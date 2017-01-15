Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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decenter.me - Decenter.me

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:16
#1
Профессионал
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.01.2016
Сообщений: 1,878
Благодарностей: 1,324
КП: 0.045
decenter.me - Decenter.me
Старт проекта 15 января.


Работает на мессенджере Telegram
Цель проекта: Обеспечить возможность инвесторам получать большую прибыль, что не возможно при старом подходе к экономике, поэтому проект и предложил свой новый подход.

Это кратко о легенде... Если вы сочтете это легендой.

Инвестиционные условия:
3% до конца жизни проекта.

Все выплаты осуществляются автоматически на счет с которого вы делали депозит, поэтому нигде нет кнопки вывод.

Реферальная комиссия платится автоматически на те кошельки, которые вы прописали в установках в Telegram, поэтому их желательно сразу все прописать.


Работает с платежными системами PerfectMoney, Payeer, Bitcoin.
Реферальная комиссия - 5%.

Уникальный скрипт, DDoS защита от CloudFlare, SSL-сертификат от Comodo (входит в комплект услуг от CloudFlare)

Тексты грамотные, уникальные на английском языке.

Посмотреть и зарегистрироваться в проекте

Прямая ссылка на бот в Telegramm Decenter.me

Мой вклад
10:39 17.01.17 Transfer 160535649 U12401998
decenter.me - Decentralized Investment Management -10.19 0.199 Sent Payment 10.00 USD to account U12401998. Memo: Shopping Cart Payment. Perfect Money deposit to DecenterMe. Payment ID: NH84402259
__________________
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Результаты моей работы за 2016 год.
Реинкарнация CRP.center - Rainbow-IC. Elizion. PaytUP.
veranika55 на форуме  
Старый Сегодня, 15:20
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 08.11.2015
Сообщений: 15
Поблагодарили: 2 раз
КП: 0.000
Re: decenter.me - Decenter.me
��Deposit - Decenter.me:
Transaction: 899653f2fe3830d1b1eebc0279df467b5b772382e053cd8325 51fa86638bfdb1
Payment system: Bitcoin (BTC)
Amount: 0.06 BTC = $48.81
Date: 2017-01-15 13:09:08

Total deposit: 0.06 BTC = 48.81 USD
__________________
На правах рекламы: Инвестируй в лучшие стартапы Рунета!
sibnia на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:26
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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