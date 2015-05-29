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Создатели Firefox представили новый логотип и фирменный стиль компании

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Старый Сегодня, 12:30
#1
Профессионал
 
Имя: Филипп
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Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 29.12.2015
Сообщений: 957
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Создатели Firefox представили новый логотип и фирменный стиль компании
Создатели Firefox представили новый логотип и фирменный стиль компании

Компания Mozilla, разработавшая браузер Firefox, представила свой новый логотип и фирменный стиль. По их словам, новый бренд должен отражать открытость организации и её ценности.





"В основе этого проекта — желание бренда Mozilla стать более понятным для людей. Мы хотим быть «чемпионами здорового интернета». Интернета, где все мы свободны исследовать, открывать, создавать и вводить новшества без барьеров и ограничений. Места, где власть находится в руках большинства, а не меньшинства. Интернета, где уважают нашу безопасность, безопасность и идентичность."
— Mozilla

Новый логотип компании отсылает к символам «://», которые используются при вводе url-адресов. Для его написания используется шрифт Zilla, который создан нидерландской Typotheque специально для компании и будет доступен для всех желающих.



Кроме того, Mozilla выбрала несколько основных цветов для своего логотипа, которые в будущем будут меняться в зависимости от контекста.



Будет ли компания менять логотип своего браузера Firefox, в сообщении не уточняется.

Mozilla объявила о планах провести ребрендинг в середине 2016 года. Тогда же компания стала принимать идеи пользователей.

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