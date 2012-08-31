Mercedes pay: новый игрок на рынке мобильных кошельков

Daimler Financial Services приобретает базирующуюся в Люксембурге PayCash Europe с целью разработки собственного сервиса электронных платежей под брендом «Mercedes pay».
Mercedes pay будет интегрирован в систему Daimler Mobility Services, включающую каршеринг, сервис car2go и приложение для такси mytaxi, работающее в девяти европейских странах. Кроме того, в будущем компания планирует использовать новую платежную систему в рамках франшизы по финансированию автомобилей.
В заявлении председателя правления Daimler Financial Services Клауса Энтенманна (Klaus Entenmann) говорится:
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«Mercedes pay в первую очередь позволит нашим клиентам легко и безопасно оплачивать наши транспортные предложения и сервисы при помощи смартфонов. От внедрения Mercedes pay главным образом выиграют клиенты, которые в будущем должны будут просто один раз указать свои платежные реквизиты, после чего они смогут пользоваться целым рядом сервисов компании Daimler. Это стало возможным благодаря функции электронного кошелька - виртуального платежного средства».
Помимо мобильных платежных сервисов PayCash, основанная в 2012 году, также работает с криптовалютами, такими как биткоин, и электронными кошельками.
Условия сделки не разглашались.