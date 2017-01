BitMera - bitmera.biz Я не админ!







Принимает:BTC,Payeer,AdvCash,PerfectMoney



Новый проект: Bitmera Investments Limited



Планы nvestment 2% - 5% в день в течение 7 - 42 дней (Principal Назад)



Минимальный вклад $25



Рефские до 4%



Вывод типа Pуководство



SSL зашита от Comodo CA Limited



Лицензионный скрипт GoldCoders



DDoS зашита от GeniusGuard



Перевод с Google:



Цитата: О Bitmera Инвестиции

Почему нас?



Bitmera Investments является экспертом команда опытных трейдеров Bitcoin и финансовых аналитиков с более чем 10-летним опытом работы на валютном рынке и добычи полезных ископаемых BTC Если вы находитесь в поиске надежных инвестиционных направлений и хотят получить стабильный доход в течение длительного времени - вы ' ве пришли в нужное место! Наша компания рада предложить услугу доверительного управления высокого качества и эффективно управлять вашими активами для максимальной прибыли. Bitmera Инвестиции участвует в торговле на обоих рынках Bitcoin и Forex с 2010 года За это время мы зарекомендовали себя только с лучшей стороны и завоевала доверие тысяч клиентов по всему миру. Наша компания предлагает инвесторам со всего мира благоприятные условия, чтобы заработать на рынке частного криптографического обмена валюты и торговли. Наша профессиональная команда трейдеров готова круглосуточно, чтобы обеспечить вам стабильный доход с вашей только усилия, чтобы зарегистрировать и инвестировать в наши планы. Мы с удовольствием поделимся всю прибыль с физическими лицами, которые вкладывают деньги с Bitmera инвестиций, наша компания торгуется в Bitcoin и получать прибыль для всех наших инвесторов. Мы покупаем низкая цена Bitcoin на одном рынке и продавать высокую цену Bitcoin на другом рынке, наши роботы могут сделать автоматизированный Bitcoin Trading. Инвестиционные планы:



Цитата: СТАРТЕР

Использованную сумму: $ 25.00 - $ 249.00

Ежедневная прибыль: 2.00%

Инвестиционный период: 7 календарных дней

Основной депозит Возврат: Да



БРОНЗА

Использованную сумму: $ 250,00 - $ 499,00

Ежедневная прибыль: 2.50%

Инвестиционный период: 14 календарных дней

Основной депозит Возврат: Да



СЕРЕБРЯНЫЙ

Использованную сумму: $ 500.00 - $ 1999.00

Ежедневная прибыль: 3.00%

Инвестиционный период: 21 календарных дней

Основной депозит Возврат: Да



ЗОЛОТО

Использованную сумму: $ 2000,00 - $ 4999,00

Ежедневная прибыль: 3.50%

Инвестиционный период: 28 календарных дней

Основной депозит Возврат: Да



PLATINUM

Использованную сумму: $ 5000,00 - $ 9999,00

Ежедневная прибыль: 4.00%

Инвестиционный период: 35 календарных дней

Основной депозит Возврат: Да



DIAMOND

Использованную сумму: $ 10000,00 - $ 25000,00

Ежедневная прибыль: 5.00%

Инвестиционный период: 42 календарных дней

Основной депозит Возврат: Да Whois Info:



Цитата: Dates Created on 2017-01-17 - Expires on 2018-01-16 - Updated on 2017-01-17



IP Address 104.148.77.123 is hosted on a dedicated server



IP Location United States - California - Los Angeles - Genius Guard

Посмотреть и Зарегистрироваться



Мой вклад:



Цитата: Perfect Money® payment complete

Batch # 160675840

Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)

Paid to account: U12002343 (Bitmera Investments Limited)

Amount: 250.00 USD

