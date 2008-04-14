JewelTime - jeweltime.biz

Многие люди ошибочно полагают, что конечной драгоценный камень дорогие остановки на алмазы, но в природе существуют и другие, не менее красивый, но более редкие минералы, цена которых зачастую превышает стоимость алмазов.
На Земле очень мало мест для исследований, где существует огромный потенциал для поиска различных типов минералов. Компания ЖЕМЧУЖИНА ВРЕМЯ спонсирует исследования и производство редких драгоценных камней.
Аналитики нашей компании, постоянно контролирует финансовый рынок, чтобы найти надежных партнеров, которые покупают драгоценные камни по самым выгодным ценам, чтобы повысить рентабельность компании.
Мы стараемся, чтобы исследовать глубже в мир таинств драгоценных камней и роскоши. Владельцы этих минералов, обрести уверенность, стабильность, богатство.
Инвестиционные планы:
Цитата:
5% Ежедневно Бесконечно
План Сумма, потраченная ($) Ежедневная Прибыль (%)
План 1 $ 10.00 - $ 50000,00 5,00
130% после 1 дня
План Сумма, потраченная ($) Прибыль (%)
План 1 $ 10.00 - $ 999.00 103.00
План 2 $ 1000,00 - $ 4999,00 104,00
План 3 $ 5000,00 - $ 9999,00 110,00
План 4 $ 10000,00 - $ 19999,00 116,00
План 5 $ 20000,00 - $ 39999,00 125,00
План 6 $ 40000,00 - $ 50000,00 130,00
275% через 5 дней
План Сумма, потраченная ($) Прибыль (%)
План 1 $ 10.00 - $ 999.00 117.00
План 2 $ 1000,00 - $ 4999,00 122,00
План 3 $ 5000,00 - $ 9999,00 160,00
План 4 $ 10000,00 - $ 19999,00 198,00
План 5 $ 20000,00 - $ 39999,00 250,00
План 6 $ 40000,00 - $ 50000,00 275,00
520% через 10 дней
План Сумма, потраченная ($) Прибыль (%)
План 1 $ 10.00 - $ 999.00 150.00
План 2 $ 1000,00 - $ 4999,00 170,00
План 3 $ 5000,00 - $ 9999,00 290,00
План 4 $ 10000,00 - $ 19999,00 380,00
План 5 $ 20000,00 - $ 39999,00 450,00
План 6 $ 40000,00 - $ 50000,00 520,00
1000% после 15 дней
План Сумма, потраченная ($) Прибыль (%)
План 1 $ 10.00 - $ 999.00 180.00
План 2 $ 1000,00 - $ 4999,00 210,00
План 3 $ 5000,00 - $ 9999,00 420,00
План 4 $ 10000,00 - $ 19999,00 540,00
План 5 $ 20000,00 - $ 39999,00 700,00
План 6 $ 40000,00 - $ 50000,00 1000,00
1500% по истечении 30 дней
План Сумма, потраченная ($) Прибыль (%)
План 1 $ 10.00 - $ 999.00 220.00
План 2 $ 1000,00 - $ 4999,00 250,00
План 3 $ 5000,00 - $ 9999,00 620,00
План 4 $ 10000,00 - $ 19999,00 910,00
План 5 $ 20000,00 - $ 39999,00 1270,00
План 6 $ 40000,00 - $ 50000,00 1500,00