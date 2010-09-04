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Французский холдинг “Ашан” может выкупить сеть “Караван” у Александра Ярославского

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Старый Сегодня, 13:13
#1
Топ Мастер
 
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Сообщений: 10,541
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Французский холдинг “Ашан” может выкупить сеть “Караван” у Александра Ярославского

Украинское подразделение “Ашан” заинтересовано в приобретении сети гипермаркетов “Караван”. Ряд источников утверждают, что хотя данная сделка еще не закрыта, но она уже близка к завершению. Один из таких осведомленных источников утверждает, что вряд ли появится официальная информация о данной сделке до ее завершения, учитывая тот факт, что “Ашан” является частью крупного международного холдинга. Однако не стоит думать, что разговоры о покупке сети “Караван” не имеют под собой основания. Стороны начали предметно обсуждать этот вопрос еще три месяца назад. Исходя из этого, можно предположить, что сейчас они уже договорились.

Как известно сеть торгово-развлекательных центров “Караван” принадлежит группе DCH Александра Ярославского. Сами же гипермаркеты “Караван” принадлежат основателям торговой марки “Караван” — Сергею Хрипкову и Андрею Гордиенко.

Как отмечал в конце прошлого года Даниил Владов, занимающий пост генерального директора DCH Real Estate, которая управляет сетью “Караван” через CDA Real Estate, вакантность “Караванов” существенно ниже среднерыночной.

По его словам, компания заинтересована в реализации проектов в городах-миллионниках: Киеве, Харькове, Львове, Днепре и Одессе. Уже ведутся переговоры по ряду таких проектов, но это касается только уже существующих объектов.

Источник.
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bizneser вне форума  
Старый Сегодня, 13:45
#2
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Имя: Николай
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.12.2014
Сообщений: 1,321
Благодарностей: 200
КП: 0.106
Re: Французский холдинг “Ашан” может выкупить сеть “Караван” у Александра Ярославског
Цитата:
Сообщение от bizneser Посмотреть сообщение
Как известно сеть торгово-развлекательных центров “Караван” принадлежит группе DCH Александра Ярославского.
для меня действительно новость, не знал, что "Караван" принадлежит Ярославскому
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