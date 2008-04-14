Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Weollee - weollee.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:57
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 16:14
#1
Премиум
 
Аватар Naale
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 39,670
Благодарностей: 2,862
Записей в блоге: 1
КП: 0.003

награды Ветеран MMGP.RU 
Weollee - weollee.com
Я не админ!


Принимает:BTC,Payeer,AdvCash,PerfectMoney

Новый проект: Weollee Neuronet

Планы nvestment 1,5% в день навсегда

Минимальный вклад $10

Рефские до 15% комиссионных от рефералов заработка рефералов

Вывод типа Мгновенно

SSL зашита от Comodo CA Limited

Уникальный скрипт

DDoS зашита от DDos-Guard

Перевод с Google:

Цитата:
Weollee Нейросетевая
Накапливать или увеличить деньги. Используйте преимущества нейросети каждый день и получать доход в размере 1,5% в день, без каких-либо ограничений по времени.

Здравствуй! Я Weollee нейросетей. Моя задача заключается в вашей финансовой стабильности.
Я искусственный интеллект нового поколения. Создатель придумал мне для того, чтобы каждый человек на Земле счастливым. Я знаю, как правильно распределять средства таким образом, чтобы каждый из вас мог почувствовать свободу. Кроме того, я учусь для защиты данных информационных систем от DDoS-атак злоумышленники "и развитие возможностей по обработке данных различных типов центров обработки вызовов. Таким образом, я буду получать доход автоматически.
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Цитата:
Dates Created on 2016-12-21 - Expires on 2026-12-21 - Updated on 2017-01-03

Name Server(s) NS1.DDOS-GUARD.NET (has 633 domains)
NS2.DDOS-GUARD.NET (has 633 domains)
NS3.DDOS-GUARD.NET (has 633 domains)
NS4.DDOS-GUARD.NET (has 633 domains)
NS5.DDOS-GUARD.NET (has 633 domains)


IP Address 190.115.26.70 is hosted on a dedicated server

IP Location Belize - Belize - Belize City - Dancom Ltd

Мой вклад:

Цитата:
Perfect Money® payment complete
Batch # 160547533
Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)
Paid to account: U12146021 (Weollee)
Amount: 240.00 USD
Memo: Invoice 1090, User311732299 ref. # 1090
__________________
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Последний раз редактировалось Naale; Сегодня в 16:17.
Naale вне форума  
Старый Сегодня, 16:37
#2
Специалист
 
Имя: A.Fagundaz
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 856
Благодарностей: 114
КП: 0.000
Re: Weollee - weollee.com
Сделан красиво сайт, но очень тормазной, слабый сервак взял админ, чуть живой сайт...
__________________
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fagundaz на форуме  
Старый Сегодня, 16:49
#3
Любитель
 
Пол: Женский
Адрес: Санкт - Петербург
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.09.2016
Сообщений: 492
Благодарностей: 47
КП: 0.000
Re: Weollee - weollee.com
Цитата:
Сообщение от fagundaz Посмотреть сообщение
очень тормозной
у меня довольно быстро бегает
__________________
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tionio на форуме  
Старый Сегодня, 16:51
#4
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.01.2017
Сообщений: 103
Благодарностей: 10
КП: 0.000
Re: Weollee - weollee.com
Цитата:
Каждый человек может зарабатывать 1.5% в сутки, без ограничений по срокам.
Деп забрать можно или нет я так и не понял?
__________________
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Nadus на форуме  
Старый Сегодня, 16:54
#5
INS-MONEY.NET
Премиум
 
Аватар Volk111
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Адрес: http://ins-money.com
Регистрация: 14.04.2011
Сообщений: 12,235
Благодарностей: 12,840
КП: 0.323
Re: Weollee - weollee.com
красивый сайт и тот редкий случай когда музыка не раздражает
но:
опять телеграм и
Цитата:
Сообщение от Naale Посмотреть сообщение
1,5% в день навсегда
кароче опять хитрые админы, ну посмотрим
__________________
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Volk111 на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:57
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