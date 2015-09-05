Kaneki Любитель

Пол: Мужской Инвестирую в: Другое Регистрация: 07.06.2016 Сообщений: 156 Благодарностей: 14 КП: 0.086

Как достижения в сфере финансовых технологий улучшают весь мир финансов?

За последние годы индустрия финансов претерпевала множество изменений и нововведений. Новые финансово-технологические фирмы имеют очень “непостоянные взгляды” – они меняются в зависимости от того, какая на данный момент у людей способность тратить и экономить деньги. В этом плане полной противоположностью финансово-технологических фирм являются традиционные банки и инвестиционные менеджеры, чьи методы работы с клиентами редко изменяются.



Подобные события будто “заставили” многие финансовые компании использовать те революционные финансовые технологии, которые часто используются в массах. Так же, многих неопытных инвесторов начали приучать использовать подобные услуги. Большинство крупных финансовых компаний “не скупятся”, когда речь идет о рекламе собственного продукта и внедрении его в массы (даже если пользы от подобных услуг совсем немного).



Во время опроса руководителей “Capgemini” - одной из крупнейших в мире консалтинговых компаний сферы менеджмента и информационных технологий, они заявили, что новые финансовые технологии помогли им (и многим другим компаниям) упростить процесс обслуживания клиентов, сделав его более удобным, а так же значительно снизить стоимость своих услуг, при этом не ухудшая их качество. Это лишь один из многих примеров того, как сфере финансовых технологий удалось улучшить весь мир финансов, а так же в какой-то степени изменить его.



Ну, а сейчас мой рассказ будет немного конкретнее…



Революция в сфере финансовых технологий





Менее десяти лет назад, мобильный банкинг позволял своим пользователям лишь проверять общий баланс текущей учетной записи. Сейчас же, большинство крупных банков имеют собственные мобильные приложения, в которых клиенты могут депонировать чеки, осуществлять денежные переводы и отправлять деньги членам семьи и другим людям. Финансовые технологии сделали управление финансами проще и быстрее для каждого – именно этого хотели многие люди.



К примеру, 20 лет назад, услуги финансового консультанта были доступны лишь людям с “большим” инвестиционным портфелем. К слову, финансовый консультант тоже должен был быть очень состоятельным человеком. Мег Бартелт, президент Flow Financial Planning (крупная финансовая компания), заявила, что уменьшение стоимости услуг финансовых консультантов – это одно из самых больших изменений, произошедших впоследствии революционного развития сферы финансовых технологий. Бартелт говорит: “Раньше считалось, что финансовое планирование, а точнее оплата услуг финансового планирования, было по карману лишь для богатых людей. Много расходов было вовлечено в комфортное предоставление инвестиционных и финансовых услуг, поэтому и сервис был столь дорогим”.



Появление робо-советников дало возможность любому желающему создать свой собственный пенсионный счет, основываясь на специально разработанных предложениях на тему того, где можно надежно хранить свои деньги. Кроме того, услуги робо-советников стоят на порядок дешевле, нежели услуги традиционных финансовых консультантов. Но нужно понимать, что услуги робо-советников действительно разумно использовать лишь в определенных ситуациях и при определенных обстоятельствах (вот еще одна моя статья для ознакомления с данным вопросом - “



Теперь становится понятно, почему такие открытия в сфере финансовых технологий, как робо-советники, просто-напросто “сотрясают” весь мир финансов. Часто бывает, что действительно талантливые и изобретательные ученые сферы финансовых технологий не могут полностью реализовать свои идеи лишь из-за нехватки бюджета. Что ж, если идеи подобных людей действительно толковые и будут пользоваться спросом в массах, то совсем скоро они найдут своего инвестора и будут профинансированы. Главное – не сдаваться.



Мег Бартелт так же говорит: “Большинство финансовых технологий выходят в массы с целью донести до вас, какие бывают альтернативы традиционным финансовым консультантам. Суть в том, что большинству услуг с использованием финансовых технологий просто-напросто нечего скрывать, в то время как у традиционных финансовых консультантов есть определенные тайны, о которых они не часто говорят своим клиентам…”



Заключение





Исследования показывают, что финансово-технологическим компаниям действительно удалось совершить революцию в мире финансов, тем не менее, все еще существуют люди, которые утверждают, что существование подобных фирм хоть и яркое, но не долгое…



Кто бы что не говорил, но факт остается фактом – многие компании начинают использовать новые технологии, чтобы “не оставаться позади” своих конкурентов. Со временем технологии развиваются все сильнее. Никто не знает, что будет в будущем со сферой финансовых технологий, а так же какое влияние данных технологий будет на весь мир финансов…



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Автор: Kaneki

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru За последние годы индустрия финансов претерпевала множество изменений и нововведений. Новые финансово-технологические фирмы имеют очень “непостоянные взгляды” – они меняются в зависимости от того, какая на данный момент у людей способность тратить и экономить деньги. В этом плане полной противоположностью финансово-технологических фирм являются традиционные банки и инвестиционные менеджеры, чьи методы работы с клиентамиПодобные события будто “заставили” многие финансовые компании использовать те революционные финансовые технологии, которые часто используются в массах. Так же, многих неопытных инвесторов начали приучать использовать подобные услуги. Большинство крупных финансовых компаний “не скупятся”, когда речь идет о рекламе собственного продукта и внедрении его в массы (даже если пользы от подобных услуг совсем немного).Во время опроса руководителей “Capgemini” - одной из крупнейших в мире консалтинговых компаний сферы менеджмента и информационных технологий, они заявили, что новые финансовые технологии помогли им (и многим другим компаниям), сделав его более удобным, а так же значительно снизить стоимость своих услуг, при этом не ухудшая их качество. Это лишь один из многих примеров того, как сфере финансовых технологий удалось, а так же в какой-то степени изменить его.Ну, а сейчас мой рассказ будет немного конкретнее…Менее десяти лет назад,позволял своим пользователям лишь проверять общий баланс текущей учетной записи. Сейчас же, большинство крупных банков имеют собственные мобильные приложения, в которых клиенты могут депонировать чеки, осуществлять денежные переводы и отправлять деньги членам семьи и другим людям. Финансовые технологии сделали управление финансамидля каждого – именно этого хотели многие люди.К примеру, 20 лет назад, услуги финансового консультанта были доступны лишь людям с “большим” инвестиционным портфелем. К слову, финансовый консультант тоже должен был быть очень состоятельным человеком. Мег Бартелт, президент Flow Financial Planning (крупная финансовая компания), заявила, чтофинансовых консультантов – это одно из самых больших изменений, произошедших впоследствии революционного развития сферы финансовых технологий. Бартелт говорит: “Раньше считалось, что финансовое планирование, а точнее оплата услуг финансового планирования, было по карману лишь для богатых людей. Много расходов было вовлечено в комфортное предоставление инвестиционных и финансовых услуг, поэтому и сервис был столь дорогим”.Появление робо-советников дало возможность любому желающему, основываясь на специально разработанных предложениях на тему того, где можно надежно хранить свои деньги. Кроме того, услуги робо-советников стоят на порядок дешевле, нежели услуги традиционных финансовых консультантов. Но нужно понимать, что услуги робо-советников действительно разумно использовать лишь в определенных ситуациях и при определенных обстоятельствах (вот еще одна моя статья для ознакомления с данным вопросом - “ Почему финансовые консультанты актуальны, не смотря на существование робо-советников? ”).Теперь становится понятно, почему такие открытия в сфере финансовых технологий, как, просто-напросто “сотрясают” весь мир финансов. Часто бывает, что действительно талантливые и изобретательные ученые сферы финансовых технологий не могут полностью реализовать свои идеи лишь из-за нехватки бюджета. Что ж, если идеи подобных людей действительно толковые и будут пользоваться спросом в массах, то совсем скоро они найдут своего инвестора и будут профинансированы. Главное –Мег Бартелт так же говорит: “Большинство финансовых технологий выходят в массы с целью донести до вас, какие бывают альтернативы традиционным финансовым консультантам. Суть в том, что большинству услуг с использованием финансовых технологий просто-напросто нечего скрывать, в то время как у традиционных финансовых консультантов есть определенные тайны, о которых они не часто говорят своим клиентам…”Исследования показывают, что финансово-технологическим компаниям действительно удалось совершитьв мире финансов, тем не менее, все еще существуют люди, которые утверждают, что существование подобных фирм хоть и яркое, ноКто бы что не говорил, но факт остается фактом – многие компании начинают использовать новые технологии, чтобы “не оставаться позади” своих конкурентов. Со временем технологии развиваются все сильнее. Никто не знает, что будет в будущем со сферой финансовых технологий, а так же какое влияние данных технологий будет на весь мир финансов…----------------------------------------------------------------------------------------------------------Автор:Авторские права на статью принадлежат

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