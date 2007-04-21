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Снимать деньги из банкоматов можно будет без пластиковых карт В отделениях крупных российских банков начали устанавливать "умные" банкоматы. Они могут не только отвечать на вопросы пользователей, но и выдавать деньги без пластиковых карт. Все, что нужно - отпечаток пальца или скан сетчатки глаза.









Прежде чем модернизировать банкоматы, кредитные учреждения должны получить согласие граждан на использование их биометрических данных.

Новые банкоматы совмещают в себе не только инновационную выдачу денег, но и другие новые функции. Среди них - и госуслуги, например, регистрация в налоговых органах.



Отпечаток пальца и скан сетчатки глаза исключают мошенничество

То, что банкоматы надо менять, эксперты говорят уже давно. Большинство из тех 300 тысяч машин, которые сегодня стоят в офисах и торговых центрах, морально и физически устарели. В некоторых кредитных организациях стоят банкоматы, списанные в других странах, пояснил вице-президент Ассоциации региональных банков Олег Иванов.



В России уже есть аппараты для выдачи денег, через которые можно снять наличные со своего банковского счета без банковской карты, используя лишь телефон и QR-код. Надо только подключиться к своему личному кабинету в банкомате с помощью логина и пароля, запросить нужную сумму или проведение платежа. Таким же образом можно не только снять деньги, но и положить их на свой счет, открыть депозит. Но таких "умных" машин пока немного.



Кроме того, QR-код и мобильный телефон не могут полностью заменить пластиковую карту. Пока это вспомогательная опция, чтобы помочь деньгами клиенту, который утратил карту и ждет ее перевыпуска.



На базе некоторых банкоматов создают мини-офисы, где персонал особо и не нужен. Туда можно прийти в любое время дня и ночи.



"Это может быть один или несколько банкоматов, которые устанавливаются в закрытом помещении. Клиент получает как стандартные услуги, так и может использовать банкомат как личный кабинет, - говорит вице-президент одного из российских банков с государственным капиталом Елена Мохначева. - Сам экран банкомата-офиса становится больше, на нем удобно работать. Иногда это даже два экрана. На одном - интерфейс личного кабинета (как на домашнем компьютере), а на втором можно получать клиентскую консультацию банка".



Такая машина стоит дороже, но она будет окупаться, уверены банкиры. В первую очередь за счет снижения расходов на оплату труда сотрудников, так как клиент при необходимости беседует с ними дистанционно.



И чтобы исключить риск мошеннических операций, кредитные организации как раз и задумались над оснащением банкоматов функциями идентификации с помощью отпечатка пальца или по сетчатке глаза.



Но сначала банки должны будут получить согласие граждан на использование их биометрических данных, потом серьезно модернизировать свою инфраструктуру, чтобы эту информацию передавать. Кредитные организации, которые установили такие машины, уже прошли эту процедуру.



Клиентам, которые захотят пользоваться этой возможностью, тоже надо будет официально заявить о своем желании. Необходимо прийти в офис банка и оформить специальное соглашение, сдав отпечатки.





В мире все большую популярность набирают ресайклинговые банкоматы с замкнутым оборотом наличных, которые не нуждаются в частом обслуживании. Клиент может получать наличные деньги из тех средств в банкомате, которые ранее внес в него другой клиент банка. Это позволяет банкам экономить на инкассации. Внедрение замкнутого оборота наличных позволяет снизить расходы на инкассацию банкоматов на 30%, отметила Елена Мохначева. Но пока даже таких очевидных банкоматов с функцией cash-in раз-два и обчелся, отметил Иванов. Один такой банкомат довольно дорогой, до 50 тысяч долларов.



У безналичных операций в России большое будущее, уверен Олег Иванов. Уже сейчас расплатиться за товары и услуги можно с помощью смартфона. Хорошо бы, чтобы с его помощью можно было бы переводить средства со счета на счет.



Как быстро будет в России реализовываться стратегия по переходу на безналичные платежи, пока непонятно. Несколько лет назад минфин говорил, что как только в России будет запущена своя платежная система, разовьется инфраструктура по приему ее банковских карт, то можно будет вернуться к вопросу об уходе от наличности. Анонсировано, что в первой половине следующего года планируется начать массовую эмиссию карт "Мир" с выпуском 40 млн. Их выдадут бюджетникам, студентам. Это значит, что можно начинать говорить о принятии мер по снижению доли наличных, отметил Иванов.



Кстати, Федеральная антимонопольная служба может возбудить дело против Visa и MasterСard. "Заявление, которое поступило в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) от Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) с жалобой на платежные системы, находится в процессе рассмотрения", - заявила ТАСС замглавы управления контроля финансовых рынков ФАС Лилия Беляева.



Напомним, что еще в конце ноября в ходе совместного заседания президиума ФАС и президиума правления "ОПОРЫ России" глава организации Александр Калинин выразил возмущение размером комиссии за обслуживание, которую взимают платежные системы Visa и MasterCard с бизнесменов. По его словам, это 1,5% за обслуживание крупного бизнеса и до 2,5% - малого. "Тут явно есть дискриминация. Что с этим делать?" - задал тогда вопрос глава "ОПОРЫ России".



источник Прежде чем модернизировать банкоматы, кредитные учреждения должны получить согласие граждан на использование их биометрических данных.Новые банкоматы совмещают в себе не только инновационную выдачу денег, но и другие новые функции. Среди них - и госуслуги, например, регистрация в налоговых органах.Отпечаток пальца и скан сетчатки глаза исключают мошенничествоТо, что банкоматы надо менять, эксперты говорят уже давно. Большинство из тех 300 тысяч машин, которые сегодня стоят в офисах и торговых центрах, морально и физически устарели. В некоторых кредитных организациях стоят банкоматы, списанные в других странах, пояснил вице-президент Ассоциации региональных банков Олег Иванов.В России уже есть аппараты для выдачи денег, через которые можно снять наличные со своего банковского счета без банковской карты, используя лишь телефон и QR-код. Надо только подключиться к своему личному кабинету в банкомате с помощью логина и пароля, запросить нужную сумму или проведение платежа. Таким же образом можно не только снять деньги, но и положить их на свой счет, открыть депозит. Но таких "умных" машин пока немного.Кроме того, QR-код и мобильный телефон не могут полностью заменить пластиковую карту. Пока это вспомогательная опция, чтобы помочь деньгами клиенту, который утратил карту и ждет ее перевыпуска.На базе некоторых банкоматов создают мини-офисы, где персонал особо и не нужен. Туда можно прийти в любое время дня и ночи."Это может быть один или несколько банкоматов, которые устанавливаются в закрытом помещении. Клиент получает как стандартные услуги, так и может использовать банкомат как личный кабинет, - говорит вице-президент одного из российских банков с государственным капиталом Елена Мохначева. - Сам экран банкомата-офиса становится больше, на нем удобно работать. Иногда это даже два экрана. На одном - интерфейс личного кабинета (как на домашнем компьютере), а на втором можно получать клиентскую консультацию банка".Такая машина стоит дороже, но она будет окупаться, уверены банкиры. В первую очередь за счет снижения расходов на оплату труда сотрудников, так как клиент при необходимости беседует с ними дистанционно.И чтобы исключить риск мошеннических операций, кредитные организации как раз и задумались над оснащением банкоматов функциями идентификации с помощью отпечатка пальца или по сетчатке глаза.Но сначала банки должны будут получить согласие граждан на использование их биометрических данных, потом серьезно модернизировать свою инфраструктуру, чтобы эту информацию передавать. Кредитные организации, которые установили такие машины, уже прошли эту процедуру.Клиентам, которые захотят пользоваться этой возможностью, тоже надо будет официально заявить о своем желании. Необходимо прийти в офис банка и оформить специальное соглашение, сдав отпечатки.В мире все большую популярность набирают ресайклинговые банкоматы с замкнутым оборотом наличных, которые не нуждаются в частом обслуживании. Клиент может получать наличные деньги из тех средств в банкомате, которые ранее внес в него другой клиент банка. Это позволяет банкам экономить на инкассации. Внедрение замкнутого оборота наличных позволяет снизить расходы на инкассацию банкоматов на 30%, отметила Елена Мохначева. Но пока даже таких очевидных банкоматов с функцией cash-in раз-два и обчелся, отметил Иванов. Один такой банкомат довольно дорогой, до 50 тысяч долларов.У безналичных операций в России большое будущее, уверен Олег Иванов. Уже сейчас расплатиться за товары и услуги можно с помощью смартфона. Хорошо бы, чтобы с его помощью можно было бы переводить средства со счета на счет.Как быстро будет в России реализовываться стратегия по переходу на безналичные платежи, пока непонятно. Несколько лет назад минфин говорил, что как только в России будет запущена своя платежная система, разовьется инфраструктура по приему ее банковских карт, то можно будет вернуться к вопросу об уходе от наличности. Анонсировано, что в первой половине следующего года планируется начать массовую эмиссию карт "Мир" с выпуском 40 млн. Их выдадут бюджетникам, студентам. Это значит, что можно начинать говорить о принятии мер по снижению доли наличных, отметил Иванов.Кстати, Федеральная антимонопольная служба может возбудить дело против Visa и MasterСard. "Заявление, которое поступило в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) от Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) с жалобой на платежные системы, находится в процессе рассмотрения", - заявила ТАСС замглавы управления контроля финансовых рынков ФАС Лилия Беляева.Напомним, что еще в конце ноября в ходе совместного заседания президиума ФАС и президиума правления "ОПОРЫ России" глава организации Александр Калинин выразил возмущение размером комиссии за обслуживание, которую взимают платежные системы Visa и MasterCard с бизнесменов. По его словам, это 1,5% за обслуживание крупного бизнеса и до 2,5% - малого. "Тут явно есть дискриминация. Что с этим делать?" - задал тогда вопрос глава "ОПОРЫ России".

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