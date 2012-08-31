Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Набираем умных постеров. Оплата сдельная и нереально высокая.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 398,407 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Hyundai инвестирует $3,1 млрд в американские заводы

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:01
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 21:28
#1
Профессионал
 
Имя: Анна
Пол: Женский
Адрес: Анапа
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 1,187
Благодарностей: 494
КП: 0.405
Hyundai инвестирует $3,1 млрд в американские заводы
Автопроизводитель Hyundai Motor заявил о намерении инвестировать $3,1 млрд в существующие производственные мощности в США. Компания также рассматривает возможность строительства нового завода на самом прибыльном в мире автомобильном рынке, что поможет создать тысячи новых рабочих мест.



Южнокорейская автомобильная группа, которая включает в себя филиал Kia Motors Corp., заявила, что будет тратить деньги в течение следующих пяти лет на научные исследования и разработку новых технологий, таких как автономные транспортные средства, а также на модернизацию существующих мощностей.

Цитата:
"Рынок США имеет решающее значение для нашего успеха в качестве глобального автопроизводителя. Мы будем продолжать расширять свое присутствие на ключевом рынке. Наши инвестиции также помогут усилиям США по созданию новых рабочих мест", -
сказал президент Hyundai Motor Чон Джин Хенг группе иностранных репортеров.

Такое заявление было сделано на фоне растущего давления по отношению к автопроизводителям со стороны властей США, которые настаивают на увеличении производства автомобилей на американской территории.

На прошлой неделе Toyota Motor активизировала свои усилия, подчеркивая стремление увеличить вклад в экономику США, после критики со стороны избранного президента США Дональда Трампа. В компании заявили, что вложат миллиарды долларов в экономику страны в течение следующих нескольких лет.

Аналогичные заявления были озвучены и представителями Fiat Chrysler Automobiles, которые также сообщили, что инвестируют $1 млрд в два завода на территории США, что приведет к созданию 2 тыс. новых рабочих мест.

У Hyundai в настоящее время есть завод в Монтгомери, штат Алабама, в то время как Kia запускает завод в штате Джорджия.

__________________
На правах рекламы: Инвестируй в лучшие стартапы Рунета!

Rich-and-Free-вклады застрахованы!|Новости хайп индустрии, рефбек выше на HyipStat.top|Инвестирую тут MONHYIP!|Bestinvestor.ru-Как получить прибыль?|Лучшие инвест идеи на 2017г|Кто пользуется Bitcoin нуженэтот сервис(!)|Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций! RCB-5000%-HyipClub
Анна Чернобай на форуме  
Старый Сегодня, 21:41
#2
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 05.01.2017
Сообщений: 30
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Re: Hyundai инвестирует $3,1 млрд в американские заводы
бешенные сумы-Бешенные тачки
__________________
На правах рекламы: Инвестируй в лучшие стартапы Рунета!
Ura123 вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:01
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Концерн Hyundai Heavy инвестирует $4,3 миллиарда в судостроение inik1080 Новости в мире финансов и инвестиций 30 16.12.2016 14:22
Hyundai Heavy Industries инвестирует в строительство судостроительного завода в РФ Oziris Новости в мире финансов и инвестиций 2 04.09.2016 21:03
Саудовская Аравия угрожает Обаме распродать американские активы на $750 млрд Oliver Frank Новости в мире финансов и инвестиций 4 17.04.2016 23:08
Американские стартапы собрали $19,2 млрд за 3 месяца Андреслав Новости в мире финансов и инвестиций 0 17.07.2015 02:09
Американские ИТ-компании потеряют более $35 млрд из-за шпионажа АНБ Tigrenish Новости в мире финансов и инвестиций 0 12.06.2015 02:00

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар sum iskorka
Apple включила двухступенчатую проверку аккаунта в iMessage и FaceTime
От sum iskorka в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватара нет
Доллар остается вблизи декабрьского максимума
От Dmitriy News в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
ПАММ-счет Valeriy23: 3151 (Privatefx.com)
От Serbinito в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар werterok
instanthourlyearn - instanthourlyearn.com
От werterok в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар DaTre
Отдам ЕГолды
От DaTre в разделе «Архив: Обмен электронных валют»
Аватара нет
Mini-biznes.ru - Mini-biznes
От Владимир Жилин в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube