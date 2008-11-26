MERCURY GLOBAL - mercury.gl

Я не являюсь ни создателем ни админом данного проекта.
Начало работы:
Вклады принимаются только в валюте BITCOIN
Минимальный вклад:
15 Января 2017 года
Данный проект является обновлённой и модифицированной версией легендарного проекта "Взаимный фонд МЕРКУРИЙ"
0,1 BTC (БитКоин)
Начисление: от 0,6% до 1,2% в сутки
Срок инвестиции:
300 рабочих дней ( 1 год)
Условие начисления:
ежедневный вход в кабинет!
Сумма вклада:
0,1 BTC - 0,5 BTC. Процент начислений: 0.6% в сутки
Сумма вклада:
0,501 BTC - 1 BTC. Процент начислений: 0.7% в сутки
Сумма вклада:
1,001 BTC - 5 BTC. Процент начислений: 0.8% в сутки
Сумма вклада:
5,001 BTC - 10 BTC. Процент начислений: 0.9% в сутки
Сумма вклада:
10,001 BTC - 50 BTC. Процент начислений: 1.0% в сутки
Сумма вклада:
50,001 BTC - 100 BTC. Процент начислений: 1.1% в сутки
Сумма вклада:
от 100,001 BTC. Максимальный процент начислений: 1.2% в сутки
Тело вклада включено в ежедневные начисления!!!
ВЫПЛАТЫ:
Выплаты в ручном режиме. 1 раз в неделю.
Подача заявок каждый понедельник с 0:00 до 24:00 по Киеву.
Выплаты - по вторникам
Минимальная сумма на*вывод 0,0042 BitCoin
РЕФЕРАЛЬНЫЕ БОНУСЫ:
6% реферальных за лично приглашённого участника
ЛИДЕРСКИЕ (ХРАНИТЕЛЬСКИЕ) БОНУСЫ:
5% - от всех вкладов в личной структуре
3% от вкладов структуры хранителя под вами ( 1 уровень)
2% от вкладов структуры хранителя 2 уровня под вами
1% от вкладов структуры хранителя 3 уровня под вами
0,5% от вкладов структуры хранителя 4 уровня под вами
0,4% от вкладов структуры хранителя 5 уровня под вами
0,3% от вкладов структуры хранителя 6 уровня под вами
0,2% от вкладов структуры хранителя 7 уровня под вами
0,1% от вкладов структуры хранителя 8 уровня под вами
Для того чтобы стать хранителем необходимо:
- пригласить в проект не менее 10 вкладчиков с любой суммой вклада
- согласиться вести контроль участников, подтверждая их заявки на вывод средств.
- вести активную работу по привлечению новых участников в проект.
Взносы принимаются только живыми деньгами. Сделать взнос с архивных средств проекта Фонд Меркурий - НЕВОЗМОЖНО!!!
Перед регистрацией в проект Mercury Global необходима предварительная регистрация в системе on-line безопасности E-ID.CARDS*(для участников проектов bokobok и crt.systems это уже не нужно)
Регистрация в проект MERCURY GLOBAL возможна по реферальной ссылке с подтверждением электронной почты пригласителя!!!
В открывшемся окне укажите почту пригласителя: bokobok2016@gmail.com
Подтверждение вклада:
Тема создана для ознакомления и не является призывом к инвестированию в данный проект.
Вся ответственность за принятие решений, лежит только на Вас.
Я не несу ответственности за любые ваши действия, которые могут принести вам возможный убыток.
Любое инвестирование в интернет, сопряжено с рисками потерь и убытков.
Хороших всем инвестиций и высоких доходов.