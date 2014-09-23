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Названы партии, которые больше всего получат денег из бюджета Украины

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Старый Вчера, 23:03
#1
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Названы партии, которые больше всего получат денег из бюджета Украины

Украинские партии, что представленный в Верховной Раде Украины, преодолевшие проходной барьер в 5% на прошлых парламентских выборах получили право на финансирование из государственного бюджета.

Национальным агентством по предупреждению коррупции (НАПК) были распределены средства из бюджета с целью финансирования политической деятельности пяти партий.

В ведомстве сообщается, что денежные средства на I квартал 2017 года в размере 25% от общей суммы для ежегодного финансирования будут распределены между «Радикальной партией Ляшко», «Объединением Самопомощь», «Блоком Петра Порошенко», ВО «Батькивщина», «Народный фронт». При этом, партией «Оппозиционный блок» не было изъявлено желание на получение государственного финансирования для ведения политической деятельности.

По итогам принятого решения, за I квартал нынешнего года, средства между партиями будут распределены следующим образом:

«Народный фронт» - 28,4 миллиона гривен;
«БПП» - 28 миллионов гривен;
«Самопомощь» - 25 миллионов гривен;
«Радикальна партия» - 9,5 миллионов гривен;
«ВО Батькивщина» - 7,2 миллионов гривен.

Стоит напомнить, что решение о финансировании политических партий таким образом было принято 1 июля 2016 года. Размер суммы между партиями распределяется пропорционально уровню поддержки электоратом на последних выборах. О том, насколько такое распределение денежных средств соответствует нынешней поддержке
партий выборщиками остается основным вопросом среди экспертов.

Специально для mmgp.ru
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