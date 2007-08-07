Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
Сегодня, 17:28
Сегодня, 16:19
#
1
админ hyipmaster.org
Имя:
Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 23.04.2011
Сообщений: 33,468
Благодарностей: 7,361
Explosive Girls - explosive-girls.com
Я не админ и не владелец проекта
Предлагаю вашему вниманию новый проект.
Explosive Girls
О проекте
Цитата:
Компания Explosive Girls представляет вашему вниманию новую уникальную инвестиционную платформу, при помощи которой можно получать доход практически любого уровня каждому. Но перед тем как рассказать о нашем предложении, мы немного расскажем о деятельности компании Explosive Girls.
Основной сутью нашей деятельности является то, что мы придумали и активно развиваем направление, которое можно назвать красиво и понятно – принесение эстетического аудиовизульного удовольствия широкому кругу лиц. С другой стороны, мы являемся и крупным работодателем для красивых девушек, которые могут начать получать доход совершенно легальным и безопасным способом, не имея для этого особых навыков или образования. Остановимся на этом подробнее.
Возможно многим из вас знакомы сервисы общения с красивыми девушками, которые активно появляются в последние годы в сети Интернет. За большинством из таких сервисов стоим мы.
Дата старта –19 января 2017 г
Планы
ASIAN GIRLS
Вы оформили депозит в размере 100$ под
4% в день
. Каждый день вы получаете 4% от этой суммы в качестве прибыли, то есть 4$. Депозит работает в течение 30 дней.
ИТОГ: в течение 30 дней вы возвращаете свой депозит в размере 100$ и получаете прибыль 20$. Итого 120$!
LATINO GIRLS
Вы оформили депозит в размере 100$ под
4.5% в день.
Каждый день вы получаете 4.5% от этой суммы в качестве прибыли, то есть 4.5$. Депозит работает в течение 30 дней.
ИТОГ: в течение 30 дней вы возвращаете свой депозит в размере 100$ и получаете прибыль 35$. Итого 135$!
RUSSIAN GIRLS
Вы оформили депозит в размере 1000$ под
5% в день
. Каждый день вы получаете 5% от этой суммы в качестве прибыли, то есть 50$. Депозит работает в течение 30 дней.
ИТОГ: в течение 30 дней вы возвращаете свой депозит в размере 1000$ и получаете прибыль 500$. Итого 1500$!
Реферальная программа–
7% -3% -1%
Выплаты:
инстант
Платежные системы:
Perfect Money, Bitcoin, Payeer, Advanced Cash, QIWI, Yandex Money, Okpay, NIX Money, WebMoney, VISA/MC, BankTransfer, Payza.
Контакты
Name & Registered Office:
2 WILMSLOW ROAD
MANCHESTER UNITED KINGDOM
M14 5TP, Company No. 10523785
Телефон - +442080681873
Е майл -
support@explosive-girls.com
Skype -
support@explosive-girls.com
Telegramm - @ExplosiveGirlsTelegramm
Тех данные
Verif PM,
DDOS защита,
Выделенный сервер.
Посмотреть проект
Вклад (листинг)–
19.01.17 12:32 Transfer Sent Payment: 200.00 USD to account U13058491 from U17755**. Batch: 160811731. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 2, Knjaz.
Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям. Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на Вас. Я не несу ответственности за ваши решения.
Последний раз редактировалось Knjaz; Сегодня в
16:23.
Сегодня, 16:30
#
2
INS-MONEY.NET
Имя:
Юрий
Пол: Мужской
Адрес: http://ins-money.com
Регистрация: 14.04.2011
Сообщений: 12,243
Благодарностей: 12,846
Re: Explosive Girls - explosive-girls.com
первый план от 10, второй от 100. третий от 500
Цитата:
Сообщение от
Knjaz
Perfect Money, Bitcoin, Payeer, Advanced Cash, QIWI, Yandex Money, Okpay, NIX Money, WebMoney, VISA/MC, BankTransfer, Payza.
давно не видел столько платежек, но в кабине все есть
Цитата:
Сообщение от
Knjaz
QIWI, Yandex Money, Okpay, WebMoney
в эти платежки достаточно написать и блокнут тут же счета этого хайпика, в общем нужно понаблюдать за движением, либо тут опытный админ и можно поиграть, либо просто пришли собрать сколько кто с может со всех мыслимых платежек, странно что СТП нету
Сегодня, 16:33
#
3
Специалист
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 10.05.2016
Сообщений: 2,451
Благодарностей: 1,042
Re: Explosive Girls - explosive-girls.com
Под ключ, текста со шлака, маркетинг в данном случаи даже не хочу рассматривать. Судя по платежкам шлак, потом админ будет ныть что заблокировали.
Ну а девушки однозначно хороши
Сегодня, 16:41
#
4
Топ Мастер
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.05.2011
Сообщений: 9,745
Благодарностей: 7,038
награды
Re: Explosive Girls - explosive-girls.com
присоед
Е
ниться
Сегодня, 16:42
#
5
Топ Мастер
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 15.10.2012
Сообщений: 6,956
Благодарностей: 3,568
Re: Explosive Girls - explosive-girls.com
Цитата:
Сообщение от
Knjaz
ASIAN GIRLS
Вы оформили депозит в размере 100$ под 4% в день
Цитата:
Сообщение от
Knjaz
RUSSIAN GIRLS
Вы оформили депозит в размере 1000$ под 5% в день
насколько я понял это в качестве примера ,так как на самом деле депы от $10 и $500 соответственно , по первому и третьему плану
Сегодня, 16:42
#
6
Топ Мастер
Имя:
Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Кемерово
Регистрация: 08.02.2010
Сообщений: 10,286
Благодарностей: 29,374
награды
Цитата:
Сообщение от
ronaldo7
Ну а девушки однозначно хороши
на живца ловит
, диз приятный, а вот с платежками дествительно перебор
Сегодня, 16:44
#
7
Мастер
Имя:
Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дома
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 03.12.2013
Сообщений: 3,005
Благодарностей: 3,236
Re: Explosive Girls - explosive-girls.com
Столько платёжек и на всех инстант .
На главной фото работников или соучредителей ?
Сегодня, 16:46
#
8
Топ Мастер
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 15.10.2012
Сообщений: 6,956
Благодарностей: 3,568
Re: Explosive Girls - explosive-girls.com
тоже кстати косяк
Сегодня, 16:48
#
9
Мастер
Имя:
Серега
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 2,542
Благодарностей: 760
Re: Explosive Girls - explosive-girls.com
Цитата:
Сообщение от
Ttarrass
присоед
Е
ниться
Уже подправили, так скоро и грамоте обучатся
Тексты и картинки из разных опер
Сегодня, 16:50
#
10
Мастер
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 14.10.2012
Сообщений: 4,986
Благодарностей: 4,370
Re: Explosive Girls - explosive-girls.com
Цитата:
Сообщение от
ronaldo7
Ну а девушки однозначно хороши
Хороши чертовки ,ну хоть попялиться ,
Цитата:
Сообщение от
Volk111
либо тут опытный админ и можно поиграть
Не уверен ,опытный столько шлако платежек не заведет.
Сегодня, 16:52
#
11
Интересующийся
Регистрация: 31.10.2016
Сообщений: 11
Благодарностей: 0
Re: Explosive Girls - explosive-girls.com
Цитата:
Сообщение от
ronaldo7
Под ключ
в надежде сорвать большой куш(наивные ребята) в итоге в минус уходят.
Сегодня, 16:55
#
12
Топ Мастер
Имя:
Ярослав
Пол: Мужской
Возраст: 26
Адрес: Россия, Крым-Мяш.
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.06.2012
Сообщений: 12,144
Благодарностей: 5,649
награды
Re: Explosive Girls - explosive-girls.com
да, идея интересная
Платёжек много.
Цитата:
она может показать приватный танец, обнаж
ится или просто поговорить с вами.
было бы неплохо канеш шоп приваты в акке прям показывали
Админ, правь ошибки в текстах, копирайтер не заморачивался чтоли...
Последний раз редактировалось Ярослав Яценко; Сегодня в
16:57.
Сегодня, 16:59
#
13
Интересующийся
Регистрация: 31.10.2016
Сообщений: 11
Благодарностей: 0
Re: Explosive Girls - explosive-girls.com
Цитата:
Сообщение от
cerega319
Уже подправили, так скоро и грамоте обучатся
ничего там не подправили,видимо не знает как или еще форум не читал,в текстах так же присутствуют ошибки.
Сегодня, 17:07
#
14
Любитель
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 14.12.2016
Сообщений: 102
Благодарностей: 13
Re: Explosive Girls - explosive-girls.com
хотели сделать что-то уникальное, но вышло не совсем хорошо. видно что опыта у ребят нет.
Сегодня, 17:07
#
15
Мастер
Имя:
Серега
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 2,542
Благодарностей: 760
Re: Explosive Girls - explosive-girls.com
Цитата:
Сообщение от
xeper
ничего там не подправили,видимо не знает как или еще форум не читал,в текстах так же присутствуют ошибки.
Не во всех вкладках исправили, сейчас буду их грамоте обучать через поддержку, хоть поржу
Сегодня, 17:12
#
16
Интересующийся
Регистрация: 31.10.2016
Сообщений: 11
Благодарностей: 0
Re: Explosive Girls - explosive-girls.com
Цитата:
Сообщение от
cerega319
Не во всех вкладках исправили, сейчас буду их грамоте обучать через поддержку
для этого есть учебные заведения ,оно вам надо тратить личное время на каких-то васей двоечников.
Последний раз редактировалось xeper; Сегодня в
17:14.
Сегодня, 17:15
#
17
Профессионал
Имя:
Денис
Пол: Мужской
Адрес: Amsterdam
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 28.07.2015
Сообщений: 997
Благодарностей: 430
Re: Explosive Girls - explosive-girls.com
Девушки классные в хайпике, может будет рабочим на несколько кругов
Сегодня, 17:19
#
18
Топ Мастер
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 01.12.2012
Сообщений: 8,023
Благодарностей: 3,662
Re: Explosive Girls - explosive-girls.com
Цитата:
Girls in work:
Asian Girls 5 girls
Latina Girls 7 girls
Russian Girls 11 girls
А почему азиаточек так мало?
добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от
denchik7
Девушки классные в хайпике, может будет рабочим на несколько кругов
Каждую девушку по кругу несколько раз
Последний раз редактировалось Thunderlight; Сегодня в
17:21.
Причина: Добавлено сообщение
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Сегодня, 17:28