Memo : Shopping Cart Payment.
Payment ID : 131
Hash : 89b3113c4af33c1b0c68797e7b1356e2
__________________
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Последний раз редактировалось Ярослав Яценко; Сегодня в 19:18.
Ярослав Яценко на форуме  
Старый Сегодня, 19:22
#2
Профессионал
 
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.10.2014
Сообщений: 1,036
Благодарностей: 716
КП: 0.000
Re: Кэшбери - cashbery.com
Бомбовый проект. Наконец то годнота!
__________________
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HYIPach на форуме  
Старый Сегодня, 19:22
#3
Профессионал
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Адрес: Иваново
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 22.06.2015
Сообщений: 1,197
Благодарностей: 2,330
КП: 0.009
Re: Кэшбери - cashbery.com
Вот это подготовка! Круто выглядит!
__________________
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Opt1m1st на форуме  
Старый Сегодня, 19:22
#4
Любитель
 
Имя: Николай
Пол: Мужской
Адрес: Земля
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.10.2013
Сообщений: 300
Благодарностей: 31
КП: 0.000
Re: Кэшбери - cashbery.com
Снова ети микрозаймы! Никто уже не поведется после етих трансферов, нанобанков и т д
__________________
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Glonik вне форума  
Старый Сегодня, 19:26
#5
Топ Мастер
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Кемерово
Регистрация: 08.02.2010
Сообщений: 10,289
Благодарностей: 29,377
КП: 0.162

награды Нострадамус 
все замудрено пипец , планы слишком длинные, КИВИ тут однозначно лишняя платежка , админ, а вот п.....ть не хорошо
При инвестировании средств Вы всегда можете получить дополнительную защиту Ваших вкладов, отчислив 5% от депозита в гарантийный фонд.
Цитата:
Размер гарантийного фонда на данный момент: 1 736 893.104 рублей (в режиме реального времени).
__________________
На правах рекламы: Инвестируй с умом - инвестируй на СтартапУМ!

Rainbow (new CRP) - Будет жарко Рефбэк до 216% + Куча бонусов
shtorm3000 на форуме  
Сказали спасибо:
Старый Сегодня, 19:26
#6
Любитель
 
Имя: Артур
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 21.02.2016
Сообщений: 288
Благодарностей: 38
КП: 0.001
Re: Кэшбери - cashbery.com
Таких хорошо подготовленных проектов я давно не видел.
Завтра Вывожу деньги с другого проекта и депаю сюда. Однозначно заявка на лидерство!
__________________
На правах рекламы: Инвестируй с умом - инвестируй на СтартапУМ!

РАДУГА -Верну 200% рефки. ДА.ДА 200%. Пишите в Лс
GhostDom на форуме  
Старый Сегодня, 19:27
#7
Топ Мастер
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Возраст: 26
Адрес: Россия, Крым-Мяш.
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.06.2012
Сообщений: 12,148
Благодарностей: 5,650
КП: 0.124

награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: Кэшбери - cashbery.com
Цитата:
Сообщение от shtorm3000 Посмотреть сообщение
планы слишком длинные,
планов валом или Вы на 15 дней не увидели?
__________________
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Ярослав Яценко на форуме  
Старый Сегодня, 19:30
#8
Любитель
 
Имя: Николай
Пол: Мужской
Адрес: Земля
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.10.2013
Сообщений: 300
Благодарностей: 31
КП: 0.000
Re: Кэшбери - cashbery.com
Интересно, где очередь за проплату по троллингу?
__________________
На правах рекламы: Инвестируй с умом - инвестируй на СтартапУМ!

Облачный Майнинг который ПЛАТИТ Bitcoin World
Glonik вне форума  
Старый Сегодня, 19:36
#9
Топ Мастер
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Возраст: 26
Адрес: Россия, Крым-Мяш.
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.06.2012
Сообщений: 12,148
Благодарностей: 5,650
КП: 0.124

награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: Кэшбери - cashbery.com
Цитата:
Сообщение от shtorm3000 Посмотреть сообщение
Размер гарантийного фонда на данный момент: 1 736 893.104 рублей (в режиме реального времени).
СТРАХОВОЙ ФОНД
– это фонд, который дополнительно страхует Ваши инвестиции от дефолтных рисков.
Это буферный счет, на котором аккумулируются денежные средства, которые в случае убытков инвесторов направляются на возмещение понесенных потерь.
Участие в страховом фонде осуществляется на добровольной основе, доступно на тарифах «Кредитование малого и среднего бизнеса». При этом инвестор перечисляет 5% от вложенной суммы в данный фонд для покрытия будущих дефолтных рисков.
Для тарифов «Микрозаймы частным лицам» участие в страховом фонде недоступно.
Для тарифов «Финансирование под залог имущества» участие в страховом фонде идет бонусом.
Цитата:
По словам Администрации страховой фонд сформирован из активов компании.
__________________
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Ярослав Яценко на форуме  
Старый Сегодня, 19:36
#10
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 14.12.2016
Сообщений: 103
Благодарностей: 13
КП: 0.000
Re: Кэшбери - cashbery.com
лень проверять легенду. пока просто присмотрюсь
__________________
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smile007 на форуме  
Старый Сегодня, 19:43
#11
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 30.04.2016
Сообщений: 282
Благодарностей: 22
КП: 0.050
Re: Кэшбери - cashbery.com
Цитата:
Сообщение от Ярослав Яценко Посмотреть сообщение
планов валом или Вы на 15 дней не увидели?
В таком полотенце вообще не просто что увидеть. Одни сертификаты пол экрана закрыли. Спойлером не пробовали пользоваться?
__________________
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biznesunions на форуме  
Старый Сегодня, 19:44
#12
Топ Мастер
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Кемерово
Регистрация: 08.02.2010
Сообщений: 10,289
Благодарностей: 29,377
КП: 0.162

награды Нострадамус 
Re: Кэшбери - cashbery.com
Цитата:
Сообщение от Ярослав Яценко Посмотреть сообщение
Вы на 15 дней не увидели?
теперь увидел, понаблюдаю мальца
__________________
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shtorm3000 на форуме  
Старый Сегодня, 19:45
#13
Мастер
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 21.10.2014
Сообщений: 2,774
Благодарностей: 2,523
КП: 0.003
Re: Кэшбери - cashbery.com
Цитата:
Сообщение от Ярослав Яценко Посмотреть сообщение
Регламент Выплат!
по пятницам, регламент на выплаты 72 часа.
это и по 15 дневным планам такой регламент?
__________________
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V-seti на форуме  
Старый Сегодня, 19:53
#14
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 14.12.2016
Сообщений: 103
Благодарностей: 13
КП: 0.000
Re: Кэшбери - cashbery.com
легенда хорошая, но не надо забывать, что это хайп
__________________
На правах рекламы: Инвестируй с умом - инвестируй на СтартапУМ!
smile007 на форуме  
Старый Сегодня, 19:56
#15
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 14.10.2012
Сообщений: 4,989
Благодарностей: 4,370
КП: 0.185
Re: Кэшбери - cashbery.com
ТС моны будут ?
__________________
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Дмитрий Васьков на форуме  
Старый Сегодня, 19:57
#16
rdx
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.12.2016
Сообщений: 148
Благодарностей: 12
КП: 0.003
Re: Кэшбери - cashbery.com
проект сделан качественно, дизайн правда немного крупноватый.
Цитата:
Сообщение от shtorm3000
все замудрено пипец , планы слишком длинные, КИВИ тут однозначно лишняя платежка , админ, а вот п.....ть не хорошо
При инвестировании средств Вы всегда можете получить дополнительную защиту Ваших вкладов, отчислив 5% от депозита в гарантийный фонд.
с платежками они постарались однозначно, очень большой выбор, тут на подготовку проекта денег ушло не мало, может и страховой фонд реальный, хотя сумма кажется завышенной, но тут больше маркетинг.
__________________
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Последний раз редактировалось rdx; Сегодня в 20:05.
rdx на форуме  
Старый Сегодня, 20:00
#17
Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дома
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 03.12.2013
Сообщений: 3,008
Благодарностей: 3,236
КП: 0.009
Re: Кэшбери - cashbery.com
Регламент на выплаты 72 часа ещё по пятницам кому такое надо кроме админа ?
__________________
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Сергей Горин на форуме  
Старый Сегодня, 20:03
#18
Топ Мастер
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Возраст: 26
Адрес: Россия, Крым-Мяш.
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.06.2012
Сообщений: 12,148
Благодарностей: 5,650
КП: 0.124

награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: Кэшбери - cashbery.com
Цитата:
Сообщение от V-seti Посмотреть сообщение
это и по 15 дневным планам такой регламент?
всё верно. Регламент один на всех. А вот лимиты на 15-ти дневных планах могут меняться
__________________
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Ярослав Яценко на форуме  
Сказали спасибо:
Старый Сегодня, 20:05
#19
MAFIA.ONE
Премиум
 
Аватар Svunter
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 28.12.2015
Сообщений: 1,824
Благодарностей: 283
КП: 0.084
Re: Кэшбери - cashbery.com
Цитата:
Сообщение от Ярослав Яценко Посмотреть сообщение
cashbery.com
Вот это оформление, наверное длиннее я еще и не видел, сильно и очень информативно!
__________________
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РЕФБЕКИ! РЕФБЕКИ! РЕФБЕКИ! ДЕЛАЕМ ЖИРНЫЕ РЕФБЕКИ! .
Svunter на форуме  
Старый Сегодня, 20:07
#20
Интересующийся
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 04.08.2016
Сообщений: 80
Благодарностей: 24
КП: 0.000
Re: Кэшбери - cashbery.com
Интересно, в закладки, однозначно..
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Красивый кран dogecola.ru
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