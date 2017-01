JewelTime - jeweltime.biz Я не админ!



Принимает:BTC,Payeer,AdvCash,PerfectMoney



Новый проект: JewelTime



Планы nvestment 5% Daily Forever



Минимальный вклад $10



Рефские до 3%



Вывод типа Pуководство



SSL зашита от Comodo CA Limited



Лицензионный скрипт GoldCoders



DDoS зашита от BlackLotus



Перевод с Google:



Цитата: Добро пожаловать в Jewel Time!



Многие люди ошибочно полагают, что конечной драгоценный камень дорогие остановки на алмазы, но в природе существуют и другие, не менее красивый, но более редкие минералы, цена которых зачастую превышает стоимость алмазов.



На Земле очень мало мест для исследований, где существует огромный потенциал для поиска различных типов минералов. Компания ЖЕМЧУЖИНА ВРЕМЯ спонсирует исследования и производство редких драгоценных камней.



Аналитики нашей компании, постоянно контролирует финансовый рынок, чтобы найти надежных партнеров, которые покупают драгоценные камни по самым выгодным ценам, чтобы повысить рентабельность компании.



Мы стараемся, чтобы исследовать глубже в мир таинств драгоценных камней и роскоши. Владельцы этих минералов, обрести уверенность, стабильность, богатство. Инвестиционные планы:



Цитата: 5% Ежедневно Бесконечно

План Сумма, потраченная ($) Ежедневная Прибыль (%)

План 1 $ 10.00 - $ 50000,00 5,00





130% после 1 дня

План Сумма, потраченная ($) Прибыль (%)

План 1 $ 10.00 - $ 999.00 103.00

План 2 $ 1000,00 - $ 4999,00 104,00

План 3 $ 5000,00 - $ 9999,00 110,00

План 4 $ 10000,00 - $ 19999,00 116,00

План 5 $ 20000,00 - $ 39999,00 125,00

План 6 $ 40000,00 - $ 50000,00 130,00





275% через 5 дней

План Сумма, потраченная ($) Прибыль (%)

План 1 $ 10.00 - $ 999.00 117.00

План 2 $ 1000,00 - $ 4999,00 122,00

План 3 $ 5000,00 - $ 9999,00 160,00

План 4 $ 10000,00 - $ 19999,00 198,00

План 5 $ 20000,00 - $ 39999,00 250,00

План 6 $ 40000,00 - $ 50000,00 275,00





520% через 10 дней

План Сумма, потраченная ($) Прибыль (%)

План 1 $ 10.00 - $ 999.00 150.00

План 2 $ 1000,00 - $ 4999,00 170,00

План 3 $ 5000,00 - $ 9999,00 290,00

План 4 $ 10000,00 - $ 19999,00 380,00

План 5 $ 20000,00 - $ 39999,00 450,00

План 6 $ 40000,00 - $ 50000,00 520,00





1000% после 15 дней

План Сумма, потраченная ($) Прибыль (%)

План 1 $ 10.00 - $ 999.00 180.00

План 2 $ 1000,00 - $ 4999,00 210,00

План 3 $ 5000,00 - $ 9999,00 420,00

План 4 $ 10000,00 - $ 19999,00 540,00

План 5 $ 20000,00 - $ 39999,00 700,00

План 6 $ 40000,00 - $ 50000,00 1000,00





1500% по истечении 30 дней

План Сумма, потраченная ($) Прибыль (%)

План 1 $ 10.00 - $ 999.00 220.00

План 2 $ 1000,00 - $ 4999,00 250,00

План 3 $ 5000,00 - $ 9999,00 620,00

План 4 $ 10000,00 - $ 19999,00 910,00

План 5 $ 20000,00 - $ 39999,00 1270,00

План 6 $ 40000,00 - $ 50000,00 1500,00 Посмотреть и Зарегистрироваться



Whois Info:



Цитата: Dates Created on 2016-11-28 - Expires on 2017-11-27 - Updated on 2017-01-15



IP Address 192.31.184.36 is hosted on a dedicated server



IP Location United States - Delaware - Wilmington - Black Lotus Communications



Цитата: Perfect Money® payment complete

Batch # 160706160

Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)

Paid to account: U12238581 (jeweltime)

Amount: 120.00 USD

Memo: Deposit to jeweltime.biz User naale :BTC,Payeer,AdvCash,PerfectMoney$103%PуководствоComodo CA LimitedBlackLotusПеревод с Google:Мой вклад:

Теряешь деньги в хайпах? Инвестируй в реальные проекты! На правах рекламы

www.invest -tracing. com

Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно __________________ Последний раз редактировалось Naale; Сегодня в 19:37 .