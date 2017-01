Knjaz админ hyipmaster.org



Explosive Girls - explosive-girls.com Я не админ и не владелец проекта

Предлагаю вашему вниманию новый проект.







Explosive Girls



О проекте



Цитата: Компания Explosive Girls представляет вашему вниманию новую уникальную инвестиционную платформу, при помощи которой можно получать доход практически любого уровня каждому. Но перед тем как рассказать о нашем предложении, мы немного расскажем о деятельности компании Explosive Girls.



Основной сутью нашей деятельности является то, что мы придумали и активно развиваем направление, которое можно назвать красиво и понятно – принесение эстетического аудиовизульного удовольствия широкому кругу лиц. С другой стороны, мы являемся и крупным работодателем для красивых девушек, которые могут начать получать доход совершенно легальным и безопасным способом, не имея для этого особых навыков или образования. Остановимся на этом подробнее.



Возможно многим из вас знакомы сервисы общения с красивыми девушками, которые активно появляются в последние годы в сети Интернет. За большинством из таких сервисов стоим мы.



Дата старта –19 января 2017 г



Планы





ASIAN GIRLS

Вы оформили депозит в размере 100$ под 4% в день. Каждый день вы получаете 4% от этой суммы в качестве прибыли, то есть 4$. Депозит работает в течение 30 дней.

ИТОГ: в течение 30 дней вы возвращаете свой депозит в размере 100$ и получаете прибыль 20$. Итого 120$!



LATINO GIRLS

Вы оформили депозит в размере 100$ под 4.5% в день. Каждый день вы получаете 4.5% от этой суммы в качестве прибыли, то есть 4.5$. Депозит работает в течение 30 дней.

ИТОГ: в течение 30 дней вы возвращаете свой депозит в размере 100$ и получаете прибыль 35$. Итого 135$!



RUSSIAN GIRLS

Вы оформили депозит в размере 1000$ под 5% в день. Каждый день вы получаете 5% от этой суммы в качестве прибыли, то есть 50$. Депозит работает в течение 30 дней.

ИТОГ: в течение 30 дней вы возвращаете свой депозит в размере 1000$ и получаете прибыль 500$. Итого 1500$!





Реферальная программа– 7% -3% -1%

Выплаты: инстант

Платежные системы: Perfect Money, Bitcoin, Payeer, Advanced Cash, QIWI, Yandex Money, Okpay, NIX Money, WebMoney, VISA/MC, BankTransfer, Payza.



Контакты



Name & Registered Office:

2 WILMSLOW ROAD

MANCHESTER UNITED KINGDOM

M14 5TP, Company No. 10523785



Телефон - +442080681873

Е майл -

Skype -

Telegramm - @ExplosiveGirlsTelegramm



Тех данные

Verif PM,

DDOS защита,

Выделенный сервер.



Посмотреть проект



Вклад (листинг)–

19.01.17 12:32 Transfer Sent Payment: 200.00 USD to account U13058491 from U17755**. Batch: 160811731. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 2, Knjaz.



