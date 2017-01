Vassago29

БитЛуна с новой валютой и майнингом #BitLUNA - Новый МЕГА ПРОЕКТ из Великобритании для заработка новой криптовалюты #LunaCoin. Старт будет 29.01.2017. Получаем БОНУС 10$ уже сейчас!

Видео youtu.be/ UlvO7ZuPomw

Ссылка для регистрации: //goo.gl /HFZROs

В проекте BitLuna огромное количество видов заработка:

- Майнинг новой криптовалюты LunaCoin с последующим ее обменом на биткоин;

- Заработок на рекламных пакетах с доходностью 2,5% в день;

- Матрица тринар 3x5 внутри проекта, вход 0.10;

- Заработок без вложений на просмотре рекламы;

- Партнерская программа 5 уровней: 5% : 3% : 1% : 1% : 1%

Уже шахтеры вовсю майнят монету

Luna Coin Properties



Coin Name: LUNA,

Coin Abbreviation: LUNA,

Coin Type: PoW/PoS Hybrid!

Hashing Algorithm: Scrypt,

Difficulty Retargetting Algorithm: Simple Mode

Time Between Blocks (in seconds): 120

Block Reward: 25,

Block Reward Halving Rate: 1,000,000

Premine?: 0%,

Total Coins: 50,000,000

Yearly Interest %: 15

Minimum Stake Age (in days): 30

Maximum Stake Age (in days): 90

Based on all your choices above, here are some key bits of information about your LUNA:: Show Additional Information,

Daily Block Count: 720,

Coins Generated Per Day: 18,000

Time Between Halvings: 45.66

Maximum Block Size: 2 MB

Windows Wallet, Linux (Ubuntu) Wallet, Mac (OS X) Wallet, Paper Wallet Generator, Android Wallet, Free Node Hosting for LUNA members

Mining Pool

Luna Premium Block Explorer



LunaCoin is exciting new opportunity, we offer a coin that is 0% premined,

