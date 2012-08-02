Сбербанк и Alibaba Group создадут совместный проект стоимостью в несколько млрд $

Сегодня стало известно, что Alibaba Group и Сбербанк рассматривают возможности создания совместного детища в e-commerce сфере. Создание и запуск проекта запланирован в первых двух кварталах 2017 года. Согласно информации, Alibaba Group хочет расширить работающий бизнес по трансграничной торговле в России и странах СНГ. Сбербанк, в основном, выступит в роли инвестора, а также будет основным владельцем бизнеса. По требованиям правительства, Сбербанк должна держать в своих руках больше 50% проекта.
Переговоры по законопроекту велись администрацией президента и представителями ЦБ с декабря 2016 по январь текущего года. Близкий к данным переговорам источник сообщает, что стороны пришли к общему согласию: создание бизнеса, но только при том условии, что созданная компания будет юридическим лицом РФ, а Сбербанку будет принадлежать больше 50% бизнеса.
Второй источник, близкий к этому делу сообщает, что совместный проект компании планируют запустить до лета. От Сбербанка ожидаются инвестиционные вливания, а также управление маркетингом и логистикой. Вкладом Alibaba Group в совместный проект станет действующий бизнес в интернет-торговле, что позволит захватить больше влияния на рынках России, СНГ, и других стран.
Собеседник сообщает, что это будет крупным проект. Стоимость будущего детища оценивается в несколько миллиардов долларов. Объединение действующего бизнеса Alibaba Group и поддержка Сбербанка позволят захватить большой кусок рынка торговли.
Одним из вкладов в СП станет маркетплейс AliExpress — один из крупнейших торговых площадок в Китая и сети. За декабрь посещаемость сайта превысили отметку в 614 млн пользователей, а 30% трафика — русские пользователи.
Так как проект пока что находиться на стадии переговоров, а китайцы сложно идут на контакт — дата начала СП может отодвинуться.
Специально для mmgp.ru