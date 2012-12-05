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ПАММ-счет Galina_v: 10567 (PrivateFX)

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#1
Мастер
 
Имя: Денис
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 2,482
Благодарностей: 1,524
КП: 0.070
ПАММ-счет Galina_v: 10567 (PrivateFX)
Данная тема не является призывом к инвестициям и носит исключительно ознакомительный характер!


ПАММ-счет Galina_v: 10567 (PrivateFX)

Номер ПАММ-счета: 10567
Статус оферты: Открыт
Торговый период: 4 недели
Дата открытия: 16 января 2017 г.
Начальный капитал Управляющего: 1000,00 USD
Вознаграждение управляющего: 45 %
Штраф за досрочный вывод: 60 %
Минимальный остаток на инвесторском счету (Минимальная сумма инвестиций): 13 USD
Агентское вознаграждение с прибыли за торговый период: 2 %
Ограничение убытков: 80 %
Задерживать выплату агентского вознаграждения при текущем капитале управляющего меньше 500 USD: Нет
Условно-периодический ПАММ-счет: Да
Закрыть ПАММ-счет при достижении значения капитала управляющего ниже 500 USD: Нет
Уровень отчетности: По запросу
Описание торговой стратегии: Робот
Способ связи с управляющим: Чат

Инвестировать в ПАММ-счет Galina_v: 10567 (PrivateFX)

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