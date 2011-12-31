Рейтинг хайп портфелей. Тут же конкурс.

Хайп портфель
- это несколько Хайп-проектов разной доходности объединенных в один актив, что позволяет диверсифицировать риски для инвестора за счет оптимального соотношения между уровнем риска, объемом инвестиций и ожидаемой доходностью.
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Рейтинг Хайп-портфелей позволяет оценить результативность действий, совершенных управляющим данного портфеля.
Как работает.
В нашей статистике возле каждого проекта в таблице есть звездочка при нажатии на которую проект будет добавлен Вам в портфель. Удалить счет с портфеля можно еще раз нажав на звездочку.
Все портфели автоматически попадают в рейтинг портфелей.
Конкурс - Лучший хайп портфель.
Призовой фонд 500 USD
На базе рейтинга портфелей, объявляем постоянно действующий конкурс.
В конкурсе «Лучший хайп портфель» выигрывает тот участник, который покажет наилучшие показатели доходности своего инвестиционного портфеля в хайп проектах.
Стартуем с 1 февраля!