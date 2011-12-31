Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Рейтинг хайп портфелей. Тут же конкурс.

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Старый Сегодня, 12:40
#1
Премиум
 
Регистрация: 12.01.2017
Сообщений: 11
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Рейтинг хайп портфелей. Тут же конкурс.
Хайп портфель - это несколько Хайп-проектов разной доходности объединенных в один актив, что позволяет диверсифицировать риски для инвестора за счет оптимального соотношения между уровнем риска, объемом инвестиций и ожидаемой доходностью.

Цитата:
Рейтинг Хайп-портфелей позволяет оценить результативность действий, совершенных управляющим данного портфеля.
Как работает.

В нашей статистике возле каждого проекта в таблице есть звездочка при нажатии на которую проект будет добавлен Вам в портфель. Удалить счет с портфеля можно еще раз нажав на звездочку.



Все портфели автоматически попадают в рейтинг портфелей.

Конкурс - Лучший хайп портфель. Призовой фонд 500 USD

На базе рейтинга портфелей, объявляем постоянно действующий конкурс.

В конкурсе «Лучший хайп портфель» выигрывает тот участник, который покажет наилучшие показатели доходности своего инвестиционного портфеля в хайп проектах.

Стартуем с 1 февраля!
Последний раз редактировалось HyipMe; Сегодня в 13:26.
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