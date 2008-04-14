Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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JewelTime - jeweltime.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 19:33
#1
Премиум
 
Аватар Naale
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 39,696
Благодарностей: 2,863
Записей в блоге: 1
КП: 0.003

награды Ветеран MMGP.RU 
JewelTime - jeweltime.biz
Я не админ!

Принимает:BTC,Payeer,AdvCash,PerfectMoney

Новый проект: JewelTime

Планы nvestment 5% Daily Forever

Минимальный вклад $10

Рефские до 3%

Вывод типа Pуководство

SSL зашита от Comodo CA Limited

Лицензионный скрипт GoldCoders

DDoS зашита от BlackLotus

Перевод с Google:

Цитата:
Добро пожаловать в Jewel Time!

Многие люди ошибочно полагают, что конечной драгоценный камень дорогие остановки на алмазы, но в природе существуют и другие, не менее красивый, но более редкие минералы, цена которых зачастую превышает стоимость алмазов.

На Земле очень мало мест для исследований, где существует огромный потенциал для поиска различных типов минералов. Компания ЖЕМЧУЖИНА ВРЕМЯ спонсирует исследования и производство редких драгоценных камней.

Аналитики нашей компании, постоянно контролирует финансовый рынок, чтобы найти надежных партнеров, которые покупают драгоценные камни по самым выгодным ценам, чтобы повысить рентабельность компании.

Мы стараемся, чтобы исследовать глубже в мир таинств драгоценных камней и роскоши. Владельцы этих минералов, обрести уверенность, стабильность, богатство.
Инвестиционные планы:

Цитата:
5% Ежедневно Бесконечно
План Сумма, потраченная ($) Ежедневная Прибыль (%)
План 1 $ 10.00 - $ 50000,00 5,00


130% после 1 дня
План Сумма, потраченная ($) Прибыль (%)
План 1 $ 10.00 - $ 999.00 103.00
План 2 $ 1000,00 - $ 4999,00 104,00
План 3 $ 5000,00 - $ 9999,00 110,00
План 4 $ 10000,00 - $ 19999,00 116,00
План 5 $ 20000,00 - $ 39999,00 125,00
План 6 $ 40000,00 - $ 50000,00 130,00


275% через 5 дней
План Сумма, потраченная ($) Прибыль (%)
План 1 $ 10.00 - $ 999.00 117.00
План 2 $ 1000,00 - $ 4999,00 122,00
План 3 $ 5000,00 - $ 9999,00 160,00
План 4 $ 10000,00 - $ 19999,00 198,00
План 5 $ 20000,00 - $ 39999,00 250,00
План 6 $ 40000,00 - $ 50000,00 275,00


520% через 10 дней
План Сумма, потраченная ($) Прибыль (%)
План 1 $ 10.00 - $ 999.00 150.00
План 2 $ 1000,00 - $ 4999,00 170,00
План 3 $ 5000,00 - $ 9999,00 290,00
План 4 $ 10000,00 - $ 19999,00 380,00
План 5 $ 20000,00 - $ 39999,00 450,00
План 6 $ 40000,00 - $ 50000,00 520,00


1000% после 15 дней
План Сумма, потраченная ($) Прибыль (%)
План 1 $ 10.00 - $ 999.00 180.00
План 2 $ 1000,00 - $ 4999,00 210,00
План 3 $ 5000,00 - $ 9999,00 420,00
План 4 $ 10000,00 - $ 19999,00 540,00
План 5 $ 20000,00 - $ 39999,00 700,00
План 6 $ 40000,00 - $ 50000,00 1000,00


1500% по истечении 30 дней
План Сумма, потраченная ($) Прибыль (%)
План 1 $ 10.00 - $ 999.00 220.00
План 2 $ 1000,00 - $ 4999,00 250,00
План 3 $ 5000,00 - $ 9999,00 620,00
План 4 $ 10000,00 - $ 19999,00 910,00
План 5 $ 20000,00 - $ 39999,00 1270,00
План 6 $ 40000,00 - $ 50000,00 1500,00
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Whois Info:

Цитата:
Dates Created on 2016-11-28 - Expires on 2017-11-27 - Updated on 2017-01-15

IP Address 192.31.184.36 is hosted on a dedicated server

IP Location United States - Delaware - Wilmington - Black Lotus Communications
Мой вклад:

Цитата:
Perfect Money® payment complete
Batch # 160706160
Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)
Paid to account: U12238581 (jeweltime)
Amount: 120.00 USD
Memo: Deposit to jeweltime.biz User naale
__________________
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Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно
Последний раз редактировалось Naale; Сегодня в 19:37.
Naale на форуме  
Старый Сегодня, 19:37
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 14.12.2016
Сообщений: 99
Благодарностей: 12
КП: 0.000
Re: JewelTime - jeweltime.biz
дизайн для подслеповатых влошенцев. браво
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smile007 вне форума  
Старый Сегодня, 19:58
#3
Профессионал
 
Имя: Денис
Пол: Мужской
Адрес: Amsterdam
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 28.07.2015
Сообщений: 967
Благодарностей: 426
КП: 0.000
Re: JewelTime - jeweltime.biz
Мониторов набрал - на дарк банке поднялся или это не тот админ, что скажите?
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На правах рекламы: Теряешь деньги в хайпах? Инвестируй в реальные проекты!

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