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Блокчейн сделает возможным получение ссуд без визита в банки и бумажных договоров
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Блокчейн сделает возможным получение ссуд без визита в банки и бумажных договоров
19.01.2017 \ НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА
Центробанк продолжает искать применение модной технологии блокчейн. На очереди разработка механизма банковских сделок и расчетов с клиентами, который работал бы без бумажных договоров и визитов в кредитные организации. Это сделает возможным получение кредита без посещения банка, рассказал «Известиям» источник, близкий к Банку России. Альфа-банк, Бинбанк, Киви-банк, «Открытие» и Сбербанк уже проявили интерес к перспективной разработке.
Ассоциация «Финтех» при ЦБ изучает возможность применения технологии блокчейн для любых сделок, включая перевод средств по договору. Благодаря этому клиенты смогут получить кредит, не заходя в офис банка. Технически это будет можно реализовать через автоматизацию смарт-контрактов, рассказал «Известиям» осведомленный источник.
— Смарт-контракт — это любой контракт, условия которого можно прописать в форме алгоритма по формуле «если это, то то». К примеру, «если клиент предоставит банку такой-то набор документов, у него будет хорошая кредитная история и расчетный счет, то такая-то сумма заемных средств будет перечислена на его счет», объяснил механизм собеседник «Известий».
Он отметил, что в случае успеха разработки заемщики смогут получать кредит удаленно. Банки, в свою очередь, будут избавлены от бумажной работы.
Банк России с весны прошлого года занимается изучением возможностей применения блокчейн — технологии распределенного хранения информации, которая известна прежде всего благодаря тому, что на ее основе работают криптовалюты, например биткоин. Регулятор уже рассматривал блокчейн для ведения реестра вкладчиков и для идентификации заемщиков микрофинансовых организаций
По словам управляющего директора Бинбанка Алии Юсуповой, «умные контракты» могут использоваться в любых сделках, условия которых имеют ясную логику исполнения и могут быть математически описаны. Помимо кредитования, смарт-контракты при наличии законодательных изменений могли бы активно использоваться в рамках экспортно-импортных соглашений, при выдаче банковских гарантий, страховых выплатах, выплатах по облигациям, уверена она.
Представитель Бинбанка уточнила, что для выполнения таких контрактов нужна децентрализованная среда — например, блокчейн.
Источник RNS.