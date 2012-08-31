Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
За каждого вновь обращенного мы даем по 5 поинтов! Секта MMGP.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 398,464 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Сергей Мавроди назвал создателей криптовалюты MAVRO мошенниками

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, LiteCoin, PPCoin и прочих подобных p2p валютах
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:13
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:50
#1
Профессионал
 
Имя: Анна
Пол: Женский
Адрес: Анапа
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 1,193
Благодарностей: 494
КП: 0.405
Сергей Мавроди назвал создателей криптовалюты MAVRO мошенниками
Создатель МММ напомнил, что компания не работает в России. Ранее стало известно, что одна из новых криптовалют названа в честь бизнесмена.

В своём сообщении Мавроди заявил, что не имеет никакого отношения к ряду проектов, якобы работающих с МММ.

Цитата:
«И никаких криптовалют, кстати, я не выпускал. MAVRO.ORG это тоже мошенники»,—
написал он. Сайт Мавроди в России заблокирован.

Мавроди подчеркнул, что его нет в социальных сетях. Он только публикует видео на собственном канале в vimeo.


Команда, работающая над проектом MAVRO, заявляла, что напрямую связана с копиями МММ, появившихся после выхода Мавроди из тюрьмы.

Напомним, Сергей Мавроди был осуждён на 4,5 года и вышел на свободу в 2007 году. После этого он запустил несколько копий МММ в разных странах.

Цитата:
«Мы — команда энтузиастов, которые работали в МММ 2011, МММ 2012 и далее в MMMGLOBAL. Занимались разработкой кабинетов для МММ с 2012 года и развитием МММ в СНГ и Китае. МММ — это технически мы»,—
говорится в обращении создателей криптовалюты.

Проект существует около месяца, за это время на нём уже зарегистрировались более 33 тысяч пользователей. Как говорится на сайте, криптовалюта имеет открытый исходный код и будет развиваться при помощи маркетинговой программы двух лет, потом работа будет осуществляться только с теми, кто был приглашён.

__________________
На правах рекламы: Теряешь деньги в хайпах? Инвестируй в реальные проекты!

Rich-and-Free-вклады застрахованы!|Новости хайп индустрии, рефбек выше на HyipStat.top|Инвестирую тут MONHYIP!|Bestinvestor.ru-Как получить прибыль?|Лучшие инвест идеи на 2017г|Кто пользуется Bitcoin нуженэтот сервис(!)|Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций! RCB-5000%-HyipClub
Анна Чернобай на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:13
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
«Последователи Мавроди» запустили собственную криптовалюту Mavro NikofAlex Горячие новости 6 Сегодня 02:59
Глава Тинькофф Банка назвал криптовалюты «утопией» Анна Чернобай Новости криптовалют 7 10.11.2016 11:43
Советник президента РФ по Интернету назвал блокчейн и криптовалюты вирусом dengov Новости криптовалют 2 23.06.2016 15:19
Сергей Мавроди и китайский биткоиновый бум FTPPSFTP Новости криптовалют 12 13.11.2015 07:46
Сергей Мавроди-Я не аферист tigr Новости в мире финансов и инвестиций 4 11.11.2015 09:36

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
На Украине предложили сажать на 10 лет за отрицание «российской агрессии»
От Happy Money в разделе «Политика и экономика»
Аватар hyipview
profitseason - profitseason.com
От hyipview в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Джонни Диллинджер
Россияне демонстрируют лояльность к политическим решениям властей
От Джонни Диллинджер в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар denisimo
buildbank-www.buildbank.biz
От denisimo в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Oliver Frank
Крым продал имущество Коломойского на 25 млн долларов
От Oliver Frank в разделе «Политика и экономика»
Аватар EvgenFreeman
Fipmaker-fipmaker.com
От EvgenFreeman в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube