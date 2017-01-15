сash empire - cash-empire.com

Cash-Empire.com разработала и предлагает всем заинтересованным использовать современный и выгодный инструмент онлайн инвестирования. Каждый клиент нашей компании может использовать практически любую сумму для того, чтобы регулярно получать пассивный доход, и это очень легко сделать! Достаточно пройти короткую процедуру регистрации, осуществить перевод денег, и ваши деньги начнут работать.
Инвест планы:
104-125% через 1 день или 110-160% через 2 дня или 125-350% через 5 дней или 170-720% через 10 дней
депозит:
18.01.17 08:55 Transfer Sent Payment: 150.00 USD to account U13977627 from U1294xxx. Batch: 160654765. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to cash-empire.com User allhyips.
The amount of 10 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U41======->U13977627. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to cash-empire.com User nadus.. Date: 09:45 18.01.17. Batch: 160660983.
Ага. Только самый жирный что-то не спешит инвестировать. Интересно почему?
листинг на таких мониторах оформляется автоматически - админ оплачивает стоимость листинга и проект добавляется на монитор. дальнейшие действия админ монитора производит вручную - делает депозит в проект, выставляет рефбек и т. д.