Создатели Firefox представили новый логотип и фирменный стиль компании
Компания Mozilla, разработавшая браузер Firefox, представила свой новый логотип и фирменный стиль. По их словам, новый бренд должен отражать открытость организации и её ценности.
"В основе этого проекта — желание бренда Mozilla стать более понятным для людей. Мы хотим быть «чемпионами здорового интернета». Интернета, где все мы свободны исследовать, открывать, создавать и вводить новшества без барьеров и ограничений. Места, где власть находится в руках большинства, а не меньшинства. Интернета, где уважают нашу безопасность, безопасность и идентичность."
— Mozilla
Новый логотип компании отсылает к символам «://», которые используются при вводе url-адресов. Для его написания используется шрифт Zilla, который создан нидерландской Typotheque специально для компании и будет доступен для всех желающих.
Кроме того, Mozilla выбрала несколько основных цветов для своего логотипа, которые в будущем будут меняться в зависимости от контекста.
Будет ли компания менять логотип своего браузера Firefox, в сообщении не уточняется.
Mozilla объявила о планах провести ребрендинг в середине 2016 года. Тогда же компания стала принимать идеи пользователей.