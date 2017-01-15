Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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сash empire - cash-empire.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 12:53
#1
Топ Мастер
 
Пол: Женский
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.07.2008
Сообщений: 66,485
Благодарностей: 4,843
Записей в блоге: 3
КП: 0.148

награды Ветеран MMGP.RU 
сash empire - cash-empire.com
Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта. Тема создана с целью информирования и не является призывом к действию.

старт 18.01.2017 PerfectMoney Верифицирован, 0 Trust Score point(s) Payeer Bitcoin AdvCash

языки: EN



Описание:

Цитата:
Cash-Empire.com разработала и предлагает всем заинтересованным использовать современный и выгодный инструмент онлайн инвестирования. Каждый клиент нашей компании может использовать практически любую сумму для того, чтобы регулярно получать пассивный доход, и это очень легко сделать! Достаточно пройти короткую процедуру регистрации, осуществить перевод денег, и ваши деньги начнут работать.
Инвест планы:

104-125% через 1 день или 110-160% через 2 дня или 125-350% через 5 дней или 170-720% через 10 дней

депозит:

18.01.17 08:55 Transfer Sent Payment: 150.00 USD to account U13977627 from U1294xxx. Batch: ‎160654765. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to cash-empire.com User allhyips.

подробности:

Минимальный вклад: 10$
Максимальный вклад: 100000$
Реферальские: 3%
Выплаты: инстантом
Скрипт: GoldCoders cash-empire.com - Licensed
Особенности: SSL This page is secure (valid HTTPS).

Name Server: ns1.easy-geo-dns.com
Name Server: ns2.easy-geo-dns.com
Name Server: ns3.easy-geo-dns.com
Name Server: ns4.easy-geo-dns.com

Creation Date: 2017-01-15T15:12:54.00Z
Updated Date: 2017-01-16T15:38:31.00Z

Registrar: NAMECHEAP INC

РЕГИСТРАЦИЯ
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Последний раз редактировалось all-hyips; Сегодня в 12:56.
all-hyips на форуме  
Старый Сегодня, 12:57
#2
Hyip-Cruiser.com
Премиум
 
Аватар Hyip-Cruiser
 
Пол: Мужской
Адрес: Интернет
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 20.11.2007
Сообщений: 53,625
Благодарностей: 5,580
КП: 0.455

награды Ветеран MMGP.RU 
Re: сash empire - cash-empire.com
Депозит:

Date : 01/18/2017 08:57
From/To Account : U13977627
Amount : -200.00
Currency : USD
Batch : 160655008
Memo : Shopping Cart Payment. Deposit to cash-empire.com User hyipcruiser.
-
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Старый Сегодня, 12:58
#3
HDS
Мастер
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Возраст: 33
Адрес: Украина
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.05.2013
Сообщений: 4,616
Благодарностей: 4,455
КП: 0.005
Re: сash empire - cash-empire.com
посмотрим за развитием
__________________
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Старый Сегодня, 13:03
#4
Профессионал
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Возраст: 25
Адрес: Какая разница...
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.09.2015
Сообщений: 5,411
Благодарностей: 2,562
КП: 0.356
Re: сash empire - cash-empire.com
Сразу жирные моники со старта, админ, что же ты задумал?
__________________
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Conqueror-V на форуме  
Сказали спасибо:
Старый Сегодня, 13:20
#5
Профессионал
 
Пол: Женский
Регистрация: 16.05.2015
Сообщений: 1,207
Благодарностей: 1,495
КП: 0.425
Re: сash empire - cash-empire.com
Цитата:
Сообщение от Conqueror-V Посмотреть сообщение
Сразу жирные моники со старта, админ, что же ты задумал?
Ага. Только самый жирный что-то не спешит инвестировать. Интересно почему?
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Zolotze вне форума  
Старый Сегодня, 13:26
#6
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.01.2017
Сообщений: 114
Благодарностей: 11
КП: 0.000
Re: сash empire - cash-empire.com
Попробую затестить

The amount of 10 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U41======->U13977627. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to cash-empire.com User nadus.. Date: 09:45 18.01.17. Batch: 160660983.
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Nadus на форуме  
Старый Сегодня, 13:35
#7
Профессионал
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Возраст: 25
Адрес: Какая разница...
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.09.2015
Сообщений: 5,411
Благодарностей: 2,562
КП: 0.356
Re: сash empire - cash-empire.com
Цитата:
Сообщение от Zolotze Посмотреть сообщение
Ага. Только самый жирный что-то не спешит инвестировать. Интересно почему?
листинг на таких мониторах оформляется автоматически - админ оплачивает стоимость листинга и проект добавляется на монитор. дальнейшие действия админ монитора производит вручную - делает депозит в проект, выставляет рефбек и т. д.
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Conqueror-V на форуме  
Сказали спасибо:
Старый Сегодня, 13:37
#8
Интересующийся
 
Имя: Максим
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.03.2009
Сообщений: 144
Благодарностей: 9
КП: 0.003
Re: сash empire - cash-empire.com
Симпатичный проект. Присмотрюсь еще
__________________
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makSSSimka на форуме  
Старый Сегодня, 13:56
#9
Топ Мастер
 
Пол: Женский
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.07.2008
Сообщений: 66,485
Благодарностей: 4,843
Записей в блоге: 3
КП: 0.148

награды Ветеран MMGP.RU 
Автор темы Re: сash empire - cash-empire.com
Цитата:
Сообщение от Conqueror-V Посмотреть сообщение
Сразу жирные моники со старта, админ, что же ты задумал?
админ на Английском уверенно балакает, на вряд ли он сможет ответить
__________________
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Старый Сегодня, 14:09
#10
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 02.03.2012
Сообщений: 5,028
Благодарностей: 4,180
КП: 0.046
Re: сash empire - cash-empire.com
Цитата:
Сообщение от Zolotze Посмотреть сообщение
Только самый жирный что-то не спешит инвестировать.
судя по isp он далеко не жирный)
myhyips.net 0.10 0.10
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deneb на форуме  
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