BitMera - bitmera.biz

Планы nvestment 2% - 5% в день в течение 7 - 42 дней (Principal Назад)
Минимальный вклад $25
Рефские до 4%
Вывод типа Pуководство
SSL зашита от Comodo CA Limited
Лицензионный скрипт GoldCoders
DDoS зашита от GeniusGuard
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О Bitmera Инвестиции
Почему нас?
Bitmera Investments является экспертом команда опытных трейдеров Bitcoin и финансовых аналитиков с более чем 10-летним опытом работы на валютном рынке и добычи полезных ископаемых BTC Если вы находитесь в поиске надежных инвестиционных направлений и хотят получить стабильный доход в течение длительного времени - вы ' ве пришли в нужное место! Наша компания рада предложить услугу доверительного управления высокого качества и эффективно управлять вашими активами для максимальной прибыли. Bitmera Инвестиции участвует в торговле на обоих рынках Bitcoin и Forex с 2010 года За это время мы зарекомендовали себя только с лучшей стороны и завоевала доверие тысяч клиентов по всему миру. Наша компания предлагает инвесторам со всего мира благоприятные условия, чтобы заработать на рынке частного криптографического обмена валюты и торговли. Наша профессиональная команда трейдеров готова круглосуточно, чтобы обеспечить вам стабильный доход с вашей только усилия, чтобы зарегистрировать и инвестировать в наши планы. Мы с удовольствием поделимся всю прибыль с физическими лицами, которые вкладывают деньги с Bitmera инвестиций, наша компания торгуется в Bitcoin и получать прибыль для всех наших инвесторов. Мы покупаем низкая цена Bitcoin на одном рынке и продавать высокую цену Bitcoin на другом рынке, наши роботы могут сделать автоматизированный Bitcoin Trading.
Инвестиционные планы:
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СТАРТЕР
Использованную сумму: $ 25.00 - $ 249.00
Ежедневная прибыль: 2.00%
Инвестиционный период: 7 календарных дней
Основной депозит Возврат: Да
БРОНЗА
Использованную сумму: $ 250,00 - $ 499,00
Ежедневная прибыль: 2.50%
Инвестиционный период: 14 календарных дней
Основной депозит Возврат: Да
СЕРЕБРЯНЫЙ
Использованную сумму: $ 500.00 - $ 1999.00
Ежедневная прибыль: 3.00%
Инвестиционный период: 21 календарных дней
Основной депозит Возврат: Да
ЗОЛОТО
Использованную сумму: $ 2000,00 - $ 4999,00
Ежедневная прибыль: 3.50%
Инвестиционный период: 28 календарных дней
Основной депозит Возврат: Да
PLATINUM
Использованную сумму: $ 5000,00 - $ 9999,00
Ежедневная прибыль: 4.00%
Инвестиционный период: 35 календарных дней
Основной депозит Возврат: Да
DIAMOND
Использованную сумму: $ 10000,00 - $ 25000,00
Ежедневная прибыль: 5.00%
Инвестиционный период: 42 календарных дней
Основной депозит Возврат: Да
Whois Info:
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Dates Created on 2017-01-17 - Expires on 2018-01-16 - Updated on 2017-01-17
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