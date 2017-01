bizneser Топ Мастер

Хочешь стать миллионером? Два основных правила инвестирования в биткойн

Кто хочет стать миллионером? Где бы ни был задан этот вопрос, практически везде в ответ можно услышать выкрики “я” от массы желающих. Ещё только один другой вопрос, на который можно получить подобный хор ответов, это “Кто хочет мороженного”? Истории о людях по типу “из грязи в князи” вдохновляют.



Когда речь идёт о биткойнах, есть все основания полагать, что криптовалюта в состоянии создавать богатство. Даже небольшие количества биткойнов сделали их владельцев невероятно богатыми людьми. В декабре 2015 года издание The Guardian сообщило о случае с Кристоффером Кохом (Kristoffer Koch) – норвежцем, который в 2009 году купил биткойны по $26,60. Кох приобрел в общей сложности 5000 биткойнов, и его инвестиция по курсу 2015 года стоила $886 000.



По состоянию на текущий момент, инвестиция Кристоффера составляет $4 075 000.



Давайте на примере господина Коха попробуем выявить некоторые закономерности, которые могут позволить вам также стать биткойн-миллионером.



Глупо держаться за все свои монеты



Первое правило каких-либо инвестиций – покупать и держать. Но даже легендарный господин Кох продал часть своего вклада. По информации The Guardian:



“Кох поменял пятую часть своих 5000 биткойнов, обменяв их на достаточное количество крон, чтобы купить квартиру в Toyen – одном из богатых районов норвежской столицы”.



Если речь идёт о биткойне, то он, как минимум, удвоился в цене с января по декабрь 2016 года. Кто устоит перед соблазном по-быстрому срубить денег, перевести в фиат часть полученной прибыли и потратить её на отпуск – или купить дом своей мечты?



Понятно, что людям трудно откладывать на потом своё счастье, если они могут дотянуться до него сегодня. Это большой вызов не только для биткойн-инвесторов, но и практически для каждого держателя активов. Было бы совершенно безрассудно время от времени не зафиксировать некоторую прибыль, но если вы намерены получить прибыль, то большую часть биткойнов стОит удерживать.



Помните, Кох даже забыл о биткойнах, которые купил почти шесть лет назад. Будет лучше, если вы забудете о вашей заначке и проявите терпение, если хотите заработать сколько-то серьезные деньги.



Держите биткойны в безопасности



Если у вас есть биткойны, не забудьте позаботиться об их в безопасности.



Вот некоторые идеи, как это сделать. Помните, не позволяйте вашему богатству валяться вместе с богатством других, например, в кошельке на бирже. Храните биткойны в кошельке, секретный ключ которого вы контролируете. А еще лучше инвестируйте в аппаратный кошелек.



Кроме того, обзаведитесь доверенным лицом, у которого есть доступ к вашим биткойнам. По крайней мере, в случае вашей смерти, биткойны достанутся наследникам. Это элементарно. Не теряйте свои деньги. Ведь чем больше биткойн растёт в цене, тем выше вероятность того, что вы станете жертвой кражи.



Вернемся к случаю Коха, который забыл пароль от кошелька и чуть не потерял доступ ко всем своим сказочным богатствам. Запоминайте пароли и храните биткойны в безопасном месте.



Сколько надо биткойнов, чтобы стать миллионером?



Сложно ответить на этот вопрос. Биткойн очень волатилен, и если проинвестировать сегодня, то можно как приобрести так и потерять деньги.



Другой вопрос в том, когда вы хотите стать миллионером: это займет два года? 10 лет? 35 лет? Будет ли доллар в цене? Что можно будет купить за миллион долларов в ближайшие 50 лет?



Мы могли бы, конечно, основываться на гипотезе, что все будет идти как идёт, и в следующие пару десятилетий продолжится небольшая инфляция. Тогда вы, в конечном итоге, станете сказочно богаты. Но, к сожалению, таких гарантий не может дать никто.



Тем не менее, известные нам истории позволяют не падать духом. Совсем недавно, в 2010 году во Флориде, программист по имени Лазло Ханьец (Laszlo Hanyecz) заплатил за пиццу 10 000 биткойнов, которые он намайнил. Сегодня эта пицца стоила бы более $8 млн.



Экспоненциальный рост цены биткойна заставляет многих людей питать надежду. Как говорит Фрэн Страджнар (Fran Strajnar) с BraveNewCoin.com:



“50/50 шанс того, что 100 BTC в течение 35 лет будут стоить $1 млн.”



100 BTC стоят $81 500. Можно только сказать, что тем, кто поверил раньше, было легче. Чем дольше откладывать инвестицию в биткойн, тем сложнее будет стать биткойн-миллионером – из-за увеличения стартовой цены.



Доминик Зинис (Dominik Zynis), советник Wings.ai, добавляет:



“100 BTC будут стоить $1 млн. до конца 2020 года. Я предсказал это в 2011”.



Мораль здесь такова, что у каждого должно быть некоторое представление о криптовалютах, в частности о биткойне. В конце концов, если бы господин Кох не верил в биткойн или не купил их с самого начала, он не сделал бы целое состояние. Счастливого вам инвестирования и, цитируя известный голливудский блокбастер, “Да сопутствует вам Сила”.



