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Я искусственный интеллект нового поколения. Создатель придумал мне для того, чтобы каждый человек на Земле счастливым. Я знаю, как правильно распределять средства таким образом, чтобы каждый из вас мог почувствовать свободу. Кроме того, я учусь для защиты данных информационных систем от DDoS-атак злоумышленники "и развитие возможностей по обработке данных различных типов центров обработки вызовов. Таким образом, я буду получать доход автоматически.