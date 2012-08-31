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Mercedes pay: новый игрок на рынке мобильных кошельков

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Старый Сегодня, 17:57
#1
Профессионал
 
Имя: Анна
Пол: Женский
Адрес: Анапа
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 1,204
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КП: 0.405
Mercedes pay: новый игрок на рынке мобильных кошельков
Daimler Financial Services приобретает базирующуюся в Люксембурге PayCash Europe с целью разработки собственного сервиса электронных платежей под брендом «Mercedes pay».

Mercedes pay будет интегрирован в систему Daimler Mobility Services, включающую каршеринг, сервис car2go и приложение для такси mytaxi, работающее в девяти европейских странах. Кроме того, в будущем компания планирует использовать новую платежную систему в рамках франшизы по финансированию автомобилей.

В заявлении председателя правления Daimler Financial Services Клауса Энтенманна (Klaus Entenmann) говорится:
Цитата:
«Mercedes pay в первую очередь позволит нашим клиентам легко и безопасно оплачивать наши транспортные предложения и сервисы при помощи смартфонов. От внедрения Mercedes pay главным образом выиграют клиенты, которые в будущем должны будут просто один раз указать свои платежные реквизиты, после чего они смогут пользоваться целым рядом сервисов компании Daimler. Это стало возможным благодаря функции электронного кошелька - виртуального платежного средства».
Помимо мобильных платежных сервисов PayCash, основанная в 2012 году, также работает с криптовалютами, такими как биткоин, и электронными кошельками.

Условия сделки не разглашались.

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Анна Чернобай на форуме  
Старый Сегодня, 18:28
#2
Интересующийся
 
Регистрация: 22.12.2016
Сообщений: 191
Благодарностей: 10
КП: 0.000
Re: Mercedes pay: новый игрок на рынке мобильных кошельков
Цитата:
Сообщение от Анна Чернобай Посмотреть сообщение
Daimler Financial Services приобретает базирующуюся в Люксембурге PayCash Europe с целью разработки собственного сервиса электронных платежей под брендом «Mercedes pay».

Mercedes pay будет интегрирован в систему Daimler Mobility Services, включающую каршеринг, сервис car2go и приложение для такси mytaxi, работающее в девяти европейских странах. Кроме того, в будущем компания планирует использовать новую платежную систему в рамках франшизы по финансированию автомобилей.

В заявлении председателя правления Daimler Financial Services Клауса Энтенманна (Klaus Entenmann) говорится:

Помимо мобильных платежных сервисов PayCash, основанная в 2012 году, также работает с криптовалютами, такими как биткоин, и электронными кошельками.

Условия сделки не разглашались.
В мерседес сразу поняли, что будущее за новыми платежными системами основанными на фин-технологиях и криптовалюте через смартфоны, поэтому предуагадали где в 2017г заработать еще больше прибыли. За грамотность мы и любим мерседес
__________________
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Заработок на криптовалюте
crypta на форуме  
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