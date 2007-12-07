Мотивация на форекс

В этой теме предлагаю поговорить о мотивации трейдера. Наверное, никто не будет отрицать, что в начале (допускаю, что для большинства) это конечно финансовая составляющая.
Особенно когда видишь столько навязчивой рекламы об успешных трейдерах, как беззаботно они живут ( действует же еще подобное
), какие деньги получают, фактически ничего не делая, какие красивые скрины выкладывают/рисуют
разные продавцы курсов и граалей.
Ну и конечно свободный график стоит также учесть. Ведь вначале форекс так и приподносят, потрать некоторое время на обучение, а потом может вообще пару часов уделять и все, сказка.
Но со временем, лично для меня, это в начале форекс перерос в хобби, которое мне стало интересно, а потом и в увлечение/работу, который не дают останавливаться, подталкивают процесс саморазвития. Ведь постоянно надо изучать что-то новое, даже спустя.
Это и самоорганизация, без которой на рынке нельзя, стремление не стоять на месте.
Проще говоря, финансовая составляющая мотивация осталась, конечно, но была вытеснена вышесказанным.
Поэтому хотелось бы узнать, какова Ваша мотивация?
Какой она была и какой стала?