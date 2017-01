pilot10 Топ Мастер

Ирландский студент написал алгоритм шифрования, способный противостоять атаке квантов

Шейн Карран, студент пятого курса колледжа Terenure написал алгоритм под названием “qCrypt,” который является криптографическим решением для хранения данных, резистентным к атаке квантового компьютера.



За последние два года о квантовых компьютерах было много противоречивых новостей и споров: многие эксперты предполагали, что введение в эксплуатацию квантовых компьютеров поставит крест на большинстве существующих алгоритмов шифрования с публичными ключами.



Национальное Агентство Безопасности США ранее опубликовало меморандум, посвященный квантовым технологиям, имевший целью предупредить население о потенциальных угрозах, связанных с изобретением квантовых компьютеров, для государственных сервисов и различных индустрий.



Однако в январе текущего года 16-летний ирландский студент, которого пресса уже назвала ведущим ирландским технологом и исследователем 2017го, с успехом продемонстрировал возможности qCrypt, алгоритма, обеспечивающего более высокий уровень безопасности и конфиденциальности, в сравнении с другими существующими криптографическими системами шифрования.



Профессор University of Dublin Джон Данион высоко оценил работу Каррана, предвосхищающую эффект от внедрения квантовых технологий на криптографические системы.



“qCrypt — это новейшая, децентрализованная система хранения данных, которая обеспечивает наивысшую степень защиты пользователей, из существующих на сегодняшний день. Алгоритм, лежащий в основе системы, обнаруживает устойчивость к будущим атакам с использованием вычислительных мощностей квантовых компьютеров”, — отметил Данион.



За заслуги и достижения в области технологии Карран был вознагражден чеком на сумму в 5 000 долларов и возможностью представить страну на Европейском конкурсе молодых ученых в Эстонии.



