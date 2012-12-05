ПАММ-счет Galina_v: 10567 (PrivateFX)

Номер ПАММ-счета: 10567 Статус оферты: Открыт Торговый период: 4 недели Дата открытия: 16 января 2017 г. Начальный капитал Управляющего: 1000,00 USD Вознаграждение управляющего: 45 % Штраф за досрочный вывод: 60 % Минимальный остаток на инвесторском счету (Минимальная сумма инвестиций): 13 USD Агентское вознаграждение с прибыли за торговый период: 2 % Ограничение убытков: 80 % Задерживать выплату агентского вознаграждения при текущем капитале управляющего меньше 500 USD: Нет Условно-периодический ПАММ-счет: Да Закрыть ПАММ-счет при достижении значения капитала управляющего ниже 500 USD: Нет Уровень отчетности: По запросу Описание торговой стратегии: Робот Способ связи с управляющим: Чат