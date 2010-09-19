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Стартап Shiftgig привлек $20 млн для трудоустройства краткосрочных работников

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Стартап Shiftgig привлек $20 млн для трудоустройства краткосрочных работников


Маркетплейс Shiftgig, соединяющий работодателей с рабочими, ищущими краткосрочные вакансии, привлек $20 млн. инвестиций в третьем раунде финансирования. Текущие инвестиции поступили от венчурных фондов DRW Venture Capital, FJ Labs, GGV Capital и KDWC Ventures.

Основанная в 2012 году, Shiftgig является первой подобной платформой, которая активно использует принципы мегаэкономики, позволяя выбирать работникам удобные для них часы и дни, когда они хотят трудиться, а также подобрать подходящего работодателя. Этот сервис не предназначен для сотрудников, которые стремятся подняться по карьерной лестнице, а создан для тех, кто ищет для себя максимально гибкий рабочий график.



Ранее Shiftgig привлек $36 млн., в том числе $22 млн. финансирования в 2015 году – во время его предыдущего инвестиционного раунда. Стартап из Чикаго планирует значительно расширить свою роль в быстро развивающейся экономике, увеличить свои продажи и маркетинговые усилия.

Онлайн-маркетплейсы являются ключевыми драйверами так званой цифровой экономики, с такими крупными брендами, как eBay, Uber, Amazon и Airbnb, являющимися многомиллиардными компаниями. В прошлом году мы уже наблюдали значительные инвестиции в маркетплейсы, в том числе в OfferUp, который привлек $119 млн., чтобы помочь людям покупать и продавать вещи на местном уровне. И не так давно платформа подержанной одежды Vinted получила $27 млн., маркетплейс Notonthehighstreet.com закрыл раунд на $27,5 млн., а интернет-аукцион Catawiki привлек $82 млн.

Сервисы по найму персонала привлекли большой объем капитала в ноябре. Платформа Hired закрыла раунд C на отметке $70 млн. Ранее Muse получила $16 млн., чтобы расширить свой сервис набора персонала, испанская Jobandtalent привлекла $42 млн., Job Today подняла $10 млн., Jobbio получила $5,6 млн., а Handshake привлек $10,5 млн., чтобы помочь студентам из колледжа находить рабочие места и проходить стажировку.


"Успех Uber, LYFT, Postmates и других стартапов наглядно продемонстрировал, что миллионы людей стремятся иметь максимально гибкий график работы", – отметил Эдди Лу, один из основателей и генеральный директор Shiftgig. "Потребители не являются единственными, кто пользуется данной платформой; многие предприятия также начинают думать стратегически о будущем своих рабочих. Это финансирование позволит нам выполнить нашу миссию соединения предприятий с миллионами квалифицированных почасовых работников".

Последние исследования свидетельствуют о том, что американская мегаэкономика находится близко возле уровня $800 млрд., поэтому такие компании, как Shiftgig, активно обслуживающие растущий спрос на «непостоянных» работников, имеют большой потенциал для своего дальнейшего развития.

"Shiftgig является неоспоримым лидером на американском рынке среди остальных подобных маркетплейсов", – добавил Фабрис Гринда, один из основателей FJ Labs. "Многие подобные сервисы сейчас очень популярны: люди стремятся быть максимально «гибкими» в своем отношении к работе, учитывая при этом высокий уровень использования смартфонов, увеличение требований со стороны предприятий и все более «жесткие» рынки труда".

Перевод специально для форума MMGP.ru

http://venturebeat.com/2017/01/17/jo...-term-workers/

https://text.ru/antiplagiat/587e4d1b13b8f
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