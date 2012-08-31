Hyundai инвестирует $3,1 млрд в американские заводы

Автопроизводитель Hyundai Motor заявил о намерении инвестировать $3,1 млрд в существующие производственные мощности в США. Компания также рассматривает возможность строительства нового завода на самом прибыльном в мире автомобильном рынке, что поможет создать тысячи новых рабочих мест.
Южнокорейская автомобильная группа, которая включает в себя филиал Kia Motors Corp., заявила, что будет тратить деньги в течение следующих пяти лет на научные исследования и разработку новых технологий, таких как автономные транспортные средства, а также на модернизацию существующих мощностей.
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"Рынок США имеет решающее значение для нашего успеха в качестве глобального автопроизводителя. Мы будем продолжать расширять свое присутствие на ключевом рынке. Наши инвестиции также помогут усилиям США по созданию новых рабочих мест", -
сказал президент Hyundai Motor Чон Джин Хенг группе иностранных репортеров.
Такое заявление было сделано на фоне растущего давления по отношению к автопроизводителям со стороны властей США, которые настаивают на увеличении производства автомобилей на американской территории.
На прошлой неделе Toyota Motor активизировала свои усилия, подчеркивая стремление увеличить вклад в экономику США, после критики со стороны избранного президента США Дональда Трампа. В компании заявили, что вложат миллиарды долларов в экономику страны в течение следующих нескольких лет.
Аналогичные заявления были озвучены и представителями Fiat Chrysler Automobiles, которые также сообщили, что инвестируют $1 млрд в два завода на территории США, что приведет к созданию 2 тыс. новых рабочих мест.
У Hyundai в настоящее время есть завод в Монтгомери, штат Алабама, в то время как Kia запускает завод в штате Джорджия.