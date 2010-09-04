Владелец "Сильпо" покупает два завода

ЧАО "ЗНВКИФ "Холдинг Инвест", которое управляет торгово-промышленной группой (ТПГ) Fozzy Group, получило разрешение АМКУ на покупку ООО "МСиВВС Групп".
Таким образом, ЗНВКИФ "Холдинг Инвест" обеспечит себе превышение 50% голосов в высшем органе управления "МСиВВС Групп".
Согласно данным АМКУ, "МСиВВС Групп" принадлежат ООО "Богуславский завод продтоваров" и ООО "Огни гестии". В Едином госреестре юрлиц и физлиц-предпринимателей владелицей ООО "МСиВВС Групп" является Оксана Лозинская.
ООО "Богуславский завод продтоваров" производит сухари, сухое печенье и различные кондитерские изделия. В 2015 году прибыль предприятия составляла 0,7 млн. грн., выручка достигла 18,19 млн. грн.
ООО "Огни гестии", в свою очередь, специализируется на консервировании и переработке рыбы, ракообразных и моллюсков. В 2015 году чистый убыток компании год составил 7,9 млн. грн.
По информации, полученной из системы "СПАРК-Интерфакс", в 2006 году собственниками "Огни гестии" были ЧАО "Фоззи Ритейл" и ООО "Тема-Б". При этом Fozzy Group использовала мощности "Огни гестии" для производства товаров под собственной торговой маркой "Премия".
На сегодняшний день Fozzy Group управляет целым рядом предприятий промышленного направления: ЗАО "Нежинский консервный комбинат" (овощная консервация под ТМ "Нежин"), ООО "ПКФ "Варто" (птицефабрика). Кроме этого группа владеет такими заведениями, как "У Хромого Пола", "Старомак", "Диван", "у Голема", "Чарка, Кружек и Гачек", "Славянский двор", "Фреш-кафе" и La Bodeguita del Medio, Mi Piache, Tatami и Karluv most.
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