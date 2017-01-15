decenter.me - Decenter.me

Старт проекта 15 января.
Работает на мессенджере Telegram
Цель проекта:
Обеспечить возможность инвесторам получать большую прибыль, что не возможно при старом подходе к экономике, поэтому проект и предложил свой новый подход.
Это кратко о легенде... Если вы сочтете это легендой.
Инвестиционные условия:
3% до конца жизни проекта.
Все выплаты осуществляются автоматически на счет с которого вы делали депозит, поэтому нигде нет кнопки вывод.
Реферальная комиссия платится автоматически на те кошельки, которые вы прописали в установках в Telegram, поэтому их желательно сразу все прописать.
Работает с платежными системами PerfectMoney, Payeer, Bitcoin.
Реферальная комиссия - 5%.
Уникальный скрипт, DDoS защита от CloudFlare, SSL-сертификат от Comodo (входит в комплект услуг от CloudFlare)
Тексты грамотные, уникальные на английском языке.
Посмотреть и зарегистрироваться в проекте
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Мой вклад
10:39 17.01.17 Transfer 160535649 U12401998
decenter.me - Decentralized Investment Management -10.19 0.199 Sent Payment 10.00 USD to account U12401998. Memo: Shopping Cart Payment. Perfect Money deposit to DecenterMe. Payment ID: NH84402259