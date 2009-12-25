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Глава Blockchain.info сравнил волатильность биткоина и британского фунта

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Глава Blockchain.info сравнил волатильность биткоина и британского фунта
В сравнении с британским фунтом стерлингов биткоин можно считать менее рискованным активом, убежден CEO компании Blockchain Питер Смит. Такое заявление он сделал на стартовавшем сегодня, 17 января, Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает Reuters.


Thomson Reuters ✔ @thomsonreuters
What does #blockchain mean for business & society? @blockchain CEO @OneMorePeter on #DavosToday w/ @axelthrelfall: http://tmsnrt.rs/2j3n92X
12:51 - 17 января 2017

«Биткоин все еще менее волатильная валюта, чем фунт… и несколько более волатильная, чем евро», — сказал Смит.
Также он подчеркнул, что сегодня биткоин является настоящим примером цифрового актива.

47-я ежегодная сессия Всемирного экономического форума проходит в швейцарском Давосе с 17 по 20 января и примет рекордное число делегатов — около 3 тысяч. По традиции среди них будет несколько десятков президентов и руководителей правительств, главы международных организаций и известные общественные деятели.

В последние годы организаторы форума во главе с его создателем профессором Клаусом Швабом стремятся формулировать повестку максимально широко, демонстративно уходя от сугубо финансового фокуса, свойственного периоду мирового кризиса 2008-2009 гг.

В прошлом году форум был озаглавлен Mastering the Fourth Industrial Revolution, теперь же «четвертая промышленная революция» — лишь один из подпунктов программы, получившей философское название «Отзывчивое и ответственное лидерство».

Другие подпункты — переосмысление глобальной кооперации, придание нового импульса мировой экономике, реформирование капитализма.

Среди других представителей криптовалютного сообщества в мероприятии примет участие канадский предприниматель и инвестор Дон Тэпскотт, соавтор книги «Революция блокчейна».

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биткоин, инвестор, форум
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