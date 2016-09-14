Приватбанк внедряет электронные билеты

ПриватБанк совместно с коммунальным предприятием «Львівелектротранс» запускают инновационный проект, который позволит оплачивать проезд в пассажирском транспорте путем применения электронных билетов. Начиная с 23 января 2017 года в городе Львове вместо покупки проездных билетов, можно будет расплатиться за проезд с мобильного телефона.
Изначально такая возможность будет протестирована в городском трамвае №8. Для использования данной услуги нужно скачать официальное приложение Приват24. Далее просто сканировать QR-коды, размещенные на остановках и непосредственно в самом транспорте. Далее полученные билеты также, как и традиционные нужно «закомпостировать» в меню смартфона, и предъявить по запросу контролера.
Глава по развитию розничного бизнеса в Приватбанке Алексей Шабан сообщил что со временим виртуальные билеты будут внедрены по всей стране, эта система очень удобна, и в целом уже понятна многим пассажирам. При этом она безопасна и экономически выгодна.
Одно из главных преимуществ данной технологии в том, что для ее реализации не требуются крупные материальные затраты. Нет необходимости модернизировать движимый состав, остановки или другую инфраструктуру. Новая система может быть полностью введена по всему городу всего за несколько дней. Для этого ненужно устанавливать специальные терминалы или другие устройства, для приема средств или считывания информации. Все что нужно – это распространить специальные QR-наклейки в трансспорте или на остановках, а также провести краткий инструктаж с контролерами и кондукторами. Хотя благодаря этой технологии в будущем скорее всего кондукторы перестанут продавать билеты, и работать на маршрутах.
Специально для mmgp.ru