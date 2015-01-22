Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством). Важная информация Ответить Первый пост Сегодня, 12:40 Сегодня, 12:40 Сегодня, 11:39 #1 Baronx Любитель

Имя: Алекс Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 22.01.2015 Сообщений: 884 Благодарностей: 0 КП: 0.000 fermanew.ru -Fermanew Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.

Старт проекта:13.11.16







Fermanew

Как зарабатывать в игре ?



1.На Ваш выбор предоставлен большой выбор различных посадок! Они отличаются стоимостью посадки и стоимостью собираемого урожая. Урожай каждого вида востребован в системе! Сажайте, выращивайте, собирайте и продавайте системе или на бирже. Также Вы можете из этого урожая что-нибудь приготовить и получить ещё больше прибыли! Выбор за Вами!



2.Выкупайте у фермеров продукты и готовьте различные блюда. Огромное разнообразие блюд не даст Вам скучать. Готовые блюда продавайте системе или на бирже. Периодически система выкупает некоторые из блюд по особенной цене! Открывайте новые изготавливающие здания и готовьте ещё больше блюд! Станьте настоящим шеф-поваром!



3.Хотите заработать без особых вложений? Пожалуйста! Устраивайтесь на работу к фермерам и получайте зарплату за выполненую работу деньгами или продуктами которые можно продать на бирже. Устраиваться на работу можно к любому колличеству фермеров, всё ограничивается только вашим свободным для игры временем.



4.Приглашайте друзей и получайте вознаграждения в размере 8 % от суммы их пополнений в системе! Полученные средства можно сразу же Вывести на свой счёт одной из предлагаемых платёжных систем. Если приглашённые Вами участники пригласят ещё кого-то, Вы будете получать 5 % от суммы их пополнений. Следующие приглашенные принесут вам 1 %. Удачных заработков!



Давай вместе разберёмся, что и где расположено:

1. Это навигационное меню. С его помощью ты можешь перемещаться по страницам аккаунта.

2. Это твоя статистика: твой аватар, уровень аккаунта, балансы для покупок и для вывода. Она обновляется автоматически. Не стоит лишний раз обновлять страницу браузера для получения актуальных данных. Система всё делает за тебя.

3. Это твоя игровая карта. Тут расположены твои посадки, здания и прочее. Изменить расположен ие ты можешь в любой момент, просто нажми на кнопку «Изменить расположение».

4. Здесь ты можешь приобрести новые здания или посмотреть список уже приобретённых!







1. Здесь ты видишь карту участка. Всего ты можешь на него посадить 169 посадок.

2. Тут отображена стоимость посадки одной клетки.

3. Тут отображено колличество урожая с одной грядки и время созревания.



Грядки засеваются один раз, после чего урожай будут приносить пожизнено.

Ты можешь сажать даже деревья. Деревья садятся поштучно. Некоторые деревья можно сажать несколько раз, т.е. ты будешь иметь несколько деревьев одного вида. Для покупки деревьев жми на карте игры на кнопку «Магазин».







Животные



В магазине имеются строения, предназначенные для содержания животных. На данный момент доступы Козы, Коровы, Куры, Овцы и Свиньи.







Максимум ты можешь иметь до 8 животных на каждой такой постройке.

Стоимость каждого 10 000 . После покупки ты можешь накормить животное кормом и оно принесёт тебе какой-нибудь продукт. Коровы приносят молоко, куры приносят яйца, козы приносят козье молоко, из свиней ты получаешь бекон. Скормив 1 мешок корма, ты получишь 10 продуктов. Животное будет производить их 1 час. После того, как ты соберёшь продукт, животное будет отдыхать ещё 15 минут! Животное не исчезнет. Приобретаешь ты его навсегда! ЖивотныеВ магазине имеются строения, предназначенные для содержания животных. На данный момент доступы Козы, Коровы, Куры, Овцы и Свиньи.Максимум ты можешь иметь до 8 животных на каждой такой постройке.Стоимость каждого 10 000 . После покупки ты можешь накормить животное кормом и оно принесёт тебе какой-нибудь продукт. Коровы приносят молоко, куры приносят яйца, козы приносят козье молоко, из свиней ты получаешь бекон. Скормив 1 мешок корма, ты получишь 10 продуктов. Животное будет производить их 1 час. После того, как ты соберёшь продукт, животное будет отдыхать ещё 15 минут! Животное не исчезнет. Приобретаешь ты его навсегда!

Продукты и их изготовление



Пора приступать к изготовлению продуктов. Для этого нам понадобятся производящие их здания. Купить их можно нажав на кнопку «Магазин» в блоке на странице с общей картой игры.

Серого цвета отображены здания, которые ты ещё не покупал. Цветными отображены уже купленные здания. Приобрети здание, чтобы иметь возможность производить в нём продукты. Кстати, каждое здание производит уникальные продукты.



Продажа продуктов



Ты можешь продать продукт системе по указанной системной цене. Полученные серебряные монеты попадают сразу на твой баланс к выводу. Продажа происходит моментально и без задержек. Просто укажи количество единиц выбранного продукта для продажи и нажми кнопку «Продать системе»

.

Почему система не выкупает мой собранный урожай?



Изготовление продуктов - это обязательная и неотъемлемая часть проекта. Если хочешь продать свой урожай, воспользуйся биржей спроса.

Более подробная информация об игре имеется в разделе Справка



Реферальная программа:

3-х уровневая:8%- 5% -1% (вывод)



Платежные системы:

Payeer, Яндекс Деньги



Мой вклад:





Зарегистрироваться 3-х уровневая:8%- 5% -1% (вывод)Payeer, Яндекс Деньги 1.На Ваш выбор предоставлен большой выбор различных посадок! Они отличаются стоимостью посадки и стоимостью собираемого урожая. Урожай каждого вида востребован в системе! Сажайте, выращивайте, собирайте и продавайте системе или на бирже. Также Вы можете из этого урожая что-нибудь приготовить и получить ещё больше прибыли! Выбор за Вами!2.Выкупайте у фермеров продукты и готовьте различные блюда. Огромное разнообразие блюд не даст Вам скучать. Готовые блюда продавайте системе или на бирже. Периодически система выкупает некоторые из блюд по особенной цене! Открывайте новые изготавливающие здания и готовьте ещё больше блюд! Станьте настоящим шеф-поваром!3.Хотите заработать без особых вложений? Пожалуйста! Устраивайтесь на работу к фермерам и получайте зарплату за выполненую работу деньгами или продуктами которые можно продать на бирже. Устраиваться на работу можно к любому колличеству фермеров, всё ограничивается только вашим свободным для игры временем.4.Приглашайте друзей и получайте вознаграждения в размере 8 % от суммы их пополнений в системе! Полученные средства можно сразу же Вывести на свой счёт одной из предлагаемых платёжных систем. Если приглашённые Вами участники пригласят ещё кого-то, Вы будете получать 5 % от суммы их пополнений. Следующие приглашенные принесут вам 1 %. Удачных заработков!Пора приступать к изготовлению продуктов. Для этого нам понадобятся производящие их здания. Купить их можно нажав на кнопку «Магазин» в блоке на странице с общей картой игры.Серого цвета отображены здания, которые ты ещё не покупал. Цветными отображены уже купленные здания. Приобрети здание, чтобы иметь возможность производить в нём продукты. Кстати, каждое здание производит уникальные продукты.Ты можешь продать продукт системе по указанной системной цене. Полученные серебряные монеты попадают сразу на твой баланс к выводу. Продажа происходит моментально и без задержек. Просто укажи количество единиц выбранного продукта для продажи и нажми кнопку «Продать системе»Почему система не выкупает мой собранный урожай?Изготовление продуктов - это обязательная и неотъемлемая часть проекта. Если хочешь продать свой урожай, воспользуйся биржей спроса.

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