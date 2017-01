myhyipsnet Профессионал

Oil Rig Fund Limited - oilrigfund.com Старт 18/01/2017



языки: EN



Новый проект: Oil Rig Fund Limited

Я не админ!





Описание программы

Цитата:

OilRigFund.com is an international investment company specializing in oil trading that involves purchasing securities of companies engaged in oil mining. Global competition for exhausting oil deposits has begun and private companies as well as governments are increasing spends on new equipment in order to get the last profits from oil trades as oil is going to be extinct within next fifty years or so. What we do is investing in companies such as British Petroleum by buying their futures and securities and then re-selling them after a significant price increase.

Перевод с Google: (RU)

Цитата: OilRigFund.com является международная инвестиционная компания, специализирующаяся на торговле нефтью, которая включает в себя покупку ценных бумаг компаний, занимающихся добычей нефти. Глобальная конкуренция за изнурительных залежей нефти началось и частных компаний, а также правительства увеличиваются тратит на новое оборудование для того, чтобы получить последнюю прибыль от нефтяных сделок, как нефть будет исчезнуть в течение следующих пятидесяти лет или около того. Что мы делаем инвестиции в такие компании, как British Petroleum, покупая их фьючерсы и ценные бумаги, а затем перепродавать их после значительного роста цен. + Информация о компании

Цитата: + Company name: Oil Rig Fund Limited

+ Address: 113 Truro Technology Park, Truro, TR1 2XN , United Kingdom

+ Email: support@oilrigfund.com + Планы: Цитата: 8% daily for 15 days, 150% after 7 days, 200% after 5 days, 250% after 3 days











Цитата: * Принимает: Perfect Money, Payeer, BitCoin, AdvCash, PayPal

* Минимальный депозит: $25-100000$

* Реф. программа: upto 10%

* DDoS защита: Ovh Hosting Inc

* Скрипт: GoldCoders - Licensed

* SSL: GREEN BAR COMODO EV SSL - Valid from 07 Dec 2016 - 07 Dec 2017

* Выплаты: Manual



Цитата: Check GoldCoders' HYIP Manager License

oilrigfund.com - Licensed + Whois

Цитата: Name Server: NS1.OILRIGFUND.COM

Name Server: NS2.OILRIGFUND.COM



IP Location: - Quebec - Beauharnois - Ovh Hosting Inc.



Registrar: ENOM, INC.

Domain: Created on 2016-11-16 - Expires on 2017-11-16 - Updated on 2017-01-16

+ Мой вклад:

Цитата: The amount of 200 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U4227222->U11255840. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit from MYHYIPSNET.. Date: 14:50 18.01.17. Batch: 160698824.

>> Посмотреть и Зарегистрироваться <<



Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.

Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.

Я не несу ответственности за ваши решения!

