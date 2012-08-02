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Сбербанк и Alibaba Group создадут совместный проект стоимостью в несколько млрд $

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Старый Сегодня, 14:31
#1
Интересующийся
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 27
Благодарностей: 4
КП: 0.000
Сбербанк и Alibaba Group создадут совместный проект стоимостью в несколько млрд $
Сегодня стало известно, что Alibaba Group и Сбербанк рассматривают возможности создания совместного детища в e-commerce сфере. Создание и запуск проекта запланирован в первых двух кварталах 2017 года. Согласно информации, Alibaba Group хочет расширить работающий бизнес по трансграничной торговле в России и странах СНГ. Сбербанк, в основном, выступит в роли инвестора, а также будет основным владельцем бизнеса. По требованиям правительства, Сбербанк должна держать в своих руках больше 50% проекта.



Переговоры по законопроекту велись администрацией президента и представителями ЦБ с декабря 2016 по январь текущего года. Близкий к данным переговорам источник сообщает, что стороны пришли к общему согласию: создание бизнеса, но только при том условии, что созданная компания будет юридическим лицом РФ, а Сбербанку будет принадлежать больше 50% бизнеса.

Второй источник, близкий к этому делу сообщает, что совместный проект компании планируют запустить до лета. От Сбербанка ожидаются инвестиционные вливания, а также управление маркетингом и логистикой. Вкладом Alibaba Group в совместный проект станет действующий бизнес в интернет-торговле, что позволит захватить больше влияния на рынках России, СНГ, и других стран.

Собеседник сообщает, что это будет крупным проект. Стоимость будущего детища оценивается в несколько миллиардов долларов. Объединение действующего бизнеса Alibaba Group и поддержка Сбербанка позволят захватить большой кусок рынка торговли.

Одним из вкладов в СП станет маркетплейс AliExpress — один из крупнейших торговых площадок в Китая и сети. За декабрь посещаемость сайта превысили отметку в 614 млн пользователей, а 30% трафика — русские пользователи.


Так как проект пока что находиться на стадии переговоров, а китайцы сложно идут на контакт — дата начала СП может отодвинуться.


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Lonsdayl вне форума  
Старый Сегодня, 14:35
#2
Любитель
 
Имя: Иван
Пол: Мужской
Адрес: Кемерово
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 07.09.2016
Сообщений: 391
Благодарностей: 46
КП: 0.080
Re: Сбербанк и Alibaba Group создадут совместный проект стоимостью в несколько млрд $
Цитата:
Сообщение от Lonsdayl Посмотреть сообщение
Сбербанк, в основном, выступит в роли инвестора,
Впервые слышу, чтобы китайцам нужны были инвестиции.

Наверное скоро в каждом отделении сбербанка откроются магазины с китайскими шмотками. а их инкассаторы будут возить посылки с Алиэкспресс. В это я быстрей поверю чем в инвестиции.
realnotstory вне форума  
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