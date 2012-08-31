Сергей Мавроди назвал создателей криптовалюты MAVRO мошенниками

Создатель МММ напомнил, что компания не работает в России. Ранее стало известно, что одна из новых криптовалют названа в честь бизнесмена.
В своём сообщении Мавроди заявил, что не имеет никакого отношения к ряду проектов, якобы работающих с МММ.
Цитата:
|
«И никаких криптовалют, кстати, я не выпускал. MAVRO.ORG это тоже мошенники»,—
написал он. Сайт Мавроди в России заблокирован.
Мавроди подчеркнул, что его нет в социальных сетях. Он только публикует видео на собственном канале в vimeo.
Команда, работающая над проектом MAVRO, заявляла, что напрямую связана с копиями МММ, появившихся после выхода Мавроди из тюрьмы.
Напомним, Сергей Мавроди был осуждён на 4,5 года и вышел на свободу в 2007 году. После этого он запустил несколько копий МММ в разных странах.
Цитата:
|
«Мы — команда энтузиастов, которые работали в МММ 2011, МММ 2012 и далее в MMMGLOBAL. Занимались разработкой кабинетов для МММ с 2012 года и развитием МММ в СНГ и Китае. МММ — это технически мы»,—
говорится в обращении создателей криптовалюты.
Проект существует около месяца, за это время на нём уже зарегистрировались более 33 тысяч пользователей. Как говорится на сайте, криптовалюта имеет открытый исходный код и будет развиваться при помощи маркетинговой программы двух лет, потом работа будет осуществляться только с теми, кто был приглашён.