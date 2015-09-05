Как достижения в сфере финансовых технологий улучшают весь мир финансов?

За последние годы индустрия финансов претерпевала множество изменений и нововведений. Новые финансово-технологические фирмы имеют очень “непостоянные взгляды” – они меняются в зависимости от того, какая на данный момент у людей способность тратить и экономить деньги. В этом плане полной противоположностью финансово-технологических фирм являются традиционные банки и инвестиционные менеджеры, чьи методы работы с клиентами редко изменяются
.
Подобные события будто “заставили” многие финансовые компании использовать те революционные финансовые технологии, которые часто используются в массах. Так же, многих неопытных инвесторов начали приучать использовать подобные услуги. Большинство крупных финансовых компаний “не скупятся”, когда речь идет о рекламе собственного продукта и внедрении его в массы (даже если пользы от подобных услуг совсем немного).
Во время опроса руководителей “Capgemini” - одной из крупнейших в мире консалтинговых компаний сферы менеджмента и информационных технологий, они заявили, что новые финансовые технологии помогли им (и многим другим компаниям) упростить процесс обслуживания клиентов
, сделав его более удобным, а так же значительно снизить стоимость своих услуг, при этом не ухудшая их качество. Это лишь один из многих примеров того, как сфере финансовых технологий удалось улучшить весь мир финансов
, а так же в какой-то степени изменить его.
Ну, а сейчас мой рассказ будет немного конкретнее…
Революция в сфере финансовых технологий
Менее десяти лет назад, мобильный банкинг
позволял своим пользователям лишь проверять общий баланс текущей учетной записи. Сейчас же, большинство крупных банков имеют собственные мобильные приложения, в которых клиенты могут депонировать чеки, осуществлять денежные переводы и отправлять деньги членам семьи и другим людям. Финансовые технологии сделали управление финансами проще
и быстрее
для каждого – именно этого хотели многие люди.
К примеру, 20 лет назад, услуги финансового консультанта были доступны лишь людям с “большим” инвестиционным портфелем. К слову, финансовый консультант тоже должен был быть очень состоятельным человеком. Мег Бартелт, президент Flow Financial Planning (крупная финансовая компания), заявила, что уменьшение стоимости услуг
финансовых консультантов – это одно из самых больших изменений, произошедших впоследствии революционного развития сферы финансовых технологий. Бартелт говорит: “Раньше считалось, что финансовое планирование, а точнее оплата услуг финансового планирования, было по карману лишь для богатых людей. Много расходов было вовлечено в комфортное предоставление инвестиционных и финансовых услуг, поэтому и сервис был столь дорогим”.
Появление робо-советников дало возможность любому желающему создать свой собственный пенсионный счет
, основываясь на специально разработанных предложениях на тему того, где можно надежно хранить свои деньги. Кроме того, услуги робо-советников стоят на порядок дешевле, нежели услуги традиционных финансовых консультантов. Но нужно понимать, что услуги робо-советников действительно разумно использовать лишь в определенных ситуациях и при определенных обстоятельствах (вот еще одна моя статья для ознакомления с данным вопросом - “Почему финансовые консультанты актуальны, не смотря на существование робо-советников?
”).
Теперь становится понятно, почему такие открытия в сфере финансовых технологий, как робо-советники
, просто-напросто “сотрясают” весь мир финансов. Часто бывает, что действительно талантливые и изобретательные ученые сферы финансовых технологий не могут полностью реализовать свои идеи лишь из-за нехватки бюджета. Что ж, если идеи подобных людей действительно толковые и будут пользоваться спросом в массах, то совсем скоро они найдут своего инвестора и будут профинансированы. Главное – не сдаваться
.
Мег Бартелт так же говорит: “Большинство финансовых технологий выходят в массы с целью донести до вас, какие бывают альтернативы традиционным финансовым консультантам. Суть в том, что большинству услуг с использованием финансовых технологий просто-напросто нечего скрывать, в то время как у традиционных финансовых консультантов есть определенные тайны, о которых они не часто говорят своим клиентам…”
Заключение
Исследования показывают, что финансово-технологическим компаниям действительно удалось совершить революцию
в мире финансов, тем не менее, все еще существуют люди, которые утверждают, что существование подобных фирм хоть и яркое, но не долгое
…
Кто бы что не говорил, но факт остается фактом – многие компании начинают использовать новые технологии, чтобы “не оставаться позади” своих конкурентов. Со временем технологии развиваются все сильнее. Никто не знает, что будет в будущем со сферой финансовых технологий, а так же какое влияние данных технологий будет на весь мир финансов…
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Автор: Kaneki
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