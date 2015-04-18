Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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LimPay - limpay.net

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
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Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
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Старый Сегодня, 21:18
#1
Любитель
 
Имя: Вячеслав
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 18.04.2015
Сообщений: 569
Благодарностей: 45
КП: 0.213
LimPay - limpay.net
Я не создатель/админ данного проекта.



LimPay

Среднедоходный проект с популярным бессрочным маркетингом. Ежедневная прибыль по депозитам составляет 2%. Подробный расчет на каждый день вы можете узнать, воспользовавшись калькулятором инвестиций на главной странице сайта.
✈ Старт: 14.01.2017 в 18:00 по МСК
Маркетинг: 2% в день бессрочно
Минимальный вклад: 1 USD
Максимальный вклад: 100000 USD
Количество депозитов, которые может создать инвестор, не ограничено.
Минимальная сумма для выплат: 0.02 USD
Принимает: Payeer, Perfect Money
Тип выплат: инстант
Реф-программа: 5%
Техническая часть:
— уникальный дизайн
— SSL сертификат
— защита от DDoS
— мультиязычность
Посмотреть/Инвестировать: http://limpay.net/?i=5354

Депозит:

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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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