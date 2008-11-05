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Важная информация Ответить Первый пост Сегодня, 12:24 Сегодня, 12:24 Сегодня, 12:02 #1 Temo58 Любитель

Имя: Дмитрий Пол: Мужской Адрес: Казань Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 14.12.2012 Сообщений: 153 Благодарностей: 11 КП: 0.031 Барак Обама: незаконченный портрет



Барак Обама не допустил серьезных ошибок на посту президента США – несмотря на опасения скептиков. Но и упований самых восторженных своих сторонников не оправдал.

Барак Обама покидает свой пост совсем не так как его предшественник – Джордж Буш-младший. Последний его твит из Белого Дома собрал уже более 1,7 миллионов лайков – рекордное достижение за все президентство. Нет, нельзя сказать, что люди рыдают, прощаясь с Обамой – в отличии от него самого, пустившего слезу во время итоговой речи. Но его рейтинг (55-57%) - один из самых высоких, который был у уходящих президентов.



Однако если сопоставить как Обаму встречали ровно восемь лет назад, когда он только вступал в Белый Дом, с нынешним к нему отношением, то картина будет более объективной. «Чуда не случилось» — так можно суммировать общую оценку мировых СМИ. Хотя в них проскальзывает много плохо скрываемого разочарования, в целом мнение таково – «он стал не худшим президентом». Оно и логично – энтузиазм не бывает продолжительным.



Барак Обама явился воплощением американской мечты – сын нищего студента из Африки, выросший без отца, представитель расового меньшинства, самостоятельно пробился в жизни до небывалых высот – благодаря уму и прилежанию. У Обамы были довольно несчастные родители, рано ушедшие из жизни, и он вынужден был с ранних лет полагаться на самого себя, конечно, не в горьковском смысле, — «в люди» он уходил и не бедствовал, однако рано повзрослел и стал самостоятельным.



Его политическая карьера походила на стремительный взлет – в 2004 Обама впервые избирается сенатором от Иллинойса, а уже через четыре года – президентом США. Многие тогда выражали удивление – как сможет руководить ядерной сверхдержавой, страной с самой сильной армией и с самой большой экономикой в мире человек, который не имеет ни малейшего управленческого опыта?



Однако скептики не учитывали специфики Соединенных Штатов – в стране настолько устоявшиеся институты, что они работают при минимальном участии государства. Главное для главы Белого Дома – быть лидером, то есть предлагать решения и брать на себя за них ответственность. Американский президент не занимается, в отличии от России, повседневным администрированием.



А лидером Барак Обама оказался неплохим – он умеет хорошо выступать (незаменимое качество в действующей демократии), дискутировать, умеет слушать собеседника, вызывать доверие аудитории, настроен на компромисс, и в то же время не отходит от ясно обозначенных базовых демократических ценностей.



Во многом ему повезло, у Америки в 2009 – 2017 гг. не было глобальных вызовов, она не сталкивалась с серьезным мировым экономическим кризисом. И «арабская весна», и кризис в отношениях Россией под определение «глобального вызова» не попадают. Само присуждение Нобелевской премии мира менее чем через год работы стало одним из таких везений – он получил ее авансом, за сам факт победы на выборах, еще ничего толком не сделав.



Впрочем, став президентом, с первого дня Обама принялся за исполнение своих предвыборных обещаний, крупнейшим из которых была реформа здравоохранения, знаменитая Obamacare. Ему удалось провести ее в жизнь – то, что не смог в свое время сделать Билл Клинтон при помощи своей супруги. Суть Obamacare, если вкратце, заключается в том, что в Америки нет всеобщей системы медицинского страхования как практически во всех развитых странах. Это сложилось исторически – патологический страх американцев перед всем, что хоть как-то напоминает «социализм», упование на индивидуальное решение проблем, мощный страховой сектор экономики, миллионы работников которого в случае перехода на государственные рельсы, могут остаться без работы.



В результате более сорока миллионов американцев не имели медстраховки, в силу ее дороговизны. Предложенная Обамой реформа, не посягая на базовые принципы медицинского страхования в стране, удешевила страховку и облегчила ее получение наиболее уязвимым группам. Число счастливых ее обладателей возросло на 8-9%. По большому счету, реформа была весьма ограниченной, так как не ввела обязательного страхования для всех, но даже в таком урезанном виде, вызвала жаркие споры и неприятие многих американцев. Отныне медицинское страхование заняло в политическом дискурсе США такое же место как сугубо американские проблемы абортов и владения оружием. Недаром в январе нынешнего года, в преддверии инаугурации Дональда Трампа, Сенат уже начал подготовку к отмене реформы, что, впрочем, вовсе не легко будет сделать, несмотря на республиканское большинство в обеих палатах Конгресса.



Важным достижением администрации Обамы стала и отмена пресловутого правила в вооруженных силах «не спрашивай, не отвечай», что позволило отныне служить в армии открытым гомосексуалистам и лесбиянкам. Данная реформа показала — как быстро меняются нравы. Если в 1993 году, когда было принято данное правило, оно казалось революционным по своей смелости, то уже через десять лет стало восприниматься как ретроградное и дискриминационное. Администрация Обамы решительно поддерживала усилия и судей Верховного суда и общественных активистов по признанию легальными однополых браков, которые отныне стали обыденной частью жизни Америки.



Белый Дом стоял и за законом Додда-Франка, который ввел новые правила игры на финансовом рынке и создал новый контролирующий орган — Совет по надзору за финансовой стабильностью. Обама удачно провел политику по выводу экономики из кризиса 2008 года, и стимулировал создание новых рабочих мест. В итоге безработица при нем снизилась почти в два раза. Однако экономика росла довольно вяло – около двух процентов в год. Гигантский госдолг продолжал увеличиваться, достигнув почти 13,5 триллионов долларов. Бюджет ни разу не был сверстан с профицитом. Эти факторы (как и противоречивое восприятие Obamacare) и сказались в том, что Хиллари Клинтон проиграла.



«Чайное движение» возникшее при Обаме, при нем и рассосалось, однако феномен Трампа стал его следствием. В Америке, как выяснилось, сильна не только страсть к переменам (избрание Обамы), но и силен традиционализм. С 2010 года, несмотря на всю популярность Обамы, республиканцы контролировали Палату представителей, а с 2014 – и Сенат. Не случайно, закрыть тюрьму в Гуантанамо — т.е. выполнить свое важнейшее предвыборное обещание, Обаме так и не удалось. Америка, на самом деле, весьма консервативная страна. Не случайно более чем за 230 лет в Конституцию было внесено менее тридцати поправок.



Когда Барак Обама пришел к власти, США вели две войны – в Ираке и в Афганистане. Он вывел в конечном счете войска из первого, а во втором, напротив, в начале правления увеличил контингент. Через восемь лет ситуация в Ираке по-прежнему нестабильна и там полыхает гражданская война. Тоже самое можно сказать и про Афганистан, до окончания военного присутствия Штатов в этой стране еще далеко.



Но к этим конфликтам прибавились и другие, в которые США так или иначе впутаны. Помимо войны в Сирии, вялотекущие вооруженные конфликты тлеют в Ливии и в Йемене. «Арабская весна» первоначальную реакцию на которую Обамы, западные обозреватели приветствовали, превратилась в кошмар. Однако обвинять в этом, в первую очередь, американского президента было бы несправедливо. Сегодня все уже забыли какую негативную реакцию вызвал интервенционизм Буша, и Обама вынужден был постоянно оглядываться на печальный опыт предшественника. Можно спорить о том – разумно ли поступил хозяин Белого Дома приветствовав революцию на Ближнем Востоке, но однозначно можно сказать, что он мудро воздержался от прямой интервенции в Сирию. Да и в случае Ливии он ограничился авиаударами, которых, впрочем, оказалось достаточно для свержения Каддафи. События в этом регионе показали всю противоречивость упований на «прогресс» и «демократию».



«Войну с терроризмом», избегая этого термина, Обама продолжил, и самым ярким достижением на этом поприще стала ликвидация неуловимого Усамы бен Ладена.



Эпохальным стало решение Обамы возобновить дипломатические отношения с Кубой и его посещение мятежного острова. Этим шагом он подвел черту под историей пятидесяти пяти лет противостояния, и открыл дверь в будущее – как раз накануне смерти Фиделя Кастро.



Что до «перезагрузки» с Россией, то, как представляется сегодня, она априори была обречена на неудачу. Тот факт, что отношения были сильно испорчены при республиканце Буше, и что они только ухудшились при демократе Обаме, показывает, что дело не в личных пристрастиях и партийных программах. Слишком уж разные цели преследуют Вашингтон и Москва.



Барак Обама не допустил серьезных ошибок на посту президента США – несмотря на опасения скептиков. Он, конечно, и не оправдал упований самых восторженных своих сторонников. Его случай показал, что американская политическая система стремится к равновесию не допускает сильных перекосов в ту или иную сторону. Впрочем, Обама за всю свою карьеру ни единой секунды не представал в роли революционера. Это типично американский политик. Необычным в нем был только этнический бэкграунд и слишком быстрое вознесение в Белый дом.



Покидая последний в возрасте 55 лет, Обама теперь должен задуматься — чем он займется в течении ближайших лет двадцати? Думается, с его способностями к поиску компромисса и дипломатичностью он будет широко востребован на мировой арене. Роль третейского посредника во всякого рода международных конфликтах, арбитражах и прочем подходит ему идеально. Барак Обама не допустил серьезных ошибок на посту президента США – несмотря на опасения скептиков. Но и упований самых восторженных своих сторонников не оправдал.Барак Обама покидает свой пост совсем не так как его предшественник – Джордж Буш-младший. Последний его твит из Белого Дома собрал уже более 1,7 миллионов лайков – рекордное достижение за все президентство. Нет, нельзя сказать, что люди рыдают, прощаясь с Обамой – в отличии от него самого, пустившего слезу во время итоговой речи. Но его рейтинг (55-57%) - один из самых высоких, который был у уходящих президентов.Однако если сопоставить как Обаму встречали ровно восемь лет назад, когда он только вступал в Белый Дом, с нынешним к нему отношением, то картина будет более объективной. «Чуда не случилось» — так можно суммировать общую оценку мировых СМИ. Хотя в них проскальзывает много плохо скрываемого разочарования, в целом мнение таково – «он стал не худшим президентом». Оно и логично – энтузиазм не бывает продолжительным.Барак Обама явился воплощением американской мечты – сын нищего студента из Африки, выросший без отца, представитель расового меньшинства, самостоятельно пробился в жизни до небывалых высот – благодаря уму и прилежанию. У Обамы были довольно несчастные родители, рано ушедшие из жизни, и он вынужден был с ранних лет полагаться на самого себя, конечно, не в горьковском смысле, — «в люди» он уходил и не бедствовал, однако рано повзрослел и стал самостоятельным.Его политическая карьера походила на стремительный взлет – в 2004 Обама впервые избирается сенатором от Иллинойса, а уже через четыре года – президентом США. Многие тогда выражали удивление – как сможет руководить ядерной сверхдержавой, страной с самой сильной армией и с самой большой экономикой в мире человек, который не имеет ни малейшего управленческого опыта?Однако скептики не учитывали специфики Соединенных Штатов – в стране настолько устоявшиеся институты, что они работают при минимальном участии государства. Главное для главы Белого Дома – быть лидером, то есть предлагать решения и брать на себя за них ответственность. Американский президент не занимается, в отличии от России, повседневным администрированием.А лидером Барак Обама оказался неплохим – он умеет хорошо выступать (незаменимое качество в действующей демократии), дискутировать, умеет слушать собеседника, вызывать доверие аудитории, настроен на компромисс, и в то же время не отходит от ясно обозначенных базовых демократических ценностей.Во многом ему повезло, у Америки в 2009 – 2017 гг. не было глобальных вызовов, она не сталкивалась с серьезным мировым экономическим кризисом. И «арабская весна», и кризис в отношениях Россией под определение «глобального вызова» не попадают. Само присуждение Нобелевской премии мира менее чем через год работы стало одним из таких везений – он получил ее авансом, за сам факт победы на выборах, еще ничего толком не сделав.Впрочем, став президентом, с первого дня Обама принялся за исполнение своих предвыборных обещаний, крупнейшим из которых была реформа здравоохранения, знаменитая Obamacare. Ему удалось провести ее в жизнь – то, что не смог в свое время сделать Билл Клинтон при помощи своей супруги. Суть Obamacare, если вкратце, заключается в том, что в Америки нет всеобщей системы медицинского страхования как практически во всех развитых странах. Это сложилось исторически – патологический страх американцев перед всем, что хоть как-то напоминает «социализм», упование на индивидуальное решение проблем, мощный страховой сектор экономики, миллионы работников которого в случае перехода на государственные рельсы, могут остаться без работы.В результате более сорока миллионов американцев не имели медстраховки, в силу ее дороговизны. Предложенная Обамой реформа, не посягая на базовые принципы медицинского страхования в стране, удешевила страховку и облегчила ее получение наиболее уязвимым группам. Число счастливых ее обладателей возросло на 8-9%. По большому счету, реформа была весьма ограниченной, так как не ввела обязательного страхования для всех, но даже в таком урезанном виде, вызвала жаркие споры и неприятие многих американцев. Отныне медицинское страхование заняло в политическом дискурсе США такое же место как сугубо американские проблемы абортов и владения оружием. Недаром в январе нынешнего года, в преддверии инаугурации Дональда Трампа, Сенат уже начал подготовку к отмене реформы, что, впрочем, вовсе не легко будет сделать, несмотря на республиканское большинство в обеих палатах Конгресса.Важным достижением администрации Обамы стала и отмена пресловутого правила в вооруженных силах «не спрашивай, не отвечай», что позволило отныне служить в армии открытым гомосексуалистам и лесбиянкам. Данная реформа показала — как быстро меняются нравы. Если в 1993 году, когда было принято данное правило, оно казалось революционным по своей смелости, то уже через десять лет стало восприниматься как ретроградное и дискриминационное. Администрация Обамы решительно поддерживала усилия и судей Верховного суда и общественных активистов по признанию легальными однополых браков, которые отныне стали обыденной частью жизни Америки.Белый Дом стоял и за законом Додда-Франка, который ввел новые правила игры на финансовом рынке и создал новый контролирующий орган — Совет по надзору за финансовой стабильностью. Обама удачно провел политику по выводу экономики из кризиса 2008 года, и стимулировал создание новых рабочих мест. В итоге безработица при нем снизилась почти в два раза. Однако экономика росла довольно вяло – около двух процентов в год. Гигантский госдолг продолжал увеличиваться, достигнув почти 13,5 триллионов долларов. Бюджет ни разу не был сверстан с профицитом. Эти факторы (как и противоречивое восприятие Obamacare) и сказались в том, что Хиллари Клинтон проиграла.«Чайное движение» возникшее при Обаме, при нем и рассосалось, однако феномен Трампа стал его следствием. В Америке, как выяснилось, сильна не только страсть к переменам (избрание Обамы), но и силен традиционализм. С 2010 года, несмотря на всю популярность Обамы, республиканцы контролировали Палату представителей, а с 2014 – и Сенат. Не случайно, закрыть тюрьму в Гуантанамо — т.е. выполнить свое важнейшее предвыборное обещание, Обаме так и не удалось. Америка, на самом деле, весьма консервативная страна. Не случайно более чем за 230 лет в Конституцию было внесено менее тридцати поправок.Когда Барак Обама пришел к власти, США вели две войны – в Ираке и в Афганистане. Он вывел в конечном счете войска из первого, а во втором, напротив, в начале правления увеличил контингент. Через восемь лет ситуация в Ираке по-прежнему нестабильна и там полыхает гражданская война. Тоже самое можно сказать и про Афганистан, до окончания военного присутствия Штатов в этой стране еще далеко.Но к этим конфликтам прибавились и другие, в которые США так или иначе впутаны. Помимо войны в Сирии, вялотекущие вооруженные конфликты тлеют в Ливии и в Йемене. «Арабская весна» первоначальную реакцию на которую Обамы, западные обозреватели приветствовали, превратилась в кошмар. Однако обвинять в этом, в первую очередь, американского президента было бы несправедливо. Сегодня все уже забыли какую негативную реакцию вызвал интервенционизм Буша, и Обама вынужден был постоянно оглядываться на печальный опыт предшественника. Можно спорить о том – разумно ли поступил хозяин Белого Дома приветствовав революцию на Ближнем Востоке, но однозначно можно сказать, что он мудро воздержался от прямой интервенции в Сирию. Да и в случае Ливии он ограничился авиаударами, которых, впрочем, оказалось достаточно для свержения Каддафи. События в этом регионе показали всю противоречивость упований на «прогресс» и «демократию».«Войну с терроризмом», избегая этого термина, Обама продолжил, и самым ярким достижением на этом поприще стала ликвидация неуловимого Усамы бен Ладена.Эпохальным стало решение Обамы возобновить дипломатические отношения с Кубой и его посещение мятежного острова. Этим шагом он подвел черту под историей пятидесяти пяти лет противостояния, и открыл дверь в будущее – как раз накануне смерти Фиделя Кастро.Что до «перезагрузки» с Россией, то, как представляется сегодня, она априори была обречена на неудачу. Тот факт, что отношения были сильно испорчены при республиканце Буше, и что они только ухудшились при демократе Обаме, показывает, что дело не в личных пристрастиях и партийных программах. Слишком уж разные цели преследуют Вашингтон и Москва.Барак Обама не допустил серьезных ошибок на посту президента США – несмотря на опасения скептиков. Он, конечно, и не оправдал упований самых восторженных своих сторонников. Его случай показал, что американская политическая система стремится к равновесию не допускает сильных перекосов в ту или иную сторону. Впрочем, Обама за всю свою карьеру ни единой секунды не представал в роли революционера. Это типично американский политик. Необычным в нем был только этнический бэкграунд и слишком быстрое вознесение в Белый дом.Покидая последний в возрасте 55 лет, Обама теперь должен задуматься — чем он займется в течении ближайших лет двадцати? Думается, с его способностями к поиску компромисса и дипломатичностью он будет широко востребован на мировой арене. Роль третейского посредника во всякого рода международных конфликтах, арбитражах и прочем подходит ему идеально.

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