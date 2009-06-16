Александра 81 Блог NewHyip.com



Пол: Женский Адрес: Родная планета Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 03.11.2014 Сообщений: 5,424 Благодарностей: 1,666 КП: 0.278

А вы знаете, почему 99% населения не достигает успеха в выбранном направлении? Никогда не сдавайся!

Уинстон Черчилль

Здравствуйте, гости и пользователи форума!

Сегодня хочу продолжить предпринимательскую тему и затронуть достаточно щекотливый вопрос: почему 99% населения не достигает успеха в выбранном направлении? Ведь многие детально изучают выбранное направление, буквально пошагово составляют бизнес-план и отдают его на проверку специалистам. Но проходит год, от силы полтора, как 99% новых предпринимателей съезжают с арендованных офисов, распродают остатки товара и оборудование, сворачивают рекламу и нанимаются к кому-то на работу.





Почему так происходит? Неужели наш народ неспособен развивать организованный личными руками бизнес или он менее удачлив, нежели жители тех же самых стран Запада? Или для реализации стартапа необходимо родиться исключительно в семье бизнесмена? Смею заметить, у нас достаточно творческий народ. Ему все под силу. И не важно, кем являются его родители. Просто некоторые особенности характера и банальный страх мешают продолжать движение в заданном направлении. То, каким образом мешает страх делать решающие шаги и какие особенности характера играют роль торможения, сейчас мы и разберем.



Почему успех является неуловимой птицей?



Над многими из нас удача парит и манит за собой. Только следовать не у каждого выходит. Одной причиной является неумение четкого постановления цели. Чаще всего она получается какая-то призрачная и размытая.



Рассмотрим все на конкретном примере. Допустим, я работаю официально, и желаю создать дополнительный источник прибыли при помощи кур. Мне бы хотелось выйти на сумму прибыли, равной моему нынешнему окладу. Но как это сделать? Сколько кур и какой породы и возраста лучше всего приобрести? Сколько яиц в день они будут нести? Стоит ли возиться с уже взрослой птицей? Возможно, достаточно будет купить цыплят?



Вот сколько вопросов сразу же возникает. Дальше идем. Нашли все ответы на тематических форумах и блогах, обзавелись наседками и ожидаем яиц. Согласно составленному бизнес-плану, в определенный период молодые курочки выходят практически на 98-100%-ую яйценоскость. А у вас 30 кур только один месяц ежедневно несли по 30 штук в день, потом показатели резко снизились или вообще стали равняться нулю. Как достигнуть желаемого? Из каких пунктов должна выстраиваться дорожная карта?



• Поиск и устранение всех причин, способствовавших снижению яйценоскости.

• Повышение уровня информированности относительно содержания несушек, дабы в будущем избежать всяких неприятностей.



Расспросила, разузнала, исправила, а яиц все равно нет. Уже консультировалась с опытными куроводами, детально о содержании и кормлении рассказа, безрезультатно. Не замечают они боков. Что мне делать, если куры даже затраты на корма и электричество не покрывают? Резать и о бизнесе забыть!





Поверьте мне, по этой банальной схеме идут все те, кто опускает руки в первый год существования своего дела. Потому что в сети блогеры утверждают, что бизнес должен окупаться в первый же год! Но отчего же никто из них не подчеркивает тот факт, что это голая теория?



На практике складывается все несколько иначе. В первый год начинают приносить мелкие дивиденды те суммы вложений, которые были потрачены на стартап самые первые! Но их нельзя вынимать из оборота! Это грубейшая оплошность! Их следует постоянно реинвестировать до тех пор, пока не пойдут дивиденды, равные первой сумме инвестирования. Вот только тогда ее можно забрать с оборота и приступить к работе с другой большой суммой инвестирования.



Также гуру-блогеры заверяют, что раз в течение 12-ти месяцев стартап вышел на ноль или вообще в минус, значит, его надо в обязательном порядке сворачивать! Ребята, не доверяйте этим фразам теоретиков! Я лично спросила мнение у своего друга, преуспевающего предпринимателя, занимающегося личным бизнесом 10 лет.



Он мне за несколько минут все по полочкам разложил. Сразу в лоб: а точно ли бизнес с курами вышел в ноль? (Раз я этот пример взяла за образец, то буду уже с ним работать и дальше.)



• Тебе удалось 1 месяц получать от кур столько яиц, сколько голов у тебя имеется.

• Ты нашла постоянных покупателей, которые даже в очередь записываются и не испугались поднятия цены на продукт.

• У тебя не пропало ни одной курицы.

• Ты нашла фермеров-практиков, которые готовы тебе продавать по приемлемой цене молодых птиц.



Для нового бизнеса, существующего 1 год – это совсем не мало. Так что уже точно нельзя утверждать, что бизнес вообще не сдвинулся с мертвой точки. Вот тогда бы он действительно дал бы нулевой результат.



Относительно выхода в минус тоже надо все детально разбирать. Если вложенные средства в птицу и строительные материалы вернулись, но были потрачены на закупку корма и оплату электричества, то это не убыточный бизнес, а самоокупаемый.



Такие выводы самостоятельно делают те, кто не первый год ведет личный бизнес, и те, у кого родители тоже были предпринимателями. Последние прекрасно знают уже, что начальный год никогда гладко не проходит, как и не выходят тонкие блины у малоопытной хозяйки. Первые 12 месяцев редко когда 100% окупаются, а чистую прибыль еще реже приносят.



Все остальные 99% населения, которые бросают начатое дело, до подобных рассуждений даже не доходят. Вот почему и них все так печально и заканчивается.



Что же делать? Как же быть?



Ознакомились с теоретической стороной выбранного направления? Молодцы! Составили сырой бизнес-план? Отлично! А следующим шагом должен быть поиск душевного предпринимателя, работающего в данном направлении больше 2-х лет. И сразу же возникает логический вопрос: где же его искать? Везде!



Возвращаясь к моему примеру, расскажу следующее. В зоомагазине я познакомилась с прекраснейшим коммуникабельным фельдшером, порекомендовавшей мне успешных местных птицеводов. Только здесь у меня ничего не получилось, так как я для них являлась потенциальным конкурентом.





Тогда я по-другому поступила. Стала искать упаковки для яиц, и познакомилась с птицеводом с другой области. Души человек. С ним можно сколько угодно созваниваться и общаться. Также повезло мне с поставщиком несушек. Им оказался общительный бизнесмен, разъезжающий по всем уголкам мира. Он знакомится с владельцами птицефабрик и фермерами, перенимает их опыт и все применяет на практике. В нашей области у него свое птице фермерство. Через него я еще с двумя более мелкими фермерами познакомилась.



Если о неудачном птицеводстве я историю просто в качестве образца взяла, то о поиске практикующих бизнесменов рассказала правду. Так что не ограничивайтесь безразмерными возможностями интернета. И не опасайтесь конкурентов. Поверьте, если у вас будет 50 несушек, а у конкурента – несколько тысяч, то он вас даже серьезно воспринимать не будет. Для него 50 голов – это детская игра.



Кто виноват?



И что у нас за менталитет такой? Чуть что, сразу начинаем искать виноватых! Вот даже сейчас многие бизнесмены-неудачники начнут болеров-теоретиков обвинять в том, что они редко когда захватывают практическое ведение дел. Стоп! Ребята и так молодцы, что сумели собрать и обработать теоретическую информацию! Даже я в этой статье не смогу на 100% все тонкости рассмотреть по той простой причине, что простыню никто читать не захочет. И одной статьей не обойдешься. Кто-то ас по теории, кто-то – по практике. Другим же дано обе стороны ведения бизнеса совмещать. Это – успешные предприниматели. Так что ни когда не ищите виновников. Лучше сосредоточьтесь на поиске допущенных оплошностей.



Закругляемся



Зацепила только часть темы и максимально рассмотрела только две существенных преграды, которые не могут осилить 99% наших граждан – начинающих предпринимателей. А целая статья уже написана. Поэтому не стесняйтесь, перечисляйте в комментариях другие преграды, которые тоже являются виновниками закрытия ИП. Ошибки свойственно всем нам допускать. Без личного опыта не накопишь. Смело развивайте свою коммуникабельность, и удача обязательно позволит поймать себя за хвост.



Автор: Александра 81

Авторские права на статью принадлежат PHP код: mmgp . ru

Сегодня хочу продолжить предпринимательскую тему и затронуть достаточно щекотливый вопрос:? Ведь многие детально изучают выбранное направление, буквально пошагово составляют бизнес-план и отдают его на проверку специалистам. Но проходит год, от силы полтора, как 99% новых предпринимателей съезжают с арендованных офисов, распродают остатки товара и оборудование, сворачивают рекламу и нанимаются к кому-то на работу.Почему так происходит? Неужели наш народ неспособен развивать организованный личными руками бизнес или он менее удачлив, нежели жители тех же самых стран Запада? Или для реализации стартапа необходимо родиться исключительно в семье бизнесмена? Смею заметить, у нас достаточно творческий народ. Ему все под силу. И не важно, кем являются его родители. Просто некоторые особенности характера и банальный страх мешают продолжать движение в заданном направлении. То, каким образом, сейчас мы и разберем.Над многими из нас удача парит и манит за собой. Только следовать не у каждого выходит. Одной причиной является. Чаще всего она получается какая-тоРассмотрим все на конкретном примере. Допустим, я работаю официально, и желаю создать дополнительный источник прибыли при помощи кур.выйти на сумму прибыли, равной моему нынешнему окладу. Но как это сделать? Сколько кур и какой породы и возраста лучше всего приобрести? Сколько яиц в день они будут нести? Стоит ли возиться с уже взрослой птицей? Возможно, достаточно будет купить цыплят?Вот сколько вопросов сразу же возникает. Дальше идем. Нашли все ответы на тематических форумах и блогах, обзавелись наседками и ожидаем яиц. Согласно составленному бизнес-плану, в определенный период молодые курочки выходят практически на 98-100%-ую яйценоскость. А у вас 30 кур только один месяц ежедневно несли по 30 штук в день, потом показатели резко снизились или вообще стали равняться нулю. Как достигнуть желаемого? Из каких пунктов должна выстраиваться дорожная карта?• Поиск и устранение всех причин, способствовавших снижению яйценоскости.• Повышение уровня информированности относительно содержания несушек, дабы в будущем избежать всяких неприятностей.Расспросила, разузнала, исправила, а яиц все равно нет. Уже консультировалась с опытными куроводами, детально о содержании и кормлении рассказа, безрезультатно. Не замечают они боков. Что мне делать, если куры даже затраты на корма и электричество не покрывают? Резать и о бизнесе забыть!Поверьте мне,. Потому что в сети блогеры утверждают, что бизнес должен окупаться в первый же год! Но отчего же никто из них не подчеркивает тот факт, чтоНа практике складывается все несколько иначе. В первый год начинают приносить мелкие дивиденды те суммы вложений, которые были потрачены на стартап самые первые! Но их нельзя вынимать из оборота! Это грубейшая оплошность! Их следует постоянно реинвестировать до тех пор, пока не пойдут дивиденды, равные первой сумме инвестирования. Вот только тогда ее можно забрать с оборота и приступить к работе с другой большой суммой инвестирования.Также гуру-блогеры заверяют, что раз в течение 12-ти месяцев стартап вышел на ноль или вообще в минус, значит, его надо в обязательном порядке сворачивать!Я лично спросила мнение у своего друга, преуспевающего предпринимателя, занимающегося личным бизнесом 10 лет.Он мне за несколько минут все по полочкам разложил. Сразу в лоб: а точно ли бизнес с курами вышел в ноль? (Раз я этот пример взяла за образец, то буду уже с ним работать и дальше.)• Тебе удалось 1 месяц получать от кур столько яиц, сколько голов у тебя имеется.• Ты нашла постоянных покупателей, которые даже в очередь записываются и не испугались поднятия цены на продукт.• У тебя не пропало ни одной курицы.• Ты нашла фермеров-практиков, которые готовы тебе продавать по приемлемой цене молодых птиц.Для нового бизнеса, существующего 1 год – это совсем не мало. Так что уже точно нельзя утверждать, чтоОтносительно выхода в минус тоже надо все детально разбирать. Если вложенные средства в птицу и строительные материалы вернулись, но были потрачены на закупку корма и оплату электричества, тоТакие выводы самостоятельно делают те, кто не первый год ведет личный бизнес, и те, у кого родители тоже были предпринимателями. Последние прекрасно знают уже, что начальный год никогда гладко не проходит, как и не выходят тонкие блины у малоопытной хозяйки. Первые 12 месяцев редко когда 100% окупаются, а чистую прибыль еще реже приносят.Все остальные 99% населения, которые бросают начатое дело, до подобных рассуждений даже не доходят. Вот почему и них все так печально и заканчивается.Ознакомились с теоретической стороной выбранного направления? Молодцы! Составили сырой бизнес-план? Отлично! А следующим шагом должен быть, работающего в данном направлении больше 2-х лет. И сразу же возникает логический вопрос: где же его искать? Везде!Возвращаясь к моему примеру, расскажу следующее. В зоомагазине я познакомилась с прекраснейшим коммуникабельным фельдшером, порекомендовавшей мне успешных местных птицеводов. Только здесь у меня ничего не получилось, так как я для них являлась потенциальным конкурентом.Тогда я по-другому поступила. Стала искать упаковки для яиц, и познакомилась с птицеводом с другой области. Души человек. С ним можно сколько угодно созваниваться и общаться. Также повезло мне с поставщиком несушек. Им оказался общительный бизнесмен, разъезжающий по всем уголкам мира. Он знакомится с владельцами птицефабрик и фермерами, перенимает их опыт и все применяет на практике. В нашей области у него свое птице фермерство. Через него я еще с двумя более мелкими фермерами познакомилась.Если о неудачном птицеводстве я историю просто в качестве образца взяла, то о поиске практикующих бизнесменов рассказала правду. Так что не ограничивайтесь безразмерными возможностями интернета. И не опасайтесь конкурентов. Поверьте, если у вас будет 50 несушек, а у конкурента – несколько тысяч, то он вас даже серьезно воспринимать не будет. Для него 50 голов – это детская игра.И что у нас за менталитет такой? Чуть что,! Вот даже сейчас многие бизнесмены-неудачники начнут болеров-теоретиков обвинять в том, что они редко когда захватывают практическое ведение дел. Стоп! Ребята и так молодцы, что сумели собрать и обработать теоретическую информацию! Даже я в этой статье не смогу на 100% все тонкости рассмотреть по той простой причине, что простыню никто читать не захочет. И одной статьей не обойдешься. Кто-то ас по теории, кто-то – по практике. Другим же дано обе стороны ведения бизнеса совмещать. Это – успешные предприниматели. Так что ни. Лучше сосредоточьтесь на поиске допущенных оплошностей.Зацепила только часть темы и максимально рассмотрела только две существенных преграды, которые не могут осилить 99% наших граждан – начинающих предпринимателей. А целая статья уже написана. Поэтому не стесняйтесь, перечисляйте в комментариях другие преграды, которые тоже являются виновниками закрытия ИП.. Смело развивайте свою коммуникабельность, и удача обязательно позволит поймать себя за хвост.Автор:Авторские права на статью принадлежат

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