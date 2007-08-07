Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP - стань богаче!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 398,583 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Explosive Girls - explosive-girls.com

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:28
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 16:19
#1
админ hyipmaster.org
Премиум
 
Аватар Knjaz
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 23.04.2011
Сообщений: 33,468
Благодарностей: 7,361
КП: 0.177
Explosive Girls - explosive-girls.com
Я не админ и не владелец проекта
Предлагаю вашему вниманию новый проект.



Explosive Girls

О проекте

Цитата:
Компания Explosive Girls представляет вашему вниманию новую уникальную инвестиционную платформу, при помощи которой можно получать доход практически любого уровня каждому. Но перед тем как рассказать о нашем предложении, мы немного расскажем о деятельности компании Explosive Girls.

Основной сутью нашей деятельности является то, что мы придумали и активно развиваем направление, которое можно назвать красиво и понятно – принесение эстетического аудиовизульного удовольствия широкому кругу лиц. С другой стороны, мы являемся и крупным работодателем для красивых девушек, которые могут начать получать доход совершенно легальным и безопасным способом, не имея для этого особых навыков или образования. Остановимся на этом подробнее.

Возможно многим из вас знакомы сервисы общения с красивыми девушками, которые активно появляются в последние годы в сети Интернет. За большинством из таких сервисов стоим мы.


Дата старта –19 января 2017 г

Планы


ASIAN GIRLS
Вы оформили депозит в размере 100$ под 4% в день. Каждый день вы получаете 4% от этой суммы в качестве прибыли, то есть 4$. Депозит работает в течение 30 дней.
ИТОГ: в течение 30 дней вы возвращаете свой депозит в размере 100$ и получаете прибыль 20$. Итого 120$!

LATINO GIRLS
Вы оформили депозит в размере 100$ под 4.5% в день. Каждый день вы получаете 4.5% от этой суммы в качестве прибыли, то есть 4.5$. Депозит работает в течение 30 дней.
ИТОГ: в течение 30 дней вы возвращаете свой депозит в размере 100$ и получаете прибыль 35$. Итого 135$!

RUSSIAN GIRLS
Вы оформили депозит в размере 1000$ под 5% в день. Каждый день вы получаете 5% от этой суммы в качестве прибыли, то есть 50$. Депозит работает в течение 30 дней.
ИТОГ: в течение 30 дней вы возвращаете свой депозит в размере 1000$ и получаете прибыль 500$. Итого 1500$!


Реферальная программа– 7% -3% -1%
Выплаты: инстант
Платежные системы: Perfect Money, Bitcoin, Payeer, Advanced Cash, QIWI, Yandex Money, Okpay, NIX Money, WebMoney, VISA/MC, BankTransfer, Payza.

Контакты

Name & Registered Office:
2 WILMSLOW ROAD
MANCHESTER UNITED KINGDOM
M14 5TP, Company No. 10523785

Телефон - +442080681873
Е майл - support@explosive-girls.com
Skype - support@explosive-girls.com
Telegramm - @ExplosiveGirlsTelegramm

Тех данные
Verif PM,
DDOS защита,
Выделенный сервер.

Посмотреть проект

Вклад (листинг)–
19.01.17 12:32 Transfer Sent Payment: 200.00 USD to account U13058491 from U17755**. Batch: 160811731. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 2, Knjaz.

Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям. Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на Вас. Я не несу ответственности за ваши решения.
__________________
Тут можно заказать рефбек из проектов где я участвую. Рефбек всегда больше 100%
Оплаченная реклама
● Rainbow (new CRP)-Будет жарко Рефбэк до 216% + Бонусы
Последний раз редактировалось Knjaz; Сегодня в 16:23.
Knjaz вне форума  
Старый Сегодня, 16:30
#2
INS-MONEY.NET
Премиум
 
Аватар Volk111
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Адрес: http://ins-money.com
Регистрация: 14.04.2011
Сообщений: 12,243
Благодарностей: 12,846
КП: 0.323
Re: Explosive Girls - explosive-girls.com
первый план от 10, второй от 100. третий от 500
Цитата:
Сообщение от Knjaz Посмотреть сообщение
Perfect Money, Bitcoin, Payeer, Advanced Cash, QIWI, Yandex Money, Okpay, NIX Money, WebMoney, VISA/MC, BankTransfer, Payza.
давно не видел столько платежек, но в кабине все есть
Цитата:
Сообщение от Knjaz Посмотреть сообщение
QIWI, Yandex Money, Okpay, WebMoney
в эти платежки достаточно написать и блокнут тут же счета этого хайпика, в общем нужно понаблюдать за движением, либо тут опытный админ и можно поиграть, либо просто пришли собрать сколько кто с может со всех мыслимых платежек, странно что СТП нету
__________________
На правах рекламы: Инвестируй с умом - инвестируй на СтартапУМ!

***Гигант хайп-индустрии, вкладываю 5 тысяч (5BTC), Всем бонус 10%***
Как заработать новичку- лучший материал в интернете!
Все проекты, в которые я вкладываю! - Рефбек в полном объеме 100%
Мой личный блог по заработку: лучшие хайпы, обучение, конкурсы и т.д. - InS-money.com
Volk111 вне форума  
Старый Сегодня, 16:33
#3
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 10.05.2016
Сообщений: 2,451
Благодарностей: 1,042
КП: 0.000
Re: Explosive Girls - explosive-girls.com
Под ключ, текста со шлака, маркетинг в данном случаи даже не хочу рассматривать. Судя по платежкам шлак, потом админ будет ныть что заблокировали.
Ну а девушки однозначно хороши
ronaldo7 вне форума  
Старый Сегодня, 16:41
#4
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.05.2011
Сообщений: 9,745
Благодарностей: 7,038
КП: 0.131

награды Нострадамус 
Re: Explosive Girls - explosive-girls.com
присоедЕниться
__________________
На правах рекламы: Инвестируй с умом - инвестируй на СтартапУМ!

Royal Investments - лучшие проекты | 15к$ к Новому году - всего за пол года
Ttarrass вне форума  
Старый Сегодня, 16:42
#5
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 15.10.2012
Сообщений: 6,956
Благодарностей: 3,568
КП: 0.133
Re: Explosive Girls - explosive-girls.com
Цитата:
Сообщение от Knjaz Посмотреть сообщение
ASIAN GIRLS
Вы оформили депозит в размере 100$ под 4% в день
Цитата:
Сообщение от Knjaz Посмотреть сообщение
RUSSIAN GIRLS
Вы оформили депозит в размере 1000$ под 5% в день
насколько я понял это в качестве примера ,так как на самом деле депы от $10 и $500 соответственно , по первому и третьему плану
__________________
На правах рекламы: Инвестируй с умом - инвестируй на СтартапУМ!

ПРОЙДИ ВЕСЬ ПУТЬ ОТ БОМЖА ДО МИЛЛИОНЕРА !

RAINBOW -IC - возможно рождение будущего Гиганта - БУДЬ В ПЕРВЫХ РЯДАХ !
OkMonday на форуме  
Старый Сегодня, 16:42
#6
Топ Мастер
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Кемерово
Регистрация: 08.02.2010
Сообщений: 10,286
Благодарностей: 29,374
КП: 0.162

награды Нострадамус 
Цитата:
Сообщение от ronaldo7 Посмотреть сообщение
Ну а девушки однозначно хороши
на живца ловит , диз приятный, а вот с платежками дествительно перебор
__________________
На правах рекламы: Инвестируй с умом - инвестируй на СтартапУМ!

Rainbow (new CRP) - Будет жарко Рефбэк до 216% + Куча бонусов
shtorm3000 на форуме  
Старый Сегодня, 16:44
#7
Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дома
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 03.12.2013
Сообщений: 3,005
Благодарностей: 3,236
КП: 0.009
Re: Explosive Girls - explosive-girls.com
Столько платёжек и на всех инстант .
На главной фото работников или соучредителей ?
__________________
На правах рекламы: Инвестируй с умом - инвестируй на СтартапУМ!

Rich-and-Free - все вклады партнеров застрахованны!
Fairmonitor.com - Уникальный банк-мониторинг с Очень Удобным Ботом на базе Telegram !
/ НОВАЯ АНОНИМНАЯ ПЛАТЁЖНАЯ СИСТЕМА - https://dotpay.io/?affiliate=12
Сергей Горин на форуме  
Старый Сегодня, 16:46
#8
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 15.10.2012
Сообщений: 6,956
Благодарностей: 3,568
КП: 0.133
Re: Explosive Girls - explosive-girls.com

тоже кстати косяк
__________________
На правах рекламы: Инвестируй с умом - инвестируй на СтартапУМ!

ПРОЙДИ ВЕСЬ ПУТЬ ОТ БОМЖА ДО МИЛЛИОНЕРА !

RAINBOW -IC - возможно рождение будущего Гиганта - БУДЬ В ПЕРВЫХ РЯДАХ !
OkMonday на форуме  
Старый Сегодня, 16:48
#9
Мастер
 
Имя: Серега
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 2,542
Благодарностей: 760
Записей в блоге: 1
КП: 0.458
Re: Explosive Girls - explosive-girls.com
Цитата:
Сообщение от Ttarrass Посмотреть сообщение
присоедЕниться
Уже подправили, так скоро и грамоте обучатся Тексты и картинки из разных опер
__________________
На правах рекламы: Инвестируй с умом - инвестируй на СтартапУМ!

Заработок и реклама 200%+бонусы каждые 4 часа
Новый качественный проект
GetMyAds уникальный рефбек , даже от Ваших рефералов Здесь
cerega319 на форуме  
Старый Сегодня, 16:50
#10
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 14.10.2012
Сообщений: 4,986
Благодарностей: 4,370
КП: 0.185
Re: Explosive Girls - explosive-girls.com
Цитата:
Сообщение от ronaldo7 Посмотреть сообщение
Ну а девушки однозначно хороши
Хороши чертовки ,ну хоть попялиться ,

Цитата:
Сообщение от Volk111 Посмотреть сообщение
либо тут опытный админ и можно поиграть
Не уверен ,опытный столько шлако платежек не заведет.
__________________
На правах рекламы: Инвестируй с умом - инвестируй на СтартапУМ!

краудфандинг-проект Banana.Fund
СВЕЖАК ОДНОГЛАЗЫЙ №1 РАДУГА ОДНОГЛАЗЫЙ №2
Дмитрий Васьков на форуме  
Старый Сегодня, 16:52
#11
Интересующийся
 
Регистрация: 31.10.2016
Сообщений: 11
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Re: Explosive Girls - explosive-girls.com
Цитата:
Сообщение от ronaldo7 Посмотреть сообщение
Под ключ
в надежде сорвать большой куш(наивные ребята) в итоге в минус уходят.
__________________
На правах рекламы: Инвестируй с умом - инвестируй на СтартапУМ!
xeper на форуме  
Старый Сегодня, 16:55
#12
Топ Мастер
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Возраст: 26
Адрес: Россия, Крым-Мяш.
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.06.2012
Сообщений: 12,144
Благодарностей: 5,649
КП: 0.124

награды Волшебный горшочек 
Re: Explosive Girls - explosive-girls.com
да, идея интересная Платёжек много.
Цитата:
она может показать приватный танец, обнажится или просто поговорить с вами.
было бы неплохо канеш шоп приваты в акке прям показывали
Админ, правь ошибки в текстах, копирайтер не заморачивался чтоли...
__________________
На правах рекламы: Инвестируй с умом - инвестируй на СтартапУМ!

NEW!!! - Студия создания HYIP: Низкие цены, VIP-программа! EV SSL за 550$
СТАБИЛЬНЫЙ КАПЕР! - честная статистика, стабильный плюс!+ ДОБАВЛЯЙТЕСЬ--- Мой Скайп
HyipClub.Club - Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций!!! RCB - 5000% - HyipClub.Club
Последний раз редактировалось Ярослав Яценко; Сегодня в 16:57.
Ярослав Яценко на форуме  
Старый Сегодня, 16:59
#13
Интересующийся
 
Регистрация: 31.10.2016
Сообщений: 11
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Re: Explosive Girls - explosive-girls.com
Цитата:
Сообщение от cerega319 Посмотреть сообщение
Уже подправили, так скоро и грамоте обучатся
ничего там не подправили,видимо не знает как или еще форум не читал,в текстах так же присутствуют ошибки.
__________________
На правах рекламы: Инвестируй с умом - инвестируй на СтартапУМ!
xeper на форуме  
Старый Сегодня, 17:07
#14
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 14.12.2016
Сообщений: 102
Благодарностей: 13
КП: 0.000
Re: Explosive Girls - explosive-girls.com
хотели сделать что-то уникальное, но вышло не совсем хорошо. видно что опыта у ребят нет.
__________________
На правах рекламы: Инвестируй с умом - инвестируй на СтартапУМ!
smile007 на форуме  
Старый Сегодня, 17:07
#15
Мастер
 
Имя: Серега
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 2,542
Благодарностей: 760
Записей в блоге: 1
КП: 0.458
Re: Explosive Girls - explosive-girls.com
Цитата:
Сообщение от xeper Посмотреть сообщение
ничего там не подправили,видимо не знает как или еще форум не читал,в текстах так же присутствуют ошибки.
Не во всех вкладках исправили, сейчас буду их грамоте обучать через поддержку, хоть поржу
__________________
На правах рекламы: Инвестируй с умом - инвестируй на СтартапУМ!

Заработок и реклама 200%+бонусы каждые 4 часа
Новый качественный проект
GetMyAds уникальный рефбек , даже от Ваших рефералов Здесь
cerega319 на форуме  
Старый Сегодня, 17:12
#16
Интересующийся
 
Регистрация: 31.10.2016
Сообщений: 11
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Re: Explosive Girls - explosive-girls.com
Цитата:
Сообщение от cerega319 Посмотреть сообщение
Не во всех вкладках исправили, сейчас буду их грамоте обучать через поддержку
для этого есть учебные заведения ,оно вам надо тратить личное время на каких-то васей двоечников.
__________________
На правах рекламы: Инвестируй с умом - инвестируй на СтартапУМ!

Последний раз редактировалось xeper; Сегодня в 17:14.
xeper на форуме  
Старый Сегодня, 17:15
#17
Профессионал
 
Имя: Денис
Пол: Мужской
Адрес: Amsterdam
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 28.07.2015
Сообщений: 997
Благодарностей: 430
КП: 0.000
Re: Explosive Girls - explosive-girls.com
Девушки классные в хайпике, может будет рабочим на несколько кругов
__________________
На правах рекламы: Инвестируй с умом - инвестируй на СтартапУМ!

Подарки бесплатно BitMMGP
denchik7 на форуме  
Старый Сегодня, 17:19
#18
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 01.12.2012
Сообщений: 8,023
Благодарностей: 3,662
КП: 0.084
Re: Explosive Girls - explosive-girls.com
Цитата:
Girls in work:
Asian Girls 5 girls
Latina Girls 7 girls
Russian Girls 11 girls
А почему азиаточек так мало?

добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от denchik7 Посмотреть сообщение
Девушки классные в хайпике, может будет рабочим на несколько кругов
Каждую девушку по кругу несколько раз
__________________
На правах рекламы: Инвестируй с умом - инвестируй на СтартапУМ!

Инвестирую через MONHYIP - лучший рефбек!
Новости хайп индустрии,повышенные рефбеки и страховки на HyipStat.top
Последний раз редактировалось Thunderlight; Сегодня в 17:21. Причина: Добавлено сообщение
Thunderlight на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:28
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Cash-girls - cash-girls.com NewLife Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 25 16.05.2010 18:09
Cash Explosive - cashexplosive.com Kryptonite Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 5 25.04.2009 14:18
Boys and Girls invest - www.boysandgirlsinvest.com A_Nata_L Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 4 07.08.2007 13:08

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар tigr
evoHYIP - www.evoHYIP.com
От tigr в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
ru.ifaucet.net - сбор криптовалют
От Rate в разделе «Прочие виды заработка»
Аватара нет
Разборки админов
От Onole в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
Аватар nlobp
Вакобанк - vakobank.com
От nlobp в разделе «Банки России»
Аватара нет
Бесплатные мини кредиты в Webmoney.
От tamtam.tyt в разделе «Частные кредиторы»
Аватара нет
Аналитики прогнозируют увеличение продаж Tesla Motors в 4 квартале
От Денис Болтов в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube