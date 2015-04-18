LimPay - limpay.net

Я не создатель/админ данного проекта.
LimPay
Среднедоходный проект с популярным бессрочным маркетингом. Ежедневная прибыль по депозитам составляет 2%. Подробный расчет на каждый день вы можете узнать, воспользовавшись калькулятором инвестиций на главной странице сайта.
✈ Старт: 14.01.2017 в 18:00 по МСК
Маркетинг: 2% в день бессрочно
Минимальный вклад: 1 USD
Максимальный вклад: 100000 USD
Количество депозитов, которые может создать инвестор, не ограничено.
Минимальная сумма для выплат: 0.02 USD
Принимает: Payeer, Perfect Money
Тип выплат: инстант
Реф-программа: 5%
Техническая часть:
— уникальный дизайн
— SSL сертификат
— защита от DDoS
— мультиязычность
Посмотреть/Инвестировать: http://limpay.net/?i=5354
Депозит: