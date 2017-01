veranika55 Профессионал

decenter.me - Decenter.me





Работает на мессенджере Telegram

Цель проекта: Обеспечить возможность инвесторам получать большую прибыль, что не возможно при старом подходе к экономике, поэтому проект и предложил свой новый подход.



Это кратко о легенде... Если вы сочтете это легендой.



Инвестиционные условия:

3% до конца жизни проекта.



Все выплаты осуществляются автоматически на счет с которого вы делали депозит, поэтому нигде нет кнопки вывод.



Реферальная комиссия платится автоматически на те кошельки, которые вы прописали в установках в Telegram, поэтому их желательно сразу все прописать.





Работает с платежными системами PerfectMoney, Payeer, Bitcoin.

Реферальная комиссия - 5%.



Уникальный скрипт, DDoS защита от CloudFlare, SSL-сертификат от Comodo (входит в комплект услуг от CloudFlare)



Тексты грамотные, уникальные на английском языке.



Посмотреть и зарегистрироваться в проекте



Прямая ссылка на бот в Telegramm



Мой вклад

10:39 17.01.17 Transfer 160535649 U12401998

Sent Payment 10.00 USD to account U12401998. Memo: Shopping Cart Payment. Perfect Money deposit to DecenterMe. Payment ID: NH84402259

