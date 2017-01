Известный моддер превратил Xbox One S в игровой ноутбук

В консоли Xbox One S разработчики постарались решить две основные проблемы, которые были у оригинальной Xbox One: новинка стала мощнее и несколько тоньше своей предшественницы. Однако, по мнению известного моддера Бена Хека, Microsoft ещё есть к чему стремиться. Для доказательства своего утверждения Хек немного поработал над Xbox One S, превратив консоль в подобие игрового ноутбука.Готовое устройство не только получило Full HD-дисплей, но и стало немного компактнее Xbox One S. Для того чтобы уменьшить размеры, моддер поменял расположение основных компонентов, а также установил в корпус несколько дополнительных вентиляторов, которые должны охлаждать "начинку" консоли.Единственным недостатком нового устройства можно считать отсутствие встроенной батареи. Для игр пользователям обязательно нужно подключать консоль к розетке.