Mercedes pay: новый игрок на рынке мобильных кошельков

Mercedes pay будет интегрирован в систему Daimler Mobility Services, включающую каршеринг, сервис car2go и приложение для такси mytaxi, работающее в девяти европейских странах. Кроме того, в будущем компания планирует использовать новую платежную систему в рамках франшизы по финансированию автомобилей.



В заявлении председателя правления Daimler Financial Services Клауса Энтенманна (Klaus Entenmann) говорится:



Помимо мобильных платежных сервисов PayCash, основанная в 2012 году, также работает с криптовалютами, такими как биткоин, и электронными кошельками.



Условия сделки не разглашались.



В мерседес сразу поняли, что будущее за новыми платежными системами основанными на фин-технологиях и криптовалюте через смартфоны, поэтому предуагадали где в 2017г заработать еще больше прибыли. За грамотность мы и любим мерседес

