Ирландский студент написал алгоритм шифрования, способный противостоять атаке квантов

Шейн Карран, студент пятого курса колледжа Terenure написал алгоритм под названием “qCrypt,” который является криптографическим решением для хранения данных, резистентным к атаке квантового компьютера.
За последние два года о квантовых компьютерах было много противоречивых новостей и споров: многие эксперты предполагали, что введение в эксплуатацию квантовых компьютеров поставит крест на большинстве существующих алгоритмов шифрования с публичными ключами.
Национальное Агентство Безопасности США ранее опубликовало меморандум, посвященный квантовым технологиям, имевший целью предупредить население о потенциальных угрозах, связанных с изобретением квантовых компьютеров, для государственных сервисов и различных индустрий.
Однако в январе текущего года 16-летний ирландский студент, которого пресса уже назвала ведущим ирландским технологом и исследователем 2017го, с успехом продемонстрировал возможности qCrypt, алгоритма, обеспечивающего более высокий уровень безопасности и конфиденциальности, в сравнении с другими существующими криптографическими системами шифрования.
Профессор University of Dublin Джон Данион высоко оценил работу Каррана, предвосхищающую эффект от внедрения квантовых технологий на криптографические системы.
“qCrypt — это новейшая, децентрализованная система хранения данных, которая обеспечивает наивысшую степень защиты пользователей, из существующих на сегодняшний день. Алгоритм, лежащий в основе системы, обнаруживает устойчивость к будущим атакам с использованием вычислительных мощностей квантовых компьютеров”, — отметил Данион.
За заслуги и достижения в области технологии Карран был вознагражден чеком на сумму в 5 000 долларов и возможностью представить страну на Европейском конкурсе молодых ученых в Эстонии.
Источник: TheMerkle