Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
За каждого вновь обращенного мы даем по 5 поинтов! Секта MMGP.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 398,454 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

BitMera - bitmera.biz

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:42
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:28
#1
Премиум
 
Аватар Naale
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 39,690
Благодарностей: 2,863
Записей в блоге: 1
КП: 0.003

награды Ветеран MMGP.RU 
BitMera - bitmera.biz
Я не админ!



Принимает:BTC,Payeer,AdvCash,PerfectMoney

Новый проект: Bitmera Investments Limited

Планы nvestment 2% - 5% в день в течение 7 - 42 дней (Principal Назад)

Минимальный вклад $25

Рефские до 4%

Вывод типа Pуководство

SSL зашита от Comodo CA Limited

Лицензионный скрипт GoldCoders

DDoS зашита от GeniusGuard

Перевод с Google:

Цитата:
О Bitmera Инвестиции
Почему нас?

Bitmera Investments является экспертом команда опытных трейдеров Bitcoin и финансовых аналитиков с более чем 10-летним опытом работы на валютном рынке и добычи полезных ископаемых BTC Если вы находитесь в поиске надежных инвестиционных направлений и хотят получить стабильный доход в течение длительного времени - вы ' ве пришли в нужное место! Наша компания рада предложить услугу доверительного управления высокого качества и эффективно управлять вашими активами для максимальной прибыли. Bitmera Инвестиции участвует в торговле на обоих рынках Bitcoin и Forex с 2010 года За это время мы зарекомендовали себя только с лучшей стороны и завоевала доверие тысяч клиентов по всему миру. Наша компания предлагает инвесторам со всего мира благоприятные условия, чтобы заработать на рынке частного криптографического обмена валюты и торговли. Наша профессиональная команда трейдеров готова круглосуточно, чтобы обеспечить вам стабильный доход с вашей только усилия, чтобы зарегистрировать и инвестировать в наши планы. Мы с удовольствием поделимся всю прибыль с физическими лицами, которые вкладывают деньги с Bitmera инвестиций, наша компания торгуется в Bitcoin и получать прибыль для всех наших инвесторов. Мы покупаем низкая цена Bitcoin на одном рынке и продавать высокую цену Bitcoin на другом рынке, наши роботы могут сделать автоматизированный Bitcoin Trading.
Инвестиционные планы:

Цитата:
СТАРТЕР
Использованную сумму: $ 25.00 - $ 249.00
Ежедневная прибыль: 2.00%
Инвестиционный период: 7 календарных дней
Основной депозит Возврат: Да

БРОНЗА
Использованную сумму: $ 250,00 - $ 499,00
Ежедневная прибыль: 2.50%
Инвестиционный период: 14 календарных дней
Основной депозит Возврат: Да

СЕРЕБРЯНЫЙ
Использованную сумму: $ 500.00 - $ 1999.00
Ежедневная прибыль: 3.00%
Инвестиционный период: 21 календарных дней
Основной депозит Возврат: Да

ЗОЛОТО
Использованную сумму: $ 2000,00 - $ 4999,00
Ежедневная прибыль: 3.50%
Инвестиционный период: 28 календарных дней
Основной депозит Возврат: Да

PLATINUM
Использованную сумму: $ 5000,00 - $ 9999,00
Ежедневная прибыль: 4.00%
Инвестиционный период: 35 календарных дней
Основной депозит Возврат: Да

DIAMOND
Использованную сумму: $ 10000,00 - $ 25000,00
Ежедневная прибыль: 5.00%
Инвестиционный период: 42 календарных дней
Основной депозит Возврат: Да
Whois Info:

Цитата:
Dates Created on 2017-01-17 - Expires on 2018-01-16 - Updated on 2017-01-17

IP Address 104.148.77.123 is hosted on a dedicated server

IP Location United States - California - Los Angeles - Genius Guard

Посмотреть и Зарегистрироваться

Мой вклад:

Цитата:
Perfect Money® payment complete
Batch # 160675840
Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)
Paid to account: U12002343 (Bitmera Investments Limited)
Amount: 250.00 USD
Memo: Deposit to Bitmera Investments User naale
__________________
На правах рекламы: Теряешь деньги в хайпах? Инвестируй в реальные проекты!

www.invest-tracing.com
Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно
Naale на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:42
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Подмосковье привлечет еще 2,2 трлн рублей инвестиций
От Dmitriy News в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар loveforex
Как лучше организовать e-mail рассылку
От loveforex в разделе «Маркетинг: общий форум»
Аватар moskva
Россия увеличила вложения в гособлигации США
От moskva в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Lev
Trade Facilitation www.tradefacility.info
От Lev в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
В Китае начал работу новый завод Volvo
От Oziris в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Monte_Kristo
Помогите оплатить покупку
От Monte_Kristo в разделе «PayPal»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube