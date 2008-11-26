Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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MERCURY GLOBAL - mercury.gl

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 16:46
#1
Любитель
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.03.2016
Сообщений: 308
Благодарностей: 62
КП: 0.013
MERCURY GLOBAL - mercury.gl
Я не являюсь ни создателем ни админом данного проекта.
Начало работы: 15 Января 2017 года

Данный проект является обновлённой и модифицированной версией легендарного проекта "Взаимный фонд МЕРКУРИЙ"


Вклады принимаются только в валюте BITCOIN

Минимальный вклад: 0,1 BTC (БитКоин)

Начисление: от 0,6% до 1,2% в сутки
Срок инвестиции: 300 рабочих дней ( 1 год)
Условие начисления: ежедневный вход в кабинет!



Сумма вклада: 0,1 BTC - 0,5 BTC. Процент начислений: 0.6% в сутки
Сумма вклада:0,501 BTC - 1 BTC. Процент начислений: 0.7% в сутки
Сумма вклада:1,001 BTC - 5 BTC. Процент начислений: 0.8% в сутки
Сумма вклада:5,001 BTC - 10 BTC. Процент начислений: 0.9% в сутки
Сумма вклада:10,001 BTC - 50 BTC. Процент начислений: 1.0% в сутки
Сумма вклада:50,001 BTC - 100 BTC. Процент начислений: 1.1% в сутки
Сумма вклада:от 100,001 BTC. Максимальный процент начислений: 1.2% в сутки

Тело вклада включено в ежедневные начисления!!!

ВЫПЛАТЫ:
Выплаты в ручном режиме. 1 раз в неделю.
Подача заявок каждый понедельник с 0:00 до 24:00 по Киеву.
Выплаты - по вторникам
Минимальная сумма на*вывод 0,0042 BitCoin


РЕФЕРАЛЬНЫЕ БОНУСЫ:

6% реферальных за лично приглашённого участника

ЛИДЕРСКИЕ (ХРАНИТЕЛЬСКИЕ) БОНУСЫ:

5% - от всех вкладов в личной структуре
3% от вкладов структуры хранителя под вами ( 1 уровень)
2% от вкладов структуры хранителя 2 уровня под вами
1% от вкладов структуры хранителя 3 уровня под вами
0,5% от вкладов структуры хранителя 4 уровня под вами
0,4% от вкладов структуры хранителя 5 уровня под вами
0,3% от вкладов структуры хранителя 6 уровня под вами
0,2% от вкладов структуры хранителя 7 уровня под вами
0,1% от вкладов структуры хранителя 8 уровня под вами


Для того чтобы стать хранителем необходимо:
- пригласить в проект не менее 10 вкладчиков с любой суммой вклада
- согласиться вести контроль участников, подтверждая их заявки на вывод средств.
- вести активную работу по привлечению новых участников в проект.



Взносы принимаются только живыми деньгами. Сделать взнос с архивных средств проекта Фонд Меркурий - НЕВОЗМОЖНО!!!

Перед регистрацией в проект Mercury Global необходима предварительная регистрация в системе on-line безопасности E-ID.CARDS*(для участников проектов bokobok и crt.systems это уже не нужно)

Регистрация в проект MERCURY GLOBAL возможна по реферальной ссылке с подтверждением электронной почты пригласителя!!!

Для регистрации перейдите по ссылке: https://mercury.gl/?ref=4A49s



​В открывшемся окне укажите почту пригласителя: bokobok2016@gmail.com

Подтверждение вклада:



Тема создана для ознакомления и не является призывом к инвестированию в данный проект.
Вся ответственность за принятие решений, лежит только на Вас.
Я не несу ответственности за любые ваши действия, которые могут принести вам возможный убыток.
Любое инвестирование в интернет, сопряжено с рисками потерь и убытков.
Хороших всем инвестиций и высоких доходов.
__________________
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Старый Сегодня, 16:50
#2
Профессионал
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Адрес: Чикаго
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.10.2015
Сообщений: 2,527
Благодарностей: 869
КП: 0.077
Re: MERCURY GLOBAL - mercury.gl
Минималка для входа слишком большая
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Kudasov1981 на форуме  
Старый Сегодня, 16:53
#3
Мастер
 
Имя: Серега
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 2,542
Благодарностей: 760
Записей в блоге: 1
КП: 0.458
Re: MERCURY GLOBAL - mercury.gl
Влошил 100 битков и через 83 дня уже профит пойдет, не проект - а мечта
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Старый Сегодня, 16:55
#4
Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дома
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 03.12.2013
Сообщений: 3,005
Благодарностей: 3,236
КП: 0.009
Re: MERCURY GLOBAL - mercury.gl
Ещё одна секта вернулась
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Старый Сегодня, 16:56
#5
Любитель
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.03.2016
Сообщений: 308
Благодарностей: 62
КП: 0.013
Автор темы Re: MERCURY GLOBAL - mercury.gl
Цитата:
Сообщение от Kudasov1981 Посмотреть сообщение
Минималка для входа слишком большая
Не самая больная. В прошлых проектах Меркурий была ещё выше от 200$
на предстарте этого проекта до 15 января 2017 тут минималка была 0,5 BTC и не знаю сколько денег зашло но было около 4000 транзакций, минимум по 0,5, а максимум неизвестно

добавлено через 19 минут
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Последний раз редактировалось wwwinvesttown; Сегодня в 17:15. Причина: Добавлено сообщение
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Метки
bitcoin, биткоин, инвестиции, инвестиции биткоин, надёжные
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