Крупнейшая в мире нефтяная компания, Saudi Aramco, планирует IPO уже в 2018 году

"Мы по-прежнему планируем IPO на 2018 год, и никаких изменений в наших планах нет"- сказал генеральный директор Aramco Амин Нассер на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Саудовская Аравия раскрыла планы продать часть своего нефтяного гиганта в прошлом году, когда заместитель наследного принца Мохаммед бин Салман представил новую экономическую стратегию.
Руководство страны было вынуждено пересмотреть свои экономическую и бюджетные стратегии после того, как резкое падение цен на нефть вызвали огромную дыру в финансах Королевства Саудовской Аравии.
Если это произойдет, продажа Saudi Aramco, как ожидается, будет крупнейшим IPO в истории мировых финансов.
Саудовские чиновники заявили, что они ожидают, что первичное размещение акций оценит Aramco на уровне около 2 трлн. долл. США. Если рынок правильно отреагирует, то продав только 5% выручка составит 100 млрд. долл. США - что в четыре раза больше, чем удалось получить от размещения на IPO акций Алибабы в 2014 году, которое является самым большим на сегодняшний день.
Aramco утверждает, что имеет 261 млрд баррелей нефти в резервах, что дает компании большое количество ресурсов на эксплуатацию в ближайшие годы. Это больше, чем все запасы нефти в Северной Америке, вместе взятых.
"Мы очень точны с оценкой и методологией, которые мы используем для расчета наших запасов нефти",- сказал Насер. "Мы не преувеличиваем нашу программу геологоразведочных работ в рамках подготовки к IPO."
Saudi Aramco сегодня добывает около 10,3 млн баррелей в сутки. Это более чем в два раза больше ближайшего конкурента - Роснефти, которая принадлежит российскому государству.
Специально mmgp.ru