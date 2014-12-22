Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
ХАЛЯВА - реклама на MMGP теперь и за поинты!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 398,538 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Блокчейн сделает возможным получение ссуд без визита в банки и бумажных договоров

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:24
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 10:41
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 22.12.2014
Сообщений: 3,451
Благодарностей: 367
КП: 0.051
Блокчейн сделает возможным получение ссуд без визита в банки и бумажных договоров
ПРО БАНКИНОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА
Блокчейн сделает возможным получение ссуд без визита в банки и бумажных договоров
19.01.2017 \ НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА
Центробанк продолжает искать применение модной технологии блокчейн. На очереди разработка механизма банковских сделок и расчетов с клиентами, который работал бы без бумажных договоров и визитов в кредитные организации. Это сделает возможным получение кредита без посещения банка, рассказал «Известиям» источник, близкий к Банку России. Альфа-банк, Бинбанк, Киви-банк, «Открытие» и Сбербанк уже проявили интерес к перспективной разработке.

Ассоциация «Финтех» при ЦБ изучает возможность применения технологии блокчейн для любых сделок, включая перевод средств по договору. Благодаря этому клиенты смогут получить кредит, не заходя в офис банка. Технически это будет можно реализовать через автоматизацию смарт-контрактов, рассказал «Известиям» осведомленный источник.

— Смарт-контракт — это любой контракт, условия которого можно прописать в форме алгоритма по формуле «если это, то то». К примеру, «если клиент предоставит банку такой-то набор документов, у него будет хорошая кредитная история и расчетный счет, то такая-то сумма заемных средств будет перечислена на его счет», объяснил механизм собеседник «Известий».

Он отметил, что в случае успеха разработки заемщики смогут получать кредит удаленно. Банки, в свою очередь, будут избавлены от бумажной работы.

Банк России с весны прошлого года занимается изучением возможностей применения блокчейн — технологии распределенного хранения информации, которая известна прежде всего благодаря тому, что на ее основе работают криптовалюты, например биткоин. Регулятор уже рассматривал блокчейн для ведения реестра вкладчиков и для идентификации заемщиков микрофинансовых организаций

По словам управляющего директора Бинбанка Алии Юсуповой, «умные контракты» могут использоваться в любых сделках, условия которых имеют ясную логику исполнения и могут быть математически описаны. Помимо кредитования, смарт-контракты при наличии законодательных изменений могли бы активно использоваться в рамках экспортно-импортных соглашений, при выдаче банковских гарантий, страховых выплатах, выплатах по облигациям, уверена она.

Представитель Бинбанка уточнила, что для выполнения таких контрактов нужна децентрализованная среда — например, блокчейн.


Источник RNS.
__________________
На правах рекламы: Инвестируй с умом - инвестируй на СтартапУМ!

http://offerinvest.com/?ref=IGOR212
МОЛ на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:24
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Блокчейн-стартап Axoni подтвердил получение $18 млн инвестиций pilot10 Новости в мире финансов и инвестиций 1 23.12.2016 06:24
Крупнейшие банки и брокеры США готовятся к возможным потрясениям на финансовых рынках dengov Новости в мире финансов и инвестиций 4 08.11.2016 14:35
Японские банки создали блокчейн-консорциум kislov Новости криптовалют 0 02.11.2016 02:17
BaaS платформа NXT - Ardor сделает блокчейн дешевле и безопаснее clipman77 Новости криптовалют 0 29.07.2016 20:44
Облачный процессинг сделает небольшие банки независимыми moskva Новости в банковской сфере и страховании 0 22.07.2015 12:39

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар WWild
Хостинги картинок
От WWild в разделе «Вопросы от новичков»
Аватар ElarGroup3
Сегодня запускается криптовалюта Zcash
От ElarGroup3 в разделе «Новости криптовалют»
Аватар МОЛ
Докризисные ставки: стоит ли брать ипотеку перед новым годом
От МОЛ в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
salicyls - salicyls.com
От forte77 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
The Older HYIP - www.olderhyip.com
От Neval в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар tigr
EXPLODE INCOME - www.explodeincome.net
От tigr в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube